Services de sécurité du courrier électronique

Sécurisez les comptes de vos collaborateurs et de vos fournisseurs grâce à la sécurité du courrier électronique
Détectez les menaces véhiculées par e-mail (comme les logiciels malveillants, les attaques BEC ou le phishing multicanal et protégez-vous de manière préventive contre ces dernières grâce à la solution Cloudflare Email Security.

Lutter contre le phishing grâce aux services de sécurité du courrier électronique

Les attaques de phishing sophistiquées d'aujourd'hui parviennent toujours à franchir les passerelles e-mail sécurisées (SEG, Secure Email Gateways) traditionnelles et à contourner les mesures d'authentification du courrier électronique. Les campagnes reposant sur les attaques BEC (Business Email Compromise, compromission du courrier électronique professionnel) sans utilisation de logiciel malveillant, l'usurpation de compte, les menaces internes ou les menaces de phishing par QR code s'avèrent difficiles à détecter, tout en laissant les entreprises, les collaborateurs et les fournisseurs vulnérables à l'exploitation.

Grâce aux services de sécurité du courrier électronique, les entreprises peuvent isoler et bloquer les attaques multicanales, détecter les tentatives de BEC à fort potentiel de tromperie, mais aussi bloquer les pièces jointes et les liens malveillants afin de protéger leurs collaborateurs et leurs fournisseurs avant, pendant et après la transmission d'un e-mail.

Avantages de l'utilisation de services de sécurité du courrier électronique

Prévenir les rançongiciels et les autres attaques basées sur un logiciel malveillant en bloquant les liens malveillants sur les appareils des utilisateurs finaux.
Empêcher les attaques BEC (compromission du courrier électronique professionnel) et les autres fraudes véhiculées par e-mail en détectant les tentatives d'usurpation de l'identité des collaborateurs et des fournisseurs.
Bloquer et isoler les attaques multicanales, dont les tentatives de phishing par QR code et les attaques différées.
Renforcer les services de sécurité intégrés à Gmail et Microsoft, tout en améliorant l'hygiène en matière de courrier électronique à l'aide de fonctionnalités anti-spam, anti-usurpation et anti-logiciels malveillants.

Scénarios d'utilisation des services de sécurité du courrier électronique

Arrêter les menaces de compromission des adresses e-mail professionnelles

Techniques avancées de lutte contre la fraude et le phishing dans le secteur financier.

Isolation des liens envoyés par e-mail

L'ouverture des liens suspects présents dans les e-mails au sein d'un navigateur isolé neutralise les logiciels malveillants potentiels. En savoir plus sur l'isolement de navigateur Cloudflare.

Réduisez les risques de phishing grâce au Zero Trust

Découvrez pourquoi les décideurs chargés de la sécurité sont préoccupés par le phishing multicanal et comment le Zero Trust peut contribuer à réduire les risques et améliorer la continuité de l'activité.

Offres en matière de services de sécurité du courrier électronique

Retro Scan du phishing

Grâce au service Retro Scan (analyse rétroactive du phishing) proposé par Cloudflare, vous pouvez immédiatement identifier les menaces actives déjà en contact avec vos utilisateurs, notamment les e-mails malveillants qui ont échappé aux défenses existantes.

Lutter contre les menaces de phishing

Conduite par Forrester Consulting, l'étude « Tirer parti du Zero Trust pour combattre le phishing multicanal » explore la pertinence de la mise en œuvre du Zero Trust afin de se défendre contre les menaces modernes liées au phishing.

Évaluation gratuite des risques de phishing

Inscrivez-vous pour demander votre évaluation gratuite des risques de phishing et découvrir quelles attaques réussissent à échapper à vos défenses existantes en matière de protection des e-mails.

Sécurité du courrier électronique pour les secteurs critiques

Au sein de l'environnement numérique d'aujourd'hui, l'utilisation de robustes solutions de sécurité du courrier électronique est indispensable dans tous les secteurs, notamment celui du gouvernement, de l'e-commerce, des soins de santé et de la finance. Une approche proactive de la sécurité du courrier électronique s'avère essentielle pour sauvegarder la confidentialité des données, préserver les transactions financières, protéger les communications gouvernementales sensibles et assurer la continuité de l'activité.

Êtes-vous prêt à découvrir quelles menaces de phishing parviennent à passer votre sécurité ?

FAQ concernant les services de sécurité du courrier électronique

