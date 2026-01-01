Prävention von Kontoübernahmen

Benutzer sollten sich an ihren Kontoanbieter, ihre Institution oder ihren Arbeitgeber wenden, um sie über den Sicherheitsverstoß zu informieren. Sie sollten die Anmeldedaten (z. B. Passwort und MFA-Methode) für das Konto sowie für alle anderen Konten aktualisieren, da Angreifer versuchen können, mit einem Satz Anmeldedaten Zugriff auf andere Konten zu erlangen.

Organisationen, die von Kontoübernahmen betroffen sind, sollten sofort den Zugriff für das betroffene Konto sperren und dann nach Anzeichen für eine Kompromittierung (IoC) suchen, um festzustellen, ob andere Konten oder Teile des Netzwerks ebenfalls von lateraler Bewegung betroffen sind. Es ist auch ratsam, die Zugangsdaten und Schlüssel für alle internen Systeme regelmäßig zu ändern. Sie können sich bei Bedarf an die Strafverfolgungsbehörden wenden.