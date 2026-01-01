Traditionelle RBI-Ansätze sind mit hohen Kosten, schlechter Performance und Einschränkungen beim Einsat z verbunden. Kampagnen wie die Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC) ohne Malware, Kontoübernahmen, Insider-Bedrohungen oder QR-Phishing-Bedrohungen sind schwer zu erkennen und machen Unternehmen, Mitarbeitende und Lieferanten anfällig für Angriffe.

Mit E-Mail-Sicherheitsdiensten können Unternehmen Multichannel-Angriffe isolieren und blockieren, hochgradig betrügerische BEC-Versuche erkennen und bösartige Anhänge und Links blockieren, um Mitarbeitende und Lieferanten vor, während und nach dem Versand von E-Mails zu schützen.