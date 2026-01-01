Los sofisticados ataques de phishing actuales siguen ingresando a través de las puertas de enlace de correo electrónico seguro (SEG) tradicionales y eludiendo las medidas de autenticación del correo electrónico. Campañas como los ataques al correo electrónico corporativo (BEC) sin malware, las apropiaciones de cuentas, las amenazas internas o las amenazas de phishing QR son difíciles de detectar, por lo que las organizaciones, los empleados y los proveedores están desprotegidos contra la explotación.

Con los servicios de seguridad del correo electrónico, las organizaciones pueden aislar y bloquear los ataques multicanal, detectar intentos de ataques BEC muy engañosos y bloquear los enlaces y los archivos adjuntos maliciosos a fin de proteger a los empleados y los proveedores antes, durante y después de la entrega de correo electrónico.