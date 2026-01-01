Implementar una estrategia sólida de prevención de la apropiación de cuentas reduce el riesgo y aumenta la seguridad de las cuentas en línea.
El objetivo de un ataque de apropiación de cuentas (ATO) es obtener el control de la cuenta en línea de un usuario legítimo para poder realizar transacciones fraudulentas, robar información de identificación personal (PII) o ejecutar otros ataques. Los ataques de apropiación de cuentas se pueden realizar con distintos métodos, como el relleno de credenciales, el phishing y otros más, y tienen como meta acceder a cuentas en línea.
Los ataques de apropiación de cuentas pueden usar fuerza bruta para obtener acceso a cuentas de usuarios. Limitar los intentos de inicio de sesión puede detener estos ataques antes de que sucedan.
En los ataques de relleno de credenciales que ejecutan los bots, se usan datos robados para intentar acceder a cuentas. Detener cualquier actividad maliciosa de bots ayuda a prevenir la apropiación de cuentas.
Los ataques ATO a menudo se ejecutan desde direcciones IP fraudulentas que ya se conocen. Para obtener acceso, también pueden realizar ataques basados en inyección de código SQL y otros ataques a la capa 7. Las reglas WAF pueden bloquear esas solicitudes.
Usar una infraestructura Zero Trust, que incluye autenticación multifactor (MFA) y verificación de todas las solicitudes (sin importar su proveniencia), ayuda a prevenir ataques de apropiación de cuentas.
Cloudflare ayudó a LendingTree a ahorrar más de $250 000 en solo 5 meses y redujo los ataques de bots en más del 70 %
Namely, la moderna plataforma de RR. HH., usa Cloudflare para proteger a los clientes y optimizar los recursos de seguridad destinados a correos electrónicos
Cloudflare protege nuestra plantilla híbrida en crecimiento con su propia plataforma de servicios de seguridad en el perímetro (SSE)/Zero Trust.
