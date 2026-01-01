Detecte e proteja-se preventivamente contra malware, BEC e ataques de phishing multicanal transmitidos por e-mail com o Email Security da Cloudflare.
Os ataques de phishing sofisticados de hoje ainda passam pelos tradicionais gateways de e-mail seguros (SEGs) e contornam as medidas de autenticação de e-mail. Campanhas como comprometimento de e-mail empresarial sem malware (BEC), controle de contas, ameaças internas ou ameaças de phishing QR são difíceis de detectar, deixando organizações, funcionários e fornecedores vulneráveis à exploração.
Com os serviços de segurança de e-mail, as organizações podem isolar e bloquear ataques multicanal, detectar tentativas de BEC altamente enganosas e bloquear anexos e links maliciosos para proteger funcionários e fornecedores antes, durante e depois da entrega de e-mails.
[Apenas em inglês] Técnicas avançadas para combater a fraude de phishing financeiro.
[Apenas em inglês] Abrir links de e-mail suspeitos em um navegador isolado neutraliza possíveis malwares. Saiba mais sobre o isolamento do navegador da Cloudflare.
[Apenas em inglês] Saiba por que os tomadores de decisão de segurança estão preocupados com o phishing multicanal e como o Zero Trust pode diminuir o risco e melhorar a continuidade dos negócios.
No ambiente digital atual, soluções robustas de segurança de e-mail são obrigatórias em todos os setores, incluindo governo, comércio eletrônico, saúde e finanças. Uma abordagem proativa de segurança de e-mail é fundamental para manter a confidencialidade dos dados, salvaguardar as transações financeiras, proteger as comunicações governamentais confidenciais e garantir a continuidade dos negócios.