I sofisticati attacchi di phishing di oggi continuano a passare attraverso i tradizionali gateway di posta elettronica sicuri (SEG) e ad aggirare le misure di autenticazione della posta elettronica. Campagne come la compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) senza malware, l'acquisizione dell'account, la minaccia interna o le minacce di phishing via QR sono difficili da rilevare, lasciando organizzazioni, dipendenti e fornitori vulnerabili allo sfruttamento.

Con i servizi di sicurezza della posta elettronica, le organizzazioni possono isolare e bloccare gli attacchi multicanale, rilevare tentativi BEC altamente ingannevoli e bloccare allegati e collegamenti dannosi per proteggere dipendenti e fornitori prima, durante e dopo la consegna della posta elettronica.