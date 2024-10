A Japan Airlines utiliza a Cloudflare para proteger seus funcionários contra e-mails maliciosos e reduzir ineficiências operacionais

A Japan Airlines (JAL) é uma das principais companhias aéreas de alta qualidade do Japão, com mais de 35 mil funcionários. A JAL fornece serviços de passageiros e carga nacionais e internacionais para centenas de destinos em todo o mundo, esforçando-se para contribuir para o fluxo estável de pessoas e mercadorias. A JAL é uma operadora de infraestrutura crítica que fornece transporte público com responsabilidades sociais corporativas relacionadas à segurança da informação.

Desafio: garantir segurança de alto nível para o e-mail da Japan Airlines

A Japan Airlines leva a segurança do e-mail muito a sério. Com dezenas de milhares de funcionários, o e-mail é um importante meio de comunicação e comércio. Manabu Yamawaki, Assistant Manager of Information Security Strategies Office no departamento de planejamento e gerenciamento de TI, compartilha que “a segurança de TI é um problema comum na sociedade moderna. Como operador de infraestrutura crítica responsável pelo transporte público, todos as nossas partes interessadas exigem, com razão, uma abordagem adequada à segurança da informação, apoiada por tecnologia de informação de excelência, isso é uma das nossas responsabilidades sociais corporativas.”

O senhor Yamawaki compara a segurança da informática à segurança de voo, é de suma importância e não pode ser mantida permanecendo no status quo. Precisa de ação e evolução constantes. Para garantir a segurança, ele acredita que a JAL deve continuar no topo do cenário de negócios e ambientes de TI em constante mudança.

A JAL precisava de segurança de e-mail de primeira classe e o software que usava não os satisfazia adequadamente. E-mails de malware ainda estavam escapando.

“Tínhamos outro produto de segurança de e-mail instalado e, embora não estivéssemos enfrentando grandes problemas, alguns e-mails de phishing, como o malware Emotet, ainda estavam escapando. Então, começamos a procurar outras soluções de e-mail, especificamente uma que pudesse obter nota máxima em termos de segurança de e-mail no momento da mudança do produto de e-mail. Foi quando a JAL descobriu e mudou para a Cloudflare.

A Cloudflare traz uma nova sensação de maior funcionalidade

Os produtos tradicionais de segurança de e-mail são fortemente acoplados ao software de e-mail em uma série de conexões, com o produto de segurança lidando apenas com a segurança do e-mail. No entanto, a Cloudflare aproveita ao máximo as funções de segurança nativas do serviço de e-mail de uma organização.

O Sr. Yamawaki também observou que a Cloudflare reduziu as ineficiências operacionais e a carga tanto para os usuários quanto para os administradores. Com a solução de e-mail anterior, se um usuário recebesse um e-mail suspeito, ele receberia um e-mail de resumo listando todos os e-mails suspeitos. Isso exigia que o usuário verificasse se cada e-mail era necessário e então tomasse medidas. Agora, eles só precisam verificar a pasta de lixo eletrônico periodicamente.

Comemorando a facilidade de uso

Para a JAL, a configuração do Email Security foi fácil e tranquila, com arquitetura, migração e requisitos operacionais concluídos em apenas um curto período de tempo, uma grande vantagem dado o curto prazo que tinham na época. Além disso, eles estão muito satisfeitos com o nível de precisão na detecção de e-mails maliciosos e com a facilidade de uso da API.

“Costumo dizer aos colegas de trabalho como o Cloudflare Email Security é simples e fácil de usar como uma solução SaaS baseada em nuvem e exponho como estou satisfeito com seu alto nível de precisão.” Manabu Yamawaki, Security Strategy Office da JAL

Obtendo o suporte de que precisam

Yamawaki também ficou satisfeito com o nível de assistência que recebeu do suporte da Cloudflare com o Premium Success.

“Desde a introdução do produto até hoje, a equipe da Cloudflare nos deu um nível de suporte detalhado. Graças a isso, conseguimos migrar nossa solução de segurança de e-mail de uma forma excepcionalmente tranquila. Conseguimos realizar reuniões regulares com as equipes da Cloudflare, onde ouviram e compreenderam nossos problemas e nos forneceram as informações necessárias para resolvê-los.”

“As equipes de suporte nos informaram sobre funcionalidades que talvez não conhecêssemos em nosso uso regular e são muito úteis quando queremos saber mais. Há um grande valor em poder receber conselhos úteis deles.”

Receber esse nível de suporte e a parceria com a Cloudflare provou ser altamente benéfico para a JAL, pois agora eles têm mais tranquilidade, sabendo que seus e-mails estão protegidos contra ataques maliciosos.