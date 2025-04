Como o Cloudflare funciona com qualquer infraestrutura de nuvem

Copiar o link do artigo

O que é computação em nuvem?

A computação em nuvem é um estilo de computação no qual softwares e bancos de dados são executados em servidores remotos acessados via internet, ao invés de serem executados em dispositivos de usuários locais ou nos data centers internos de uma organização. A computação em nuvem oferece várias vantagens em relação à infraestrutura tradicional, como flexibilidade, escalabilidade e custos mais baixos.

O que a Cloudflare faz?

A Cloudflare protege e acelera tudo o que está conectado à internet. A rede Cloudflare é composta por data centers em 335 cidades no mundo inteiro e cada unidade da Cloudflare trabalha com todo o conjunto de produtos e funcionalidades da Cloudflare. Todo o tráfego web dos clientes da Cloudflare é roteado por meio essa rede global inteligente.

Como a Cloudflare se integra à infraestrutura de nuvem?

Cloudflare e multinuvem

Cloudflare e nuvem híbrida

A Cloudflare ajuda os clientes com implantações em nuvem ao tornar seus ativos da internet mais rápidos, mais seguros e mais confiáveis. A Cloudflare funciona como um proxy reverso,* que se coloca à frente de qualquer tipo de infraestrutura de nuvem. O conjunto completo de produtos da Cloudflare é executado nesse serviço de proxy, incluindo: balanceamento de carga, o Web Application Firewall (WAF) da Cloudflare, proteção contra DDoS e muito mais.

Assim como um amplificador de guitarra recebe impulsos sonoros de uma guitarra, altera o som e o torna mais alto, a Cloudflare recebe o tráfego de rede e o acelera, eliminando todos os tipos de tráfego mal-intencionado.

A Cloudflare é independente do tipo de infraestrutura, ou seja, pode ser implantada na frente de qualquer tipo de infraestrutura ou implantação na nuvem. Após a implantação, os dispositivos clientes que acessam os recursos da nuvem são direcionados para a rede Cloudflare por meio do DNS Anycast.

*Um proxy é um servidor que encaminha tráfego. A Cloudflare é um proxy reverso, ou seja, recebe solicitações e envia respostas em nome dos servidores, enquanto um proxy de encaminhamento faz o mesmo, mas em nome dos clientes.

Com quais tipos de implantações na nuvem a Cloudflare se integra?

Multi-nuvem : uma implantação multi-nuvem combina mais de uma nuvem pública (Saiba mais sobre estratégias de implantação multi-nuvem).

: uma implantação multi-nuvem combina mais de uma nuvem pública (Saiba mais sobre estratégias de implantação multi-nuvem). Nuvem híbrida : uma nuvem híbrida é a combinação de uma nuvem pública com uma nuvem privada ou um data center no local.

: uma nuvem híbrida é a combinação de uma nuvem pública com uma nuvem privada ou um data center no local. Nuvem pública : uma nuvem pública é compartilhada por muitas organizações.

: uma nuvem pública é compartilhada por muitas organizações. Nuvem privada: uma nuvem privada é dedicada a apenas uma única organização.

Como a Cloudflare presta assistência nas migrações para a nuvem?

A Cloudflare atua como um terceiro independente durante a migração de uma organização para a nuvem, minimizando as camadas restritivas entre a organização e o provedor de nuvem. Especificamente, a Cloudflare minimiza as alterações operacionais necessárias na rede, enquanto o painel de controle da Cloudflare fornece um ponto centralizado para a segurança e o controle operacional.

Como a Cloudflare favorece a computação sem servidor?

A computação sem servidor, (ou FaaS), é um estilo de computação em nuvem que consiste em fragmentar as aplicações em funções menores que só são executadas mediante demanda e só aumentam de acordo com a demanda. A computação sem servidor leva esse nome porque as funções das aplicações não são executadas em nenhum servidor específico. Para vários tipos de aplicações, uma arquitetura parcial ou totalmente sem servidor é muito mais eficiente do que outros tipos de arquiteturas na nuvem.

Com a Cloudflare, os desenvolvedores podem criar aplicações sem servidor ou adicionar aplicações existentes usando a plataforma sem servidor da empresa, o Cloudflare Workers. O Cloudflare Workers é único por ser executado na rede de borda dos data centers da Cloudflare em 335 cidades ao redor do mundo, e as funções sem servidor são executadas em um ambiente de execução isolado e muito leve. As funções do Cloudflare Workers são iniciadas rapidamente (em cinco milissegundos ou menos), minimizando a latência.

