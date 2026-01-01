Rileva e proteggiti preventivamente da malware trasmesso via e-mail, BEC e attacchi di phishing multicanale con Email Security di Cloudflare.
I sofisticati attacchi di phishing di oggi continuano a passare attraverso i tradizionali gateway di posta elettronica sicuri (SEG) e ad aggirare le misure di autenticazione della posta elettronica. Campagne come la compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) senza malware, l'acquisizione dell'account, la minaccia interna o le minacce di phishing via QR sono difficili da rilevare, lasciando organizzazioni, dipendenti e fornitori vulnerabili allo sfruttamento.
Con i servizi di sicurezza della posta elettronica, le organizzazioni possono isolare e bloccare gli attacchi multicanale, rilevare tentativi BEC altamente ingannevoli e bloccare allegati e collegamenti dannosi per proteggere dipendenti e fornitori prima, durante e dopo la consegna della posta elettronica.
Tecniche avanzate per combattere le frodi di phishing finanziario.
L'apertura di collegamenti e-mail sospetti in un browser isolato neutralizza potenziali malware. Scopri di più su Cloudflare Browser Isolation.
Scopri perché i decisori in materia di sicurezza sono preoccupati per il phishing multicanale e come Zero Trust può ridurre i rischi e migliorare la continuità aziendale.
Nell’ambiente digitale di oggi, delle solide soluzioni di sicurezza della posta elettronica sono un must in tutti i settori, compreso quello governativo, l'e-commerce, la sanità e la finanza. Un approccio proattivo alla sicurezza della posta elettronica è fondamentale per mantenere la riservatezza dei dati, salvaguardare le transazioni finanziarie, proteggere le comunicazioni governative sensibili e garantire la continuità aziendale.