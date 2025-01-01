低干预、高效率的电子邮件安全服务
轻松阻止和隔离钓鱼威胁，包括通过电子邮件传播的恶意软件、企业电子邮件破坏和多渠道（基于链接）攻击
防范针对性的网络钓鱼攻击，这些攻击利用电子邮件和其他应用的组合来利用用户，并获得未经授权的访问权限。
享受业界领先的威胁检测，无需不断调整策略和配置。
省时、省钱、省心 —— 并能捕获其他产品遗漏的网络�钓鱼威胁。
Microsoft 365 用户： 运行一次免费的网络钓鱼追溯扫描 ，以发现当前存在于收件箱中的活跃威胁。
Gmail 用户： 请求一次免费网络钓鱼风险评估 ，以了解既有安全措施效果如何。
然后以不同方式部署电子邮件安全：内联(作为 MX)、通过 API，或者兼具内联和投递后撤回好处的混合模式。
Cloudflare received the highest score in Strategy. We believe this recognition highlights our rapid pace of innovation and groundbreaking approach to protecting users across all channels.
“自从实施 Cloudflare 以来，我们发现用户每天收到的恶意或可疑电子邮件数量减少了 50%。这就为我们腾出了几个小时，可重新投入到其他目标上。”
网络安全总监 — Werner Enterprises
检测冒充员工和供应商以窃取数据并获得欺诈性付款的欺骗性攻击。
在各种应用中保护用户，以防基于链接的攻击，包括 QR 码和延迟攻击。
防范试图在最终用户设备上部署恶意软件的危险附件和链接。