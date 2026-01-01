L’implementazione di una solida strategia di prevenzione dell'acquisizione di account può ridurre i rischi e proteggere ulteriormente gli account online.
L'obiettivo di un attacco di acquisizione dell'account (ATO) è ottenere il controllo dell'account online di un utente legittimo al fine di completare transazioni fraudolente, rubare informazioni di identificazione personale (PII) o eseguire ulteriori attacchi. Per rubare l'accesso agli account online, gli attacchi di acquisizione dell'account possono utilizzare diversi metodi, dalla sottrazione e uso illecito delle credenziali al phishing e altro ancora.
Gli attacchi di acquisizione dell'account possono utilizzare il metodo a forza bruta per ottenere l'accesso agli account degli utenti. Limitare il numero di tentativi di accesso può fermare tali attacchi prima che abbiano successo.
Gli attacchi bot di sottrazione e uso illecito delle credenziali utilizzano le credenziali precedentemente rubate nel tentativo di ottenere l'accesso agli account. L'arresto dell'attività dei bot dannosi può aiutare a prevenire l'acquisizione dell'account.
Gli attacchi ATO spesso provengono da indirizzi IP dannosi. Possono anche utilizzare attacchi SQL injection e altri attacchi di livello 7 per ottenere l'accesso. Le regole WAF possono bloccare tali richieste.
L'uso di un framework Zero Trust, che include l'applicazione dell'uso dell'autenticazione a più fattori (MFA) e la verifica di tutte le richieste indipendentemente dalla loro origine, può aiutare a prevenire attacchi di acquisizione dell'account.
