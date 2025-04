Copier le lien de l'article

Qu’est-ce que le cloud computing ?

Le cloud computing est un style informatique dans lequel les logiciels et les bases de données s’exécutent sur des serveurs distants auxquels on accède par Internet, au lieu de s’exécuter sur des dispositifs d’utilisateurs locaux ou sur les datacenters internes d’une organisation. Le cloud computing offre un certain nombre d’avantages par rapport aux infrastructures traditionnelles, notamment la flexibilité, l’évolutivité et les économies de coûts.

Que fait Cloudflare ?

Cloudflare protège et accélère toute activité sur Internet. Le réseau Cloudflare est constitué de centres de données installés dans 335 villes partout dans le monde. Chaque implantation de Cloudflare héberge la totalité des produits et services de Cloudflare. Tout le trafic Web de ses clients est acheminé par le biais de ce réseau mondial intelligent.

Pour en savoir plus sur le cloud de connectivité.

Comment Cloudflare s’intègre-t-il dans l’infrastructure cloud ?

Cloudflare et le multi-cloud

Cloudflare et le cloud hybride

Cloudflare aide les clients dans les déploiements cloud en rendant leurs propriétés Internet plus rapides, plus sécurisées et plus fiables. Cloudflare agit en tant que proxy inversé* qui se dresse en amont de n’importe quel type d’infrastructure cloud. La pile de produits Cloudflare fonctionnent dans ce service proxy, y compris l’équilibrage de charge, le pare-feu d’application web (WAF) de Cloudflare, la protection DDoS, et bien d’autres produits.

Comme un amplificateur de guitare qui prend le son capté par le micro de la guitare, le modifie et le rend plus puissant, Cloudflare prend le trafic réseau et l’accélère, tout en éliminant le trafic malveillant.

Cloudflare est indépendant de l’infrastructure, ce qui veut dire qu’il peut être déployé devant tout type d’infrastructure ou de déploiement cloud. Une fois que Cloudflare est déployé, les appareils clients qui accèdent aux ressources cloud sont dirigés vers le réseau Cloudflare via le DNS Anycast.

* Un proxy est un serveur qui transmet du trafic. Cloudflare est un reverse-proxy (ou proxy inverse), ce qui signifie qu’il reçoit des requêtes et envoie des réponses au nom des serveurs (un proxy forward fait de même au nom des clients).

Dans quels types de déploiements de cloud Cloudflare peut-il être intégré ?

cloud : un déploiementcloud réunit plusieurs clouds publics (en savoir plus sur les stratégies de déploiementcloud ).

: un déploiementcloud réunit plusieurs clouds publics (en savoir plus sur les stratégies de déploiementcloud ). Cloud hybride : un cloud hybride combine un cloud public avec un cloud privé ou un datacenter local.

: un cloud hybride combine un cloud public avec un cloud privé ou un datacenter local. Cloud public : un cloud public est partagé entre de nombreuses organisations.

: un cloud public est partagé entre de nombreuses organisations. Cloud privé : un cloud privé est dédié à une seule organisation.

Comment Cloudflare facilite-t-il les migrations vers le cloud ?

Cloudflare est une tierce partie indépendante dans la migration vers le cloudflare de toute organisation, réduisant ainsi les couches de dépendance entre une organisation et un fournisseur de clouds. Cloudflare minimise notamment les changements opérationnels nécessaires au niveau du réseau, et le tableau de bord Cloudflare fournit un point centralisé pour la sécurité et le contrôle opérationnel.

Comment Cloudflare prend-il en charge l’informatique sans serveur ?

L’informatique sans serveur, ou FaaS, est un style d’informatique cloud dans lequel les applications sont divisées en petites fonctions qui ne fonctionnent qu’à la demande et s’adaptent à la demande. L’informatique sans serveur est appelée ainsi parce que les fonctions de l’application ne s’exécutent pas sur un serveur particulier. Pour de nombreux types d’applications, une architecture partiellement ou entièrement sans serveur est beaucoup plus efficace que les autres architectures cloud.

Cloudflare permet aux développeurs de créer des applications sans serveur ou d’ajouter des applications existantes avec sa plate-forme sans serveur, Cloudflare Workers. Cloudflare Workers est unique parce qu’il fonctionne sur le réseau Edge de Cloudflare dans 335villes du monde entier, et les fonctions sans serveur fonctionnent dans un environnement d’exécution très léger et isolé. Les fonctions Cloudflare Workers démarrent rapidement (en 5 millisecondes ou moins), ce qui minimise la latence.

----

Pour des instructions plus spécifiques sur le déploiement de Cloudflare, reportez-vous à la base de connaissances de Cloudflare.

Pour en savoir plus sur le cloud, voir Qu’est-ce que le cloud ?