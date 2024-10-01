日本航空(JAL)利用 Cloudflare 保护员工免受恶意电子邮件的侵害，并减少运营低效问题

日本航空(JAL)是日本领先的高品质航空公司之一，拥有超过 35000 名员工。JAL 提供国内、国际客运和货运服务，覆盖全球数百个目的地，致力于为人员和货物的稳定流动作出贡献。JAL 是一家关键基础设施运营商，提供公共交通服务，肩负与信息安全相关的企业社会责任。

挑战：确保日本航空公司电子邮件的高级别安全性

日本航空非常重视电子邮件安全。由于拥有成千上万名员工，电子邮件是重要的沟通和商务手段。IT 规划与管理部信息安全战略办公室副经理 Manabu Yamawaki 表示：“IT 安全是现代社会的普遍问题。作为负责公共交通的关键基础设施运营商，我们的所有利益相关者都理所当然地要求采取适当的信息安全方法，由世界一流的信息技术支持——这是我们的企业社会责任之一。”

Yamawaki 先生将 IT 安全比作飞行安全——它至关重要，不能靠保持现状来维持。这需要持续的行动和发展。为了确保安全，他认为 JAL 必须继续紧跟��不断变化的商业和 IT 环境。

JAL 需要一流的电子邮件安全，而他们之前使用的软件并不能充分满足这一需求。恶意软件邮件依然从裂缝中溜过。

“我们之前采用过另一种电子邮件安全产品，虽然我们并未遇到重大问题，但一些钓鱼邮件仍然偷偷溜过了，例如 Emotet 恶意软件。因此，我们开始寻找其他电子邮件解决方案，特别是在更换电子邮件产品时能够在电子邮件安全方面得满分的产品。当时，JAL 发现并转换到了 Cloudflare。”

Cloudflare 带来功能更强大的新感觉

传统的电子邮件安全产品通过一系列链接与电子邮件软件紧密结合一起，安全产品只处理电子邮件安全。然而，Cloudflare 充分利用企业电子邮件服务的原生安全功能。

Yamawaki 先生还观察到，Cloudflare 同时减少了用户和管理员的运营低效问题和负担。使用之前的电子邮件解决方案时，如果用户收到可疑的电子邮件，他们会收到一封摘要电子邮件列出所有可疑的电子邮件。这要求用户检查每封电子邮件是否必要，然后采取行动；现在，他们只需定期检查垃圾邮件文件夹。

庆祝易用性

对 JAL 而言，Cloud Email Security 设置简单顺利，架构、迁移和运营需求都在短时间内完成 —— 鉴于当时的实施时间短促，这是一个重大的优势。此外，他们对检测恶意电子邮件的准确性以及 API 的易用性非常满意。

“我经常跟同事说，Cloudflare Cloud Email Security 这一基于云的 SaaS 解决方案简单、易用，而且我对其高准确性非常满意。”Manabu Yamawaki，JAL 安全战略办公室

获得他们所需的支持

Yamawaki 也对 Cloudflare 支持团队通过 Premium Success 服务提供的协助感到满意。

“从产品介绍到今天，Cloudflare 团队给我们提供了详尽的支持。得益于此点，我们能够异常顺利地迁移了我们的电子邮件安全解决方案。我们能够定期与 Cloudflare 团队开会，期间他们倾听并理解我们的问题，并为我们提供必要的信息来解决这些问题。”

“支持团队告诉我们一些在我们日常使用中可能不知道的功能，当我们想要了解更多时，他们提供了很多帮助。能够从他们那里得到有用的建议非常有价值。”

从 Cloudflare 获得这种程度的支持和合作，证明对 JAL 非常有益，他们现在更加安心，知道他们的电子邮件不会受到恶意攻击。