Detecta y protégete de forma preventiva contra el malware transmitido por correo electrónico, las amenazas BEC y los ataques de phishing multicanal con la solución Email Security de Cloudflare.
Los sofisticados ataques de phishing actuales siguen ingresando a través de las puertas de enlace de correo electrónico seguro (SEG) tradicionales y eludiendo las medidas de autenticación del correo electrónico. Campañas como los ataques al correo electrónico corporativo (BEC) sin malware, las apropiaciones de cuentas, las amenazas internas o las amenazas de phishing QR son difíciles de detectar, por lo que las organizaciones, los empleados y los proveedores están desprotegidos contra la explotación.
Con los servicios de seguridad del correo electrónico, las organizaciones pueden aislar y bloquear los ataques multicanal, detectar intentos de ataques BEC muy engañosos y bloquear los enlaces y los archivos adjuntos maliciosos a fin de proteger a los empleados y los proveedores antes, durante y después de la entrega de correo electrónico.
Técnicas avanzadas para hacer frente al fraude de phishing financiero.
En el entorno digital actual, las soluciones eficaces de seguridad del correo electrónico son imprescindibles en todos los sectores, como el gobierno, el comercio electrónico, la sanidad y las finanzas. Un enfoque proactivo de la seguridad del correo electrónico es esencial para preservar la confidencialidad de los datos, para proteger las transacciones financieras y las comunicaciones confidenciales del gobierno y para garantizar la continuidad de las actividades empresariales.