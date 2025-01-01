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Cloudflare названа «Сильным игроком» в исследовании Forrester Wave™: «Решения по безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы», 2-й кв. 2025 г. | | Доступ >

Защита электронной почты

Высокоэффективная защита на базе ИИ, которая обнаруживает то, что пропускается другими.

С легкостью блокируйте и изолируйте фишинговые угрозы, включая вредоносное ПО, распространяемое по электронной почте, компрометацию корпоративной электронной почты (BEC) и многоканальные атаки (на основе ссылок) — до того, как они достигнут ваших пользователей

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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
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99,99 % точность обнаружения фишинга

Блокируйте сложные фишинговые угрозы, включая BEC, многоканальные атаки (такие как электронная почта, приложения для обмена сообщениями и инструменты для совместной работы), а также труднообнаружимые атаки на основе ссылок, с лучшей в отрасли точностью, обеспечиваемой искусственным интеллектом.

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Защита, которая выходит за рамки электронной почты

Защитите себя от целенаправленных фишинговых атак, в которых используется сочетание электронной почты и других приложений для совместной работы (таких как социальные сети, Slack, Teams, SMS и т. д.), чтобы задействовать пользователей и получить несанкционированный доступ.

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Гибкие варианты развертывания

Развертывайте встраивание или развертывание через API, или и то, и другое — сочетайте обработку электронной почты перед доставкой, анализ ссылок в режиме реального времени и изъятие после доставки для полной защиты.

Как это работает

Использование ИИ для обнаружения угроз

Detecting BEC and other phishing attacks - BDES-7635

Мы объединяем искусственный интеллект, глобальный сбор и анализ информации об угрозах и правила, разработанные экспертами, для обнаружения сложных фишинговых угроз, таких как BEC. Каждое электронное письмо анализируется по сотням атрибутов — от репутации отправителя и тональности сообщения до контекста бесед. Наш запатентованный цифровой отпечаток для обнаружения электронной почты (EDF) выявляет скрытые шаблоны в фишинговых кампаниях. Унифицированный механизм обнаружения объединяет оценки машинного обучения с сигналами угроз в реальном времени, чтобы мгновенно блокировать вредоносные электронные письма. Непрерывное повторное сканирование и циклы обратной связи, поддерживаемые нашими моделями аудита на основе ИИ, а также бывшими аналитиками безопасности АНБ и ЦРУ, обеспечивают постоянное повышение точности.

Detecting BEC and other phishing attacks - BDES-7635

Используете M365? Узнайте, какие фишинговые угрозы пропустили ваши текущие фильтры — проведите бесплатное ретро-сканирование на фишинг.

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Признание аналитиков

Cloudflare вошла в тройку лучших в категории «Текущее предложение» в данном аналитическом отчете по безопасности электронной почты

Cloudflare названа «Сильным игроком» в исследовании Forrester Wave™: «Решения по безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы, 2-й кв. 2025 г.» Мы получили максимально высокие баллы (5.0/5.0) по 9 критериям, включая защиту от вредоносного ПО и «песочницу», обнаружение вредоносных URL и веб-безопасность, сбор и анализ информации об угрозах, а также анализ и обработку контента.

Согласно отчету, «Cloudflare — надежный выбор для организаций, желающих дополнить существующие инструменты безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы за счет возможностей глубокого анализа и обработки контента, а также обнаружения вредоносного ПО.

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Что говорят наши клиенты

«После внедрения Cloudflare мы видим, что пользователи стали получать на 50 % меньше вредоносных или подозрительных электронных писем каждый день. Это высвобождает несколько часов, которые мы можем потратить на решение других задач».

Директор по кибербезопасности, Werner Enterprises

Основные примеры использования защиты электронной почты

Останавливайте фишинговые угрозы, которые пропускаются другими, с помощью защиты на основе искусственного интеллекта, которая блокирует даже труднообнаружимые и возникающие атаки.

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Блокировка BEC-атак

Обнаруживайте атаки на основе фальсификации, в рамках которых осуществляется подмена сотрудников и поставщиков с целью хищения данных и получения мошеннических платежей.

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Блокируйте и изолируйте многоканальные атаки

Защитите сотрудников от вредоносных ссылок, QR-кодов и отложенных фишинговых атак, которые активируются после первоначальной доставки контента, в приложениях электронной почты, сообщений и совместной работы.

Предотвращение программ-шантажистов и вредоносного ПО

Обеспечьте защиту от опасных вложений и ссылок, которые пытаются развернуть вредоносное программное обеспечение на устройствах конечных пользователей.

Помощь организациям по всему миру в защите своих сотрудников от фишинга

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