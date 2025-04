Copia link dell'articolo

Cos'è il cloud computing?

Il cloud computing è uno stile di computing in cui i software e i database girano su server remoti a cui si accede attraverso Internet, invece che essere eseguiti su dispositivi utente locali o nei datacenter interni di un'organizzazione. Il cloud computing offre diversi vantaggi rispetto all'infrastruttura classica, tra cui flessibilità, scalabilità e risparmio.

Cosa fa Cloudflare?

Cloudflare protegge e accelera tutto ciò che si connette a Internet. La rete Cloudflare comprende datacenter in 335 città di tutto il mondo. Ciascuna sede di Cloudflare è in grado di eseguire l'intero stack di prodotti e di funzionalità che offriamo. Tutto il traffico dei clienti Cloudflare viene indirizzato mediante questa rete globale intelligente.

Come si integra Cloudflare nell'infrastruttura cloud?

Cloudflare aiuta i clienti nelle implementazioni cloud rendendo le loro proprietà Internet più veloci, più sicure e più affidabili. Cloudflare agisce da proxy inverso* che si trova di fronte a qualunque tipo di infrastruttura cloud. L'intero stack di prodotti Cloudflare viene eseguito in questo servizio proxy, compresi il bilanciamento del carico, Cloudflare Web Application Firewall (WAF), la protezione DDoS e altro ancora.

Come un amplificatore che riceve l'input sonoro da una chitarra, ne altera il suono e lo rende più forte, Cloudflare prende il traffico di rete e lo accelera, ripulendolo del traffico dannoso.

Cloudflare è agnostico dal punto di vista dell'infrastruttura, il che significa che può essere implementato davanti a qualsiasi tipo di infrastruttura o implementazione cloud. Una volta implementato Cloudflare, i dispositivi cliente che accedono alle risorse nel cloud vengono indirizzati sulla rete Cloudflare attraverso Anycast DNS.

*Un proxy è un server che inoltra traffico. Cloudflare è un proxy inverso, cioè riceve richieste e invia risposte per conto dei server (un proxy di inoltro fa la stessa cosa ma per conto dei clienti).

Con che tipo di implementazioni cloud si integra Cloudflare?

Multi-cloud : A multi-cloud deployment combines more than one public cloud (Learn more about multi-cloud deployment strategies).

: A multi-cloud deployment combines more than one public cloud (Learn more about multi-cloud deployment strategies). Hybrid cloud : A hybrid cloud combines a public cloud with a private cloud or an on-premise data center.

: A hybrid cloud combines a public cloud with a private cloud or an on-premise data center. Public cloud : A public cloud is shared among many organizations.

: A public cloud is shared among many organizations. Private cloud: A private cloud is dedicated to one organization only.

In che modo Cloudflare fornisce assistenza nelle migrazioni cloud?

Cloudflare è un terzo indipendente nell'ambito della migrazione cloud di qualunque organizzazione, e riduce i livelli di blocco tra l'organizzazione e il proprio provider. Nello specifico, Cloudflare riduce le modifiche operative necessarie presso la rete, e la dashboard di Cloudflare rappresenta un punto centralizzato per il controllo operativo e la sicurezza.

In che modo Cloudflare supporta il computing serverless?

Il serverless computing, o FaaS, è uno stile di cloud computing in cui le applicazioni sono suddivise in funzioni ancora più piccole che girano solo su richiesta e che sono scalabili in base alle esigenze. Il serverless computing si chiama così perché le funzioni delle applicazioni non si eseguono su nessun particolare server. Per molti tipi di applicazioni, un'architettura completamente o parzialmente serverless è molto più efficiente di altre architetture cloud.

Cloudflare consente agli sviluppatori di costruire applicazioni serverless o di fare aggiunte ad applicazioni esistenti grazie alla sua piattaforma serverless, Cloudflare Workers. Cloudflare Workers è unica, in quanto gira sul perimetro di rete Cloudflare costituito da datacenter in 335 città in tutto il mondo, e le funzioni serverless girano in un ambiente di esecuzione isolato ed estremamente leggero. Le funzioni Cloudflare Workers si avviano rapidamente (entro 5 millisecondi o meno), riducendo la latenza al minimo.

