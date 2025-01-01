电子邮件安全

低干预、高效率的电子邮件安全服务

轻松阻止和隔离钓鱼威胁，包括通过电子邮件传播的恶意软件、企业电子邮件破坏和多渠道（基于链接）攻击

评估您的网络钓鱼风险Get the product brief
Email Security Hero - Image
电子邮件安全产品的优势
Phishing - Icon
超越电子邮件的网络钓鱼防御措施

防范针对性的网络钓鱼攻击，这些攻击利用电子邮件和其他应用的组合来利用用户，并获得未经授权的访问权限。

Shield with arrow icon
易于实施和管理

享受业界领先的威胁检测，无需不断调整策略和配置。

Ease of use orange
更高价值，更低成本

省时、省钱、省心 —— 并能捕获其他产品遗漏的网络钓鱼威胁。

工作方式

识别并纠正钓鱼风险，以保护您的员工

Identify and remediate phishing gaps

Microsoft 365 用户： 运行一次免费的网络钓鱼追溯扫描 ，以发现当前存在于收件箱中的活跃威胁。

Gmail 用户： 请求一次免费网络钓鱼风险评估 ，以了解既有安全措施效果如何。

然后以不同方式部署电子邮件安全：内联(作为 MX)、通过 API，或者兼具内联和投递后撤回好处的混合模式。

Identify and remediate phishing gaps

在 Cloudflare 2023 年度网络钓鱼威胁报告中了解流行威胁

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Cloudflare named a Leader in the Forrester Wave: Enterprise Email Security, Q2 2023

Email security resources - Cloud Email Security - illustration

Cloudflare received the highest score in Strategy. We believe this recognition highlights our rapid pace of innovation and groundbreaking approach to protecting users across all channels.

Email security resources - Cloud Email Security - illustration

客户感言

“自从实施 Cloudflare 以来，我们发现用户每天收到的恶意或可疑电子邮件数量减少了 50%。这就为我们腾出了几个小时，可重新投入到其他目标上。”

网络安全总监 — Werner Enterprises

电子邮件安全产品的主要用例

提供持续保护，防范已知和新兴的钓鱼策略，甚至专为逃避传统安全控制措施而设计的策略

安全护盾保护图标
阻止企业电子邮件破坏破坏(BEC)攻击

检测冒充员工和供应商以窃取数据并获得欺诈性付款的欺骗性攻击。

Shield icon
阻止并隔离多渠道攻击

在各种应用中保护用户，以防基于链接的攻击，包括 QR 码和延迟攻击。

预防勒索软件和其他基于恶意软件的攻击

防范试图在最终用户设备上部署恶意软件的危险附件和链接。

帮助全球组织保护其员工免受网络钓鱼攻击

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