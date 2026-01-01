Registrati

Servizi di sicurezza della posta elettronica

Proteggi gli account di dipendenti e fornitori con la sicurezza della posta elettronica
Rileva e proteggiti preventivamente da malware trasmesso via e-mail, BEC e attacchi di phishing multicanale con Email Security di Cloudflare.

Combatti le minacce di phishing con i servizi di sicurezza della posta elettronica

I sofisticati attacchi di phishing di oggi continuano a passare attraverso i tradizionali gateway di posta elettronica sicuri (SEG) e ad aggirare le misure di autenticazione della posta elettronica. Campagne come la compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) senza malware, l'acquisizione dell'account, la minaccia interna o le minacce di phishing via QR sono difficili da rilevare, lasciando organizzazioni, dipendenti e fornitori vulnerabili allo sfruttamento.

Con i servizi di sicurezza della posta elettronica, le organizzazioni possono isolare e bloccare gli attacchi multicanale, rilevare tentativi BEC altamente ingannevoli e bloccare allegati e collegamenti dannosi per proteggere dipendenti e fornitori prima, durante e dopo la consegna della posta elettronica.

Scopri di più sui servizi di sicurezza della posta elettronica
Vantaggi dell'utilizzo dei servizi di sicurezza della posta elettronica

Prevenire ransomware e altri attacchi basati su malware bloccando i collegamenti dannosi sui dispositivi degli utenti finali
Arresto della compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) e di altre frodi tramite posta elettronica rilevando i tentativi di furto d'identità di dipendenti e fornitori
Blocco e isolamento degli attacchi multicanale, comprese le truffe di phishing tramite codice QR e gli attacchi differiti
Miglioramento dei servizi di sicurezza integrati di Gmail e Microsoft esistenti, migliorando al tempo stesso l'igiene della posta elettronica con funzionalità anti-spam, anti-spoof e anti-malware

Casi d'uso di sicurezza della posta elettronica

Ferma le minacce di compromissione della posta elettronica aziendale

Tecniche avanzate per combattere le frodi di phishing finanziario.

Isolamento dei link e-mail

L'apertura di collegamenti e-mail sospetti in un browser isolato neutralizza potenziali malware. Scopri di più su Cloudflare Browser Isolation.

Riduci i rischi di phishing con Zero Trust

Scopri perché i decisori in materia di sicurezza sono preoccupati per il phishing multicanale e come Zero Trust può ridurre i rischi e migliorare la continuità aziendale.

Offerte sui servizi di sicurezza della posta elettronica

Scansione retrospettiva del phishing

Con la scansione retro-phishing di Cloudflare, puoi identificare immediatamente le minacce attive che hanno già raggiunto i tuoi utenti, comprese le email dannose che hanno eluso le difese esistenti.

Inizia la tua scansione gratuita
Combattere le minacce di phishing

Lo studio “Leverage Zero Trust to Combat Multichannel Phishing Threats” condotto da Forrester Consulting esplora l’importanza dell’applicazione di Zero Trust per difendersi dalle moderne minacce di phishing.

Ottieni lo studio
Valutazione gratuita del rischio di phishing

Iscriviti per richiedere la tua valutazione gratuita del rischio di phishing e vedere quali attacchi stanno ottenendo attraverso le tue difese e-mail esistenti.

Ottieni una valutazione
Sicurezza della posta elettronica per i settori critici

Nell’ambiente digitale di oggi, delle solide soluzioni di sicurezza della posta elettronica sono un must in tutti i settori, compreso quello governativo, l'e-commerce, la sanità e la finanza. Un approccio proattivo alla sicurezza della posta elettronica è fondamentale per mantenere la riservatezza dei dati, salvaguardare le transazioni finanziarie, proteggere le comunicazioni governative sensibili e garantire la continuità aziendale.

Pronto a vedere quali minacce di phishing stanno arrivando?

Valuta il tuo rischio di phishing

Domande frequenti sui servizi di sicurezza della posta elettronica

