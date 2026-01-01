Erkennen und schützen Sie sich präventiv vor Malware, BEC und Multichannel-Phishing-Angriffen mit E-Mail Security von Cloudflare.
Traditionelle RBI-Ansätze sind mit hohen Kosten, schlechter Performance und Einschränkungen beim Einsat z verbunden. Kampagnen wie die Kompromittierung geschäftlicher E-Mail-Konten (BEC) ohne Malware, Kontoübernahmen, Insider-Bedrohungen oder QR-Phishing-Bedrohungen sind schwer zu erkennen und machen Unternehmen, Mitarbeitende und Lieferanten anfällig für Angriffe.
Mit E-Mail-Sicherheitsdiensten können Unternehmen Multichannel-Angriffe isolieren und blockieren, hochgradig betrügerische BEC-Versuche erkennen und bösartige Anhänge und Links blockieren, um Mitarbeitende und Lieferanten vor, während und nach dem Versand von E-Mails zu schützen.
Fortgeschrittene Techniken, um Phishing im Finanzbereich zu bekämpfen
Sehen Sie sich das On-Demand-Webinar an und erfahren Sie mehr über Multichannel-Phishing-Angriffe, wie Nutzer über E-Mails und das Surfen im Internet ausgenutzt werden und wie Sie Nutzer vor bösartigen Bedrohungen schützen können.Erfahren Sie mehr über Browserisolierung von Cloudflare.
Erfahren Sie, warum Multi-Channel-Phishing den Führungskräften im IT-Bereich Sorgen bereitet, und wie Zero Trust das Risiko verringern und die Geschäftskontinuität verbessern kann.
In der heutigen digitalen Welt sind robuste E-Mail-Sicherheitslösungen ein Muss für alle Branchen, einschließlich Behörden, E-Commerce, das Gesundheitswesen, und das Finanzwesen. Ein proaktiver Ansatz für die E-Mail-Sicherheit ist ein Muss, wenn es darum geht, die Vertraulichkeit von Daten zu wahren, Finanztransaktionen zu schützen, sensible Regierungskommunikation zu sichern und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.