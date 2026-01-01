Registrieren

E-Mail-Sicherheitsdienste

Sichern Sie Mitarbeiter- und Anbieterkonten mit E-Mail-Sicherheit
Erkennen und schützen Sie sich präventiv vor Malware, BEC und Multichannel-Phishing-Angriffen mit E-Mail Security von Cloudflare.

Phishing-Bedrohungen mit E-Mail-Sicherheitsdiensten bekämpfen

Traditionelle RBI-Ansätze sind mit hohen Kosten, schlechter Performance und Einschränkungen beim Einsat z verbunden. Kampagnen wie die Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC) ohne Malware, Kontoübernahmen, Insider-Bedrohungen oder QR-Phishing-Bedrohungen sind schwer zu erkennen und machen Unternehmen, Mitarbeitende und Lieferanten anfällig für Angriffe.

Mit E-Mail-Sicherheitsdiensten können Unternehmen Multichannel-Angriffe isolieren und blockieren, hochgradig betrügerische BEC-Versuche erkennen und bösartige Anhänge und Links blockieren, um Mitarbeitende und Lieferanten vor, während und nach dem Versand von E-Mails zu schützen.

Erfahren Sie mehr über E-Mail-Sicherheitsdienste
Vorteile der Nutzung von E-Mail-Sicherheitsdiensten

Verhindern von Ransomware und anderen Malware-Angriffen durch Blockieren bösartiger Links auf Endnutzer-Geräten
Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC) und sonstige E-Mail-Betrugsversuche verhindern, indem Versuche der Nachahmung von Mitarbeitenden und Lieferanten erkannt werden
Blockieren und Isolieren von Angriffen über mehrere Kanäle, einschließlich QR-Code-Phishing-Betrug und zeitversetzte Angriffe
Verbesserung bestehender integrierter Sicherheitsdienste von Google Mail und Microsoft bei gleichzeitiger Verbesserung der E-Mail-Hygiene durch Anti-Spam-, Anti-Spoof- und Anti-Malware-Funktionen

Anwendungsfälle für E-Mail-Sicherheitsdienste

Angriffen mittels kompromittierter Geschäfts-E-Mails einen Riegel vorschieben

Fortgeschrittene Techniken, um Phishing im Finanzbereich zu bekämpfen

E-Mail-Link-Isolierung

Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar an und erfahren Sie mehr über Multichannel-Phishing-Angriffe, wie Nutzer über E-Mails und das Surfen im Internet ausgenutzt werden und wie Sie Nutzer vor bösartigen Bedrohungen schützen können.Erfahren Sie mehr über Browserisolierung von Cloudflare.

Phishing-Risiken reduzieren – mit Zero Trust

Erfahren Sie, warum Multi-Channel-Phishing den Führungskräften im IT-Bereich Sorgen bereitet, und wie Zero Trust das Risiko verringern und die Geschäftskontinuität verbessern kann.

Angebote im Bereich der E-Mail-Sicherheitsdienste

Phishing-Retro-Scan

Mit dem Phishing-Retro-Scan von Cloudflare können Sie sofort die aktiven Bedrohungen identifizieren, die Ihre Nutzenden bereits erreicht haben, einschließlich bösartiger E-Mails, die bestehende Schutzmaßnahmen umgangen haben.

Jetzt kostenlosen Scan starten
Phishing-Bedrohungen bekämpfen

Die von Forrester Consulting durchgeführte Studie „Leverage Zero Trust to Combat Multichannel Phishing Threats“ untersucht, wie wichtig die Anwendung von Zero Trust zur Abwehr moderner Phishing-Bedrohungen ist.

Studie anfordern
Kostenlose Analyse des Phishing-Risikos

Melden Sie sich an, um eine kostenlose Analyse des Phishing-Risikos anzufordern und herauszufinden, welche Angriffe Ihre bestehende E-Mail-Abwehr überwinden.

Jetzt kostenlose Analyse sichern
E-Mail-Sicherheit für kritische Branchen

In der heutigen digitalen Welt sind robuste E-Mail-Sicherheitslösungen ein Muss für alle Branchen, einschließlich Behörden, E-Commerce, das Gesundheitswesen, und das Finanzwesen. Ein proaktiver Ansatz für die E-Mail-Sicherheit ist ein Muss, wenn es darum geht, die Vertraulichkeit von Daten zu wahren, Finanztransaktionen zu schützen, sensible Regierungskommunikation zu sichern und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Möchten Sie sehen, welche Phishing-Bedrohungen durchkommen?

Evaluieren Sie Ihr Phishing-Risiko

FAQ zu E-Mail-Sicherheitsdiensten

