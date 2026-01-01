Registrieren

Prävention von Kontoübernahmen

Durch die Umsetzung einer wirksamen Strategie zur Prävention von Kontoübernahmen können Risiken reduziert und Online-Konten besser geschützt werden.

Was ist ein Angriff zur Kontoübernahme?

Das Ziel eines Angriffs zur Kontoübernahme ist es, die Kontrolle über das Online-Konto eines rechtmäßigen Benutzers zu erlangen, um betrügerische Transaktionen durchzuführen, personenbezogene Daten zu stehlen oder weitere Angriffe durchzuführen. Bei Angriffen zur Kontoübernahme können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen –von „Credential Stuffing“ bis hin zu Phishing und mehr – immer mit dem Ziel, sich Zugriff auf Online-Konten zu verschaffen.

So können Sie Kontoübernahmen verhindern

Filterung
Rate Limiting (Durchsatzbegrenzung)

Bei Angriffen zur Kontenübernahme wird möglicherweise ein Brute-Force-Ansatz verfolgt, um Zugriff auf Benutzerkonten zu erlangen. Durch die Begrenzung der Anzahl an Anmeldeversuchen können solche Angriffe gestoppt werden, bevor sie erfolgreich sind.

Bot-Management

Bot-Angriffe mit Credential Stuffing nutzen zuvor gestohlene Zugangsdaten, um Zugriff auf Konten zu erlangen. Durch das Unterbinden bösartiger Bot-Aktivitäten kann man Kontoübernahmen verhindern.

WAF-Regeln

Angriffe auf Kontoübernahme gehen oft von bekannten, schädlichen IP-Adressen aus. Sie können auch SQL-Injection-Angriffe und andere Layer-7-Angriffe nutzen, um sich Zugang zu verschaffen. WAF-Regeln können solche Anfragen blockieren.

Zero Trust-Sicherheit

Der Einsatz eines Zero Trust-Frameworks, das die Durchsetzung der Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und die Überprüfung aller Anfragen unabhängig von ihrer Herkunft umfasst, kann dazu beitragen, Angriffe zur Kontoübernahme zu verhindern.

Prävention von Kontoübernahmen – Anwendungsfälle

Schädliche Bot-Aktivitäten stoppen

Verhindern Sie, dass Bots vertrauliche Informationen stehlen und Benutzerkonten übernehmen, und verwalten Sie gleichzeitig die guten Bot-Aktivitäten.

Nutzerkonten schützen

Verwenden Sie Zero Trust Network Access (ZTNA), um Benutzer schneller und sicherer als mit einem VPN zu verbinden.

BEC-Angriffe verhindern

Proaktives Stoppen von versuchten Kontoübernahmen. Erkennen Sie E-Mail-Verhalten, das von der Norm abweicht, um Angriffe auf geschäftliche E-Mail-Konten (BEC) zu identifizieren, bevor sie stattfinden.

Zero Trust

Verlassen Sie sich auf eine Zero Trust-Architektur, um Infiltrationen zu verhindern und laterale Bewegungen zu stoppen.

FAQ

FAQs zur Prävention von Kontoübernahmen

