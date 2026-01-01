Registrati

Prevenzione dell'acquisizione di account

L’implementazione di una solida strategia di prevenzione dell'acquisizione di account può ridurre i rischi e proteggere ulteriormente gli account online.

Cos'è un attacco di acquisizione dell'account?

L'obiettivo di un attacco di acquisizione dell'account (ATO) è ottenere il controllo dell'account online di un utente legittimo al fine di completare transazioni fraudolente, rubare informazioni di identificazione personale (PII) o eseguire ulteriori attacchi. Per rubare l'accesso agli account online, gli attacchi di acquisizione dell'account possono utilizzare diversi metodi, dalla sottrazione e uso illecito delle credenziali al phishing e altro ancora.

Come impedire l'acquisizione dell'account

Limitazione della frequenza

Gli attacchi di acquisizione dell'account possono utilizzare il metodo a forza bruta per ottenere l'accesso agli account degli utenti. Limitare il numero di tentativi di accesso può fermare tali attacchi prima che abbiano successo.

Gestione dei bot

Gli attacchi bot di sottrazione e uso illecito delle credenziali utilizzano le credenziali precedentemente rubate nel tentativo di ottenere l'accesso agli account. L'arresto dell'attività dei bot dannosi può aiutare a prevenire l'acquisizione dell'account.

Regole WAF

Gli attacchi ATO spesso provengono da indirizzi IP dannosi. Possono anche utilizzare attacchi SQL injection e altri attacchi di livello 7 per ottenere l'accesso. Le regole WAF possono bloccare tali richieste.

Sicurezza Zero Trust

L'uso di un framework Zero Trust, che include l'applicazione dell'uso dell'autenticazione a più fattori (MFA) e la verifica di tutte le richieste indipendentemente dalla loro origine, può aiutare a prevenire attacchi di acquisizione dell'account.

Casi d'uso della prevenzione dell'acquisizione di account

Arresta l'attività dei bot dannosi

Impedisci ai bot di rubare informazioni sensibili e assumere il controllo degli account utente, gestendo al tempo stesso una buona attività dei bot.

Proteggi gli account utente

Utilizza Zero Trust Network Access (ZTNA) per connettere gli utenti in modo più rapido e sicuro rispetto a una VPN.

Previeni gli attacchi BEC

Interrompere proattivamente i tentativi di impossessarsi degli account. Rileva i comportamenti della posta elettronica che si discostano dallo standard per identificare gli attacchi BEC (Business Email Compromise) prima che si verifichino.

Zero Trust

Affidati a un'architettura Zero Trust per prevenire le infiltrazioni e arrestare lo spostamento laterale.

Proteggi gli account utente
Proteggi gli account utente
Case study correlati all'acquisizione di account

Cloudflare ha aiutato LendingTree a risparmiare oltre 250.000 dollari in soli 5 mesi e ha ridotto gli attacchi Bot del 70%

La moderna piattaforma HR Namely protegge i clienti e ottimizza le risorse di sicurezza della posta elettronica con Cloudflare

[Solo in inglese] Cloudflare protegge la nostra crescente forza lavoro ibrida con la nostra piattaforma Security Services Edge (SSE)/Zero Trust

Proteggiti oggi stesso dall'acquisizione di account

Scopri di più sulla protezione di account e identità

Whitepaper

Scopri i vari passaggi, gli strumenti e i team necessari per trasformare la tua rete e modernizzare la tua sicurezza.

Whitepaper

Cosa dicono i responsabili della sicurezza su Zero Trust e le nuove minacce di phishing.

Sintesi della soluzione

Identifica le minacce attive che hanno già raggiunto i tuoi utenti.

Blog

Inside Cloudflare: come impedire l'acquisizione di account

Articolo

L'effetto a catena delle credenziali compromesse.

Domande frequenti

Domande frequenti sulla prevenzione dell'acquisizione dell'account

