Cloudflare 如何與任何雲端基礎結構協同工作

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什麼是雲端運算？

在雲端運算這種運算型態中，軟體和資料庫會在透過網際網路存取的遠端伺服器上執行，而非在本機使用者裝置或組織的內部資料中心上執行。雲端運算提供一些優於傳統基礎結構的優點，包括彈性、延展性和節省成本。

Cloudflare 進行哪些事項？

Cloudflare 保護並加速連線至網際網路的一切。Cloudflare 網路包含位於全世界 335 個城市的資料中心。每個 Cloudflare 位置都執行完整的 Cloudflare 產品和功能組合。Cloudflare 客戶擁有透過此智慧全球網路路由傳送的全部網頁流量。

深入瞭解全球連通雲。

Cloudflare 如何與雲端基礎結構整合？

Cloudflare 和多雲端

Cloudflare 和混合式雲端

Cloudflare 可協助客戶讓網際網路設備更快速、更安全且更可靠，以便進行雲端部署。Cloudflare 作為反向代理*來運作，這位於任何類型的雲端基礎結構之前。完整的 Cloudflare 產品組合在此 Proxy 服務中執行，包括負載平衡、Cloudflare Web Application Firewall (WAF)、DDoS 保護等。

如同取用從吉他輸入的聲音、改變聲音並放大音量的吉他音箱，Cloudflare 也取用網路流量並予以加速，同時除去惡意流量。

Cloudflare 適用各種不同的基礎結構，表示這可以部署在任何類型的基礎結構或雲端部署之前。部署 Cloudflare 後，就會透過 Anycast DNS，將存取雲端資源的用戶端裝置導向至 Cloudflare 網路。

*Proxy 是轉傳流量的伺服器。Cloudflare 是反向代理，亦即這代表伺服器接收請求並傳送回應。(正向 Proxy 代表用戶端進行相同的事。)

Cloudflare 與哪些種類的雲端部署整合？

多重雲端硬碟 多重雲端部署結合了多個「公有云端」了解更多有關多重「雲端」部署策略的資訊。

多重雲端部署結合了多個「公有云端」了解更多有關多重「雲端」部署策略的資訊。 混合雲端 ：混合雲端結合公用雲端與私人雲端或內部部署資料中心。

：混合雲端結合公用雲端與私人雲端或內部部署資料中心。 公用雲端 ：公用雲端可讓多個組織共用。

：公用雲端可讓多個組織共用。 私人雲端：私人雲端是僅限某個組織專用的雲端。

Cloudflare 如何協助雲端移轉？

在任何組織的雲端移轉中，Cloudflare 是獨立第三方，可將組織與雲端提供者之間的鎖入層減到最低。特別是 Cloudflare 可將網路上必要的操作變更減到最低，而 Cloudflare 儀表板則可提供用於安全性和操作控制的集中點。

Cloudflare 如何支援無伺服器運算？

在無伺服器運算或 FaaS 雲端運算型態中，應用程式會分為僅按需求執行的較小功能，並按需求擴大規模。之所以稱為無伺服器運算，是因為應用程式功能不是在任何特定的伺服器上執行。對於許多應用程式類型而言，部分或完整的無伺服器架構比其他雲端架構更有效率。

Cloudflare 讓開發人員能夠透過其無伺服器平台 Cloudflare Workers，建置無伺服器應用程式或新增至現有的應用程式。Cloudflare Workers 十分獨特，這在全世界 335 個城市的 Cloudflare 資料中心邊緣網路上執行，而無伺服器功能則在非常輕量的隔離式執行環境中執行。Cloudflare Workers 功能可快速啟動 (在 5 毫秒內或更少時間)，將延遲降到最低。

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如需更多關於部署 Cloudflare 的具體說明，請參閱 Cloudflare 知識庫。

若要進一步瞭解雲端，請參閱什麼是雲端？