Serviços de segurança de e-mail

Proteja contas de funcionários e fornecedores com segurança de e-mail
Cloud Email Security illustration

Detecte e proteja-se preventivamente contra malware, BEC e ataques de phishing multicanal transmitidos por e-mail com o Email Security da Cloudflare.

Cloud Email Security illustration

Combata ameaças de phishing com serviços de segurança de e-mail

Email security services overview illustration

Os ataques de phishing sofisticados de hoje ainda passam pelos tradicionais gateways de e-mail seguros (SEGs) e contornam as medidas de autenticação de e-mail. Campanhas como comprometimento de e-mail empresarial sem malware (BEC), controle de contas, ameaças internas ou ameaças de phishing QR são difíceis de detectar, deixando organizações, funcionários e fornecedores vulneráveis à exploração.

Com os serviços de segurança de e-mail, as organizações podem isolar e bloquear ataques multicanal, detectar tentativas de BEC altamente enganosas e bloquear anexos e links maliciosos para proteger funcionários e fornecedores antes, durante e depois da entrega de e-mails.

Saiba mais sobre os serviços de segurança de e-mail
Email security services overview illustration

Benefícios de usar serviços de segurança de e-mail

Prevenir ransomware e outros ataques baseados em malware, bloqueando links maliciosos em dispositivos de usuários finais
Impedir o comprometimento de e-mail empresarial (BEC) e outras fraudes por e-mail, detectando tentativas de falsificação de identidade de funcionários e fornecedores
Bloqueio e isolamento de ataques multicanal, incluindo golpes de phishing com código QR e ataques diferidos
Aprimorar os serviços de segurança integrados existentes do Gmail e da Microsoft e, ao mesmo tempo, melhorar a higiene de e-mail com recursos antispam, antifalsificação e antimalware

Casos de uso para serviços de segurança de e-mail

Detenha as ameaças que comprometem e-mails corporativos

[Apenas em inglês] Técnicas avançadas para combater a fraude de phishing financeiro.

Isolamento de link de e-mail

[Apenas em inglês] Abrir links de e-mail suspeitos em um navegador isolado neutraliza possíveis malwares. Saiba mais sobre o isolamento do navegador da Cloudflare.

Reduza os riscos de phishing com Zero Trust

[Apenas em inglês] Saiba por que os tomadores de decisão de segurança estão preocupados com o phishing multicanal e como o Zero Trust pode diminuir o risco e melhorar a continuidade dos negócios.

Ofertas de serviços de segurança de e-mail

Phishing Retro Scan

Com o Retro Scan de phishing da Cloudflare, você pode identificar imediatamente as ameaças ativas que já atingiram seus usuários, incluindo e-mails maliciosos que escaparam das defesas existentes.

Comece sua verificação gratuita
Target icon
Combater ameaças de phishing

“Leverage Zero Trust to Combat Multichannel Phishing Threats”, um estudo realizado pela Forrester Consulting, que explora a relevância de aplicar o Zero Trust para se defender contra ameaças modernas de phishing.

Obtenha o estudo
Icon of a hand offering help
Avaliação gratuita de risco de phishing

Inscreva-se para solicitar sua avaliação gratuita de risco de phishing e veja quais ataques estão passando por suas defesas de e-mail existentes.

Obtenha sua avaliação
Segurança de e-mail para setores críticos

Email security for critical industries illustration

No ambiente digital atual, soluções robustas de segurança de e-mail são obrigatórias em todos os setores, incluindo governo, comércio eletrônico, saúde e finanças. Uma abordagem proativa de segurança de e-mail é fundamental para manter a confidencialidade dos dados, salvaguardar as transações financeiras, proteger as comunicações governamentais confidenciais e garantir a continuidade dos negócios.

Email security for critical industries illustration

Pronto para ver quais ameaças de phishing estão passando?

Avalie seu risco de phishing

Perguntas frequentes sobre serviços de segurança de e-mail

