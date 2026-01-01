Os ataques de phishing sofisticados de hoje ainda passam pelos tradicionais gateways de e-mail seguros (SEGs) e contornam as medidas de autenticação de e-mail. Campanhas como comprometimento de e-mail empresarial sem malware (BEC), controle de contas, ameaças internas ou ameaças de phishing QR são difíceis de detectar, deixando organizações, funcionários e fornecedores vulneráveis à exploração.

Com os serviços de segurança de e-mail, as organizações podem isolar e bloquear ataques multicanal, detectar tentativas de BEC altamente enganosas e bloquear anexos e links maliciosos para proteger funcionários e fornecedores antes, durante e depois da entrega de e-mails.