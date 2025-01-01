Высокоэффективная защита на базе ИИ, которая обнаруживает то, что пропускается другими.
С легкостью блокируйте и изолируйте фишинговые угрозы, включая вредоносное ПО, распространяемое по электронной почте, компрометацию корпоративной электронной почты (BEC) и многоканальные атаки (на основе ссылок) — до того, как они достигнут ваших пользователей
Блокируйте сложные фишинговые угрозы, включая BEC, многоканальные атаки (такие как электронная почта, приложения для обмена сообщениями и инструменты для совместной работы), а также труднообнаружимые атаки на основе ссылок, с лучшей в отрасли точностью, обеспечиваемой искусственным интеллектом.
Защитите себя от целенаправленных фишинговых атак, в которых используется сочетание электронной почты и других приложений для совместной работы (таких как социальные сети, Slack, Teams, SMS и т. д.), чтобы задействовать пользователей и получить несанкционированный доступ.
Развертывайте встраивание или развертывание через API, или и то, и другое — сочетайте обработку электронной почты перед доставкой, анализ ссылок в режиме реального времени и изъятие после доставки для полной защиты.
Мы объединяем искусственный интеллект, глобальный сбор и анализ информации об угрозах и правила, разработанные экспертами, для обнаружения сложных фишинговых угроз, таких как BEC. Каждое электронное письмо анализируется по сотням атрибутов — от репутации отправителя и тональности сообщения до контекста бесед. Наш запатентованный цифровой отпечаток для обнаружения электронной почты (EDF) выявляет скрытые шаблоны в фишинговых кампаниях. Унифицированный механизм обнаружения объединяет оценки машинного обучения с сигналами угроз в реальном времени, чтобы мгновенно блокировать вредоносные электронные письма. Непрерывное повторное сканирование и циклы обратной связи, поддерживаемые нашими моделями аудита на основе ИИ, а также бывшими аналитиками безопасности АНБ и ЦРУ, обеспечивают постоянное повышение точности.
Cloudflare названа «Сильным игроком» в исследовании Forrester Wave™: «Решения по безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы, 2-й кв. 2025 г.» Мы получили максимально высокие баллы (5.0/5.0) по 9 критериям, включая защиту от вредоносного ПО и «песочницу», обнаружение вредоносных URL и веб-безопасность, сбор и анализ информации об угрозах, а также анализ и обработку контента.
Согласно отчету, «Cloudflare — надежный выбор для организаций, желающих дополнить существующие инструменты безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы за счет возможностей глубокого анализа и обработки контента, а также обнаружения вредоносного ПО.
«После внедрения Cloudflare мы видим, что пользователи стали получать на 50 % меньше вредоносных или подозрительных электронных писем каждый день. Это высвобождает несколько часов, которые мы можем потратить на решение других задач».
Директор по кибербезопасности, Werner Enterprises
Обнаруживайте атаки на основе фальсификации, в рамках которых осуществляется подмена сотрудников и поставщиков с целью хищения данных и получения мошеннических платежей.
Защитите сотрудников от вредоносных ссылок, QR-кодов и отложенных фишинговых атак, которые активируются после первоначальной доставки контента, в приложениях электронной почты, сообщений и совместной работы.
Обеспечьте защиту от опасных вложений и ссылок, которые пытаются развернуть вредоносное программное обеспечение на устройствах конечных пользователей.
Помощь организациям по всему миру в защите своих сотрудников от фишинга