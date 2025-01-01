Создавайте, развертывайте и доставляйте надежные приложения на стороне клиента и сервера в кратчайшие сроки — благодаря платформе Pages. Разработчики, дизайнеры и команда по развитию продукта могут работать вместе и воплощать проекты в жизнь, используя инструменты, требующие минимальной настройки.
Используйте популярные веб-платформы для создания приложений на стороне клиента и сервера или переноса существующих проектов и мгновенного развертывания в сети Cloudflare.
Все планы включают неограниченное количество сайтов, мест, запросов и пропускной способности.
Получайте аналитические данные о своей странице в режиме реального времени с помощью аналитики, ориентированной на конфиденциальность и доступной для совместного использования.
С помощью Build Caching (бета-версия) попробуйте расширенные возможности Pages, кэшируя части вашего проекта, чтобы сэкономить время при последующих сборках.
Создавайте, сотрудничайте, тестируйте и развертывайте — максимально упростите совместную работу над проектами. Предоставляйте доступ к проектам, используя уникальные защищенные ссылки, с дизайнерами и разработчиками для быстрого выполнения итераций.
«Cloudflare Pages — весьма экономичное решение, и очень легко развертывается с точки зрения кода. Кроме того, Pages предлагает дополнительную ценность благодаря интеграции с инструментами производительности и безопасности Cloudflare, такими как CDN и WAF».
Президент по технологиям, Happy Cog
Простая интеграция с GitHub и встроенные сборки позволяют развертывать отдельные приложения и монорепозитории в рекордно короткие сроки.
Pages обеспечивает поддержку HTTP/3, QUIC и других протоколов, а также предлагает сжатие изображений и SSL в качестве готовой функции.
Сеть Cloudflare способна поглощать огромные пики трафика и доставлять контент от пользователей всего за миллисекунды.
Все планы включают неограниченное количество сайтов, мест, запросов и пропускной способности.