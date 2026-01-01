Les attaques de phishing sophistiquées d'aujourd'hui parviennent toujours à franchir les passerelles e-mail sécurisées (SEG, Secure Email Gateways) traditionnelles et à contourner les mesures d'authentification du courrier électronique. Les campagnes reposant sur les attaques BEC (Business Email Compromise, compromission du courrier électronique professionnel) sans utilisation de logiciel malveillant, l'usurpation de compte, les menaces internes ou les menaces de phishing par QR code s'avèrent difficiles à détecter, tout en laissant les entreprises, les collaborateurs et les fournisseurs vulnérables à l'exploitation.

Grâce aux services de sécurité du courrier électronique, les entreprises peuvent isoler et bloquer les attaques multicanales, détecter les tentatives de BEC à fort potentiel de tromperie, mais aussi bloquer les pièces jointes et les liens malveillants afin de protéger leurs collaborateurs et leurs fournisseurs avant, pendant et après la transmission d'un e-mail.