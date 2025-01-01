Cloudflare 如何与任何云基础设施协作

Cloudflare 可以保护和加速往返于公共云、私有云、混合云等基础设施的流量。
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云计算是一种计算模式，在这种模式中，软件和数据库是在通过 Internet 访问的远程服务器上运行，而不是在本地用户设备或企业内部数据中心上运行。与传统基础设施相比，云计算具有许多优势，包括灵活性、可扩展性和节约成本。
Cloudflare 保护和加速连接到互联网上的所有内容。Cloudflare 网络涵盖了全球各地 335 个城市的数据中心。每个Cloudflare 位置都运行完整的 Cloudflare 产品和功能堆栈。Cloudflare 客户的所有 Web 流量都通过此智能全球网络进行路由。
进一步了解全球连通云。
Cloudflare 和多云
Cloudflare 与混合云
Cloudflare 通过使客户的 Internet 资产更快、更安全和更可靠，帮助客户进行云部署。Cloudflare 充当反向代理*，位于任何类型的云基础设施之前。Cloudflare 产品完整堆栈可在此代理服务中运行，包括负载均衡、Cloudflare Web Application Firewall (WAF) 和 DDoS 保护等。
就像吉他音箱从吉他获取声频输入，改变声音并使声音变大一样，Cloudflare 获取网络流量并使其加速，同时清除恶意流量。
Cloudflare 与基础设施无关，这意味着它可以部署在任何类型的基础设施或云部署之前。部署 Cloudflare 后，访问云资源的客户端设备将通过 Anycast DNS 定向到 Cloudflare 网络。
*代理是指转发流量的服务器。Cloudflare 是反向代理，这意味着它代表服务器接收请求并发送响应。（正向代理代表客户端执行相同的操作。）
Cloudflare 在任何企业进行云迁移的过程中都是独立第三方，因而可以最大程度地减少企业与云提供商之间的绑定层。尤其是，Cloudflare 可最大程度地减少企业在网络方面所需的运营变动，并且 Cloudflare 仪表板提供了一个集中式平台，方便进行安全和运营控制。
无服务器计算或 FaaS 是一种云计算模式，在这种模式中，应用程序被分解为较小的功能，这些功能仅按需运行并按需扩展。之所以称为无服务器计算，是因为应用程序功能无需任何特定服务器上运行。对于许多类型的应用程序，部分或完全没有服务器的架构比其他云架构要有效得多。
Cloudflare 使开发人员可以通过其无服务器平台 Cloudflare Workers 来构建无服务器应用程序或将其添加到现有应用程序中。Cloudflare Workers 的独特之处在于，它在全球 335 个城市的数据中心的 Cloudflare 边缘网络上运行，并且无服务器功能是在非常轻巧的隔离执行环境中运行。Cloudflare Workers 功能可以快速启动（在 5 毫秒或更短的时间内），从而最大程度地降低延迟。
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有关部署 Cloudflare 的更多具体说明，请参阅 Cloudflare 知识库。
如需了解有关云的更多信息，请参见什么是云？