Cloudflare 如何与任何云基础设施协作

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什么是云计算？

云计算是一种计算模式，在这种模式中，软件和数据库是在通过 Internet 访问的远程服务器上运行，而不是在本地用户设备或企业内部数据中心上运行。与传统基础设施相比，云计算具有许多优势，包括灵活性、可扩展性和节约成本。

Cloudflare 有什么作用？

Cloudflare 保护和加速连接到互联网上的所有内容。Cloudflare 网络涵盖了全球各地 335 个城市的数据中心。每个Cloudflare 位置都运行完整的 Cloudflare 产品和功能堆栈。Cloudflare 客户的所有 Web 流量都通过此智能全球网络进行路由。

进一步了解全球连通云。

Cloudflare 如何与云基础设施集成？

Cloudflare 和多云

Cloudflare 与混合云

Cloudflare 通过使客户的 Internet 资产更快、更安全和更可靠，帮助客户进行云部署。Cloudflare 充当反向代理*，位于任何类型的云基础设施之前。Cloudflare 产品完整堆栈可在此代理服务中运行，包括负载均衡、Cloudflare Web Application Firewall (WAF) 和 DDoS 保护等。

就像吉他音箱从吉他获取声频输入，改变声音并使声音变大一样，Cloudflare 获取网络流量并使其加速，同时清除恶意流量。

Cloudflare 与基础设施无关，这意味着它可以部署在任何类型的基础设施或云部署之前。部署 Cloudflare 后，访问云资源的客户端设备将通过 Anycast DNS 定向到 Cloudflare 网络。

*代理是指转发流量的服务器。Cloudflare 是反向代理，这意味着它代表服务器接收请求并发送响应。（正向代理代表客户端执行相同的操作。）

Cloudflare 可与哪些类型的云部署集成？

多云 多云部署结合了一个以上的公共云了解有关多云部署策略的更多信息。

多云部署结合了一个以上的公共云了解有关多云部署策略的更多信息。 混合云 ：混合云是将公共云与私有云或本地数据中心组合在一起。

：混合云是将公共云与私有云或本地数据中心组合在一起。 公共云 ：公共云可在许多组织之间共享。

：公共云可在许多组织之间共享。 私有云：私有云仅供一个企业专用。

Cloudflare 如何协助云迁移？

Cloudflare 在任何企业进行云迁移的过程中都是独立第三方，因而可以最大程度地减少企业与云提供商之间的绑定层。尤其是，Cloudflare 可最大程度地减少企业在网络方面所需的运营变动，并且 Cloudflare 仪表板提供了一个集中式平台，方便进行安全和运营控制。

Cloudflare 如何支持无服务器计算？

无服务器计算或 FaaS 是一种云计算模式，在这种模式中，应用程序被分解为较小的功能，这些功能仅按需运行并按需扩展。之所以称为无服务器计算，是因为应用程序功能无需任何特定服务器上运行。对于许多类型的应用程序，部分或完全没有服务器的架构比其他云架构要有效得多。

Cloudflare 使开发人员可以通过其无服务器平台 Cloudflare Workers 来构建无服务器应用程序或将其添加到现有应用程序中。Cloudflare Workers 的独特之处在于，它在全球 335 个城市的数据中心的 Cloudflare 边缘网络上运行，并且无服务器功能是在非常轻巧的隔离执行环境中运行。Cloudflare Workers 功能可以快速启动（在 5 毫秒或更短的时间内），从而最大程度地降低延迟。

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有关部署 Cloudflare 的更多具体说明，请参阅 Cloudflare 知识库。

如需了解有关云的更多信息，请参见什么是云？