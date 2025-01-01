Мы объединяем искусственный интеллект, глобальный сбор и анализ информации об угрозах и правила, разработанные экспертами, для обнаружения сложных фишинговых угроз, таких как BEC. Каждое электронное письмо анализируется по сотням атрибутов — от репутации отправителя и тональности сообщения до контекста бесед. Наш запатентованный цифровой отпечаток для обнаружения электронной почты (EDF) выявляет скрытые шаблоны в фишинговых кампаниях. Унифицированный механизм обнаружения объединяет оценки машинного обучения с сигналами угроз в реальном времени, чтобы мгновенно блокировать вредоносные электронные письма. Непрерывное повторное сканирование и циклы обратной связи, поддерживаемые нашими моделями аудита на основе ИИ, а также бывшими аналитиками безопасности АНБ и ЦРУ, обеспечивают постоянное повышение точности.