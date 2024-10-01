日本航空利用 Cloudflare 保護員工免受惡意電子郵件入侵並改善營運低效的情況

日本航空 (JAL) 是日本領先的高品質航空公司之一，擁有 35,000 多名員工。JAL 向全球數百個目的地提供國內和國際客運及貨運服務，始終致力於促進人員和貨物的穩定流動。JAL 是一間提供大眾運輸服務的重要基礎設施營運商，肩負著與資訊安全相關的企業社會責任。

挑戰：確保日本航空電子郵件的高度安全

日本航空極為重視電子郵件安全性。公司擁有數萬名員工，電子郵件是一種非常重要的溝通和商務手段。IT 規劃與管理部門的資訊安全策略辦公室協理 Manabu Yamawaki 分享道，「IT 安全性是現代社會的一個普遍問題。作為一間負責大眾運輸的重要基礎設施營運商，我們所有的利害關係人都理所當然地要求採取適當的資訊安全方法，並由世界級資訊技術提供支援 — 這是我們的企業社會責任之一。」

Yamawaki 先生認為 IT 安全就像飛行安全一樣 — 它至關重要，不能依靠維持現狀來維護。它需要不斷地行動和發展。為了確保安全性，他認為，JAL 必須繼續在不斷變化的商業和 IT 環境情勢中保持領先。

JAL 需要一流的電子郵件安全性，但他們使用的軟體不能充分滿足這一需求。惡意程式碼電子郵件仍會僥倖逃過破解。

「我們之前採用了另一款電子郵件安全性產品，雖然我們並未遇到過重大問題，但 Emotet 惡意程式碼等一些網路釣魚電子郵件仍會僥倖逃脫。因此，我們開始尋找其他電子郵件解決方案，特別是在更換電子郵件產品時，我們著重於尋找能夠在電子郵件安全性方面獲得滿分的解決方案。就是在那時，JAL 發現並轉為使用 Cloudflare 了。」

Cloudflare 帶來了一種功能更強大的新感覺

傳統的電子郵件安全性產品透過一系列連線與電子郵件軟體緊密結合，並且安全性產品僅負責處理電子郵件安全。然而，Cloudflare 卻充分利用了組織電子郵件服務的原生安全性功能。

Yamawaki 先生還注意到，Cloudflare 不僅改善了營運低效的情況，也減輕了使用者和管理員的沉重負擔。使用以前的電子郵件解決方案，如果使用者收到一封可疑的電子郵件，他們會收到一封列出所有可疑電子郵件的摘要電子郵件。這就要求使用者檢查每一封電子郵件是否必要，然後採取行動；現在，他們只需定期檢查垃圾郵件資料夾即可。

令人讚歎的易用性

對 JAL 而言，Email Security 設定輕鬆而順暢，無論是架構、遷移還是營運要求，全都只需很短的時間就能完成，考慮到他們當時的時間並不多，這是一項非常大的優勢。除此之外，他們對偵測惡意電子郵件的準確性以及 API 的易用性也都極為滿意。

「我經常跟同事說，Cloudflare 電子郵件安全性作為雲端 SaaS 解決方案非常簡單易用，而且我對它的高度�準確性也極為滿意。」JAL 安全策略辦公室，Manabu Yamawaki

獲得所需的支援

Yamawaki 先生對於 Cloudflare 的 Premium Success 支援所提供的協助也感到非常滿意。

「從介紹產品一直到今天，Cloudflare 團隊為我們提供了十分細緻的支援。正因為如此，我們才能極其順利地完成電子郵件安全解決方案的遷移。我們定期與 Cloudflare 團隊開會，他們傾聽並瞭解我們的問題，然後提供必要的資訊來解決這些問題。」

「要不是支援團隊給我們講述，我們在日常使用中對一些功能並不瞭解，而當我們想要深入瞭解時，才發現這些功能太有用了。他們能夠提供一些非常有用的建議，實在是太棒了。」

事實證明，能夠從 Cloudflare 獲得如此強大的支援，並與之建立良好的合作關係，JAL 真是受益匪淺，因為他們現在知道電子郵件不會受到惡意攻擊，可以高枕無憂了。