Cloudflare Pages

Бессерверная платформа для разработчиков полного цикла
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Создавайте, развертывайте и доставляйте надежные приложения на стороне клиента и сервера в кратчайшие сроки — благодаря платформе Pages. Разработчики, дизайнеры и команда по развитию продукта могут работать вместе и воплощать проекты в жизнь, используя инструменты, требующие минимальной настройки.

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ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE PAGES
Интеграция с нашей платформой для разработчиков

Используйте популярные веб-платформы для создания приложений на стороне клиента и сервера или переноса существующих проектов и мгновенного развертывания в сети Cloudflare.

Несколько пользователей, значок
Вовлечение всей команды

Все планы включают неограниченное количество сайтов, мест, запросов и пропускной способности.

Изображение восходящего графика
Бесплатная веб-аналитика

Получайте аналитические данные о своей странице в режиме реального времени с помощью аналитики, ориентированной на конфиденциальность и доступной для совместного использования.

Time blue
Сокращение времени разработки

С помощью Build Caching (бета-версия) попробуйте расширенные возможности Pages, кэшируя части вашего проекта, чтобы сэкономить время при последующих сборках.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Создавать. Сотрудничать. Тестировать. Развертывать

Cloudflare Developers Platform illustration

Создавайте, сотрудничайте, тестируйте и развертывайте — максимально упростите совместную работу над проектами. Предоставляйте доступ к проектам, используя уникальные защищенные ссылки, с дизайнерами и разработчиками для быстрого выполнения итераций.

Cloudflare Developers Platform illustration

Узнайте, как создавать приложения с помощью Cloudflare Pages

Обучающие материалы по Access

Что говорят наши клиенты

«Cloudflare Pages — весьма экономичное решение, и очень легко развертывается с точки зрения кода. Кроме того, Pages предлагает дополнительную ценность благодаря интеграции с инструментами производительности и безопасности Cloudflare, такими как CDN и WAF».

Президент по технологиям, Happy Cog

Основные примеры использования Top Pages
Упрощение процесса разработки

Простая интеграция с GitHub и встроенные сборки позволяют развертывать отдельные приложения и монорепозитории в рекордно короткие сроки.

Соответствие новейшим стандартам

Pages обеспечивает поддержку HTTP/3, QUIC и других протоколов, а также предлагает сжатие изображений и SSL в качестве готовой функции.

network-scale
Масштабирование, масштабирование и еще раз масштабирование

Сеть Cloudflare способна поглощать огромные пики трафика и доставлять контент от пользователей всего за миллисекунды.

Узнайте, что создают глобальные компании с помощью Pages

Смотреть примеры использования

Прокрутите, чтобы увидеть больше

Цены на Pages

Все планы включают неограниченное количество сайтов, мест, запросов и пропускной способности.

Free

Начать

Pro

$25 в месяц
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Business

$250 в месяц
Начать

Ежегодное выставление счетов

-

$240 в год при оплате всей суммы

$2400 в год при оплате всей суммы

Кол-во одновременных сборок

1

5

20

Кол-во сборок в месяц

500

5000

20 000

Именные домены

100

250

500

Начните создавать приложения с помощью Cloudflare Pages

Начать работу

Начало работы

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