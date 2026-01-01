Il rilevamento dell'acquisizione dell'account è il processo di riconoscimento del momento in cui si è verificato il furto dell'account (ATO). Tra i segnali rivelatori che potrebbero indicare che è avvenuto un attacco ATO vi sono indirizzi IP sospetti che accedono a un account, dispositivi sconosciuti che richiedono l'accesso e attività insolite originate da account utente legittimi.