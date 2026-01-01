Détectez les menaces véhiculées par e-mail (comme les logiciels malveillants, les attaques BEC ou le phishing multicanal et protégez-vous de manière préventive contre ces dernières grâce à la solution Cloudflare Email Security.
Les attaques de phishing sophistiquées d'aujourd'hui parviennent toujours à franchir les passerelles e-mail sécurisées (SEG, Secure Email Gateways) traditionnelles et à contourner les mesures d'authentification du courrier électronique. Les campagnes reposant sur les attaques BEC (Business Email Compromise, compromission du courrier électronique professionnel) sans utilisation de logiciel malveillant, l'usurpation de compte, les menaces internes ou les menaces de phishing par QR code s'avèrent difficiles à détecter, tout en laissant les entreprises, les collaborateurs et les fournisseurs vulnérables à l'exploitation.
Grâce aux services de sécurité du courrier électronique, les entreprises peuvent isoler et bloquer les attaques multicanales, détecter les tentatives de BEC à fort potentiel de tromperie, mais aussi bloquer les pièces jointes et les liens malveillants afin de protéger leurs collaborateurs et leurs fournisseurs avant, pendant et après la transmission d'un e-mail.
Techniques avancées de lutte contre la fraude et le phishing dans le secteur financier.
L'ouverture des liens suspects présents dans les e-mails au sein d'un navigateur isolé neutralise les logiciels malveillants potentiels. En savoir plus sur l'isolement de navigateur Cloudflare.
Découvrez pourquoi les décideurs chargés de la sécurité sont préoccupés par le phishing multicanal et comment le Zero Trust peut contribuer à réduire les risques et améliorer la continuité de l'activité.
Au sein de l'environnement numérique d'aujourd'hui, l'utilisation de robustes solutions de sécurité du courrier électronique est indispensable dans tous les secteurs, notamment celui du gouvernement, de l'e-commerce, des soins de santé et de la finance. Une approche proactive de la sécurité du courrier électronique s'avère essentielle pour sauvegarder la confidentialité des données, préserver les transactions financières, protéger les communications gouvernementales sensibles et assurer la continuité de l'activité.