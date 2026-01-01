계정 탈취는 자주 이용되는 사이버 공격 중 하나입니다. ATO 공격은 가장 수익성 높은 사이버 공격 유형 중 하나로, 악의적인 당사자가 매우 의욕적으로 공격을 수행하려고 합니다. 연구에 따르면, 미국 성인의 약 4분의 1이 ATO의 피해를 겪은 경험이 있는 것으로 밝혀졌습니다.