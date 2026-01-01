La implementación de una estrategia sólida de prevención de la usurpación de cuentas reduce el riesgo y aumenta la seguridad de las cuentas en línea.
El objetivo de un ataque de usurpación de cuentas (ATO) es obtener el control de la cuenta en línea de un usuario legítimo para poder realizar transacciones fraudulentas, robar información de identificación personal o ejecutar otros ataques. Los ataques de usurpación de cuentas se pueden realizar con distintos métodos, como el relleno de credenciales, el phishing y otros más, con el objetivo de acceder a cuentas en línea.
Los ataques de usurpación de cuentas pueden utilizar la fuerza bruta para acceder a las cuentas de los usuarios. La limitación de los intentos de inicio de sesión puede evitar estos ataques antes de que se produzcan.
En los ataques de relleno de credenciales que ejecutan los bots, se usan credenciales robadas para intentar acceder a cuentas. Detener cualquier actividad maliciosa de bots ayuda a prevenir la usurpación de cuentas.
Los ataques de apropiación de cuentas pueden proceder de direcciones IP fraudulentas conocidas. También pueden utilizar la inyección de código SQL y otros ataques a la capa de aplicación para obtener acceso. Las reglas WAF pueden bloquear esas solicitudes.
La utilización de un marco Zero Trust, que incluye la autenticación multifactor (MFA) y la verificación de todas las solicitudes, sea cual sea su origen, ayuda a evitar los ataques de usurpación de cuentas.
