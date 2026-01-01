Os usuários devem entrar em contato com seu provedor de conta, instituição ou empregador para alertá-los quanto ao comprometimento. Devem também atualizar suas credenciais (por exemplo, senha e método de MFA) associadas à respectiva conta, além de todas as demais contas, já que os invasores podem tentar usar um conjunto de credenciais para obter acesso a outras contas.

As organizações afetadas pelo ATO devem revogar imediatamente o acesso à conta afetada e, a seguir, procurar indicadores de comprometimento (IoC) para ver se outras contas ou partes da rede também foram afetadas pelo movimento lateral. Também aconselhamos rotacionar as credenciais e senhas de todos os sistemas internos. Poderá ser preciso entrar em contato com as autoridades policiais, se necessário.