Prevención de la apropiación de cuentas

Implementar una estrategia sólida de prevención de la apropiación de cuentas reduce el riesgo y aumenta la seguridad de las cuentas en línea.

¿Qué es un ataque de apropiación de cuentas?

El objetivo de un ataque de apropiación de cuentas (ATO) es obtener el control de la cuenta en línea de un usuario legítimo para poder realizar transacciones fraudulentas, robar información de identificación personal (PII) o ejecutar otros ataques. Los ataques de apropiación de cuentas se pueden realizar con distintos métodos, como el relleno de credenciales, el phishing y otros más, y tienen como meta acceder a cuentas en línea.

Cómo prevenir la apropiación de cuentas

Filtrado
Limitación de velocidad

Los ataques de apropiación de cuentas pueden usar fuerza bruta para obtener acceso a cuentas de usuarios. Limitar los intentos de inicio de sesión puede detener estos ataques antes de que sucedan.

Gestión de bots

En los ataques de relleno de credenciales que ejecutan los bots, se usan datos robados para intentar acceder a cuentas. Detener cualquier actividad maliciosa de bots ayuda a prevenir la apropiación de cuentas.

Reglas WAF

Los ataques ATO a menudo se ejecutan desde direcciones IP fraudulentas que ya se conocen. Para obtener acceso, también pueden realizar ataques basados en inyección de código SQL y otros ataques a la capa 7. Las reglas WAF pueden bloquear esas solicitudes.

Seguridad Zero Trust

Usar una infraestructura Zero Trust, que incluye autenticación multifactor (MFA) y verificación de todas las solicitudes (sin importar su proveniencia), ayuda a prevenir ataques de apropiación de cuentas.

Casos de uso de prevención de apropiaciones de cuentas

Detén cualquier actividad maliciosa por parte de bots

Evita que los bots roben información sensible y se apropien de las cuentas de los usuarios, y gestiona la actividad de los bots buenos.

Protege las cuentas de los usuarios

Usa Acceso a la red Zero Trust (ZTNA) para conectar a los usuarios con más rapidez y seguridad que con una VPN.

Prevén ataques BEC

Detén de manera proactiva los intentos de apropiación de cuentas. Detecta cualquier comportamiento de correos electrónicos fuera de lo normal para identificar ataques a correos electrónicos corporativos (BEC) antes de que sucedan.

Zero Trust

Confía en una arquitectura Zero Trust para prevenir filtraciones y detener movimientos laterales.

Casos prácticos relacionados con la apropiación de cuentas

Cloudflare ayudó a LendingTree a ahorrar más de $250 000 en solo 5 meses y redujo los ataques de bots en más del 70 %

Namely, la moderna plataforma de RR. HH., usa Cloudflare para proteger a los clientes y optimizar los recursos de seguridad destinados a correos electrónicos

Cloudflare protege nuestra plantilla híbrida en crecimiento con su propia plataforma de servicios de seguridad en el perímetro (SSE)/Zero Trust.

Protégete contra la apropiación de cuentas hoy mismo

Contactar con ventas

Obtén más información sobre cómo proteger la identidad y las cuentas

Documento técnico

Conoce cuáles son los pasos, las herramientas y los equipos necesarios para transformar tu red y modernizar tu seguridad.

Documento técnico

Qué dicen los responsables de la seguridad acerca de Zero Trust y de las nuevas amenazas de phishing.

RESUMEN DE SOLUCIONES

Identifica amenazas activas que ya hayan alcanzado a tus usuarios.

Blog

En el corazón de Cloudflare: cómo evitar la apropiación de cuentas.

Artículo

El efecto dominó de las credenciales en riesgo.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la prevención de la apropiación de cuentas

