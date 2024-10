Japan Airlines sfrutta Cloudflare per proteggere i propri dipendenti da e-mail dannose e ridurre le inefficienze operative

Japan Airlines (JAL) è una delle principali compagnie aeree giapponesi di alta qualità, con oltre 35.000 dipendenti. JAL fornisce servizi passeggeri e merci nazionali e internazionali verso centinaia di destinazioni in tutto il mondo, cercando di contribuire al flusso stabile di persone e merci. JAL è un operatore di infrastrutture critiche che fornisce trasporti pubblici con responsabilità sociali aziendali legate alla sicurezza delle informazioni.

La sfida: garantire un livello elevato di sicurezza per la posta elettronica di Japan Airlines

Japan Airlines prende molto sul serio la sicurezza della posta elettronica. Con decine di migliaia di dipendenti, la posta elettronica è un importante mezzo di comunicazione e commercio. Manabu Yamawaki, vicedirettore dell'ufficio strategie di sicurezza delle informazioni nel dipartimento di pianificazione e gestione IT, afferma che “la sicurezza IT è un problema comune nella società moderna. In qualità di operatore di infrastrutture critiche responsabile del trasporto pubblico, tutti i nostri stakeholder richiedono giustamente un approccio adeguato alla sicurezza delle informazioni, supportato da una tecnologia informatica di livello mondiale: è una delle nostre responsabilità sociali aziendali."

Yamawaki paragona la sicurezza informatica alla sicurezza del volo: è della massima importanza e non può essere mantenuta mantenendo lo status quo. Ha bisogno di azione ed evoluzione costanti. Per garantire la sicurezza, ritiene che JAL debba continuare a rimanere al passo con il panorama in continua evoluzione del business e dell'ambiente IT.

JAL necessitava di una sicurezza e-mail di prima classe e il software utilizzato non la soddisfaceva adeguatamente. Le e-mail di malware continuavano a non essere rilevate.

"Avevamo installato un altro prodotto per la sicurezza della posta elettronica e, anche se non riscontravamo grossi problemi, alcune email di phishing, come il malware Emotet, continuavano a passare. Abbiamo quindi iniziato a cercare altre soluzioni di posta elettronica, in particolare una che potesse ottenere il massimo dei voti in termini di sicurezza della posta elettronica al momento del cambio del prodotto di posta elettronica. È stato allora che JAL ha scoperto ed è passato a Cloudflare".

Cloudflare porta un nuovo senso di maggiore funzionalità

I tradizionali prodotti per la sicurezza della posta elettronica sono strettamente collegati al software di posta elettronica in una serie di connessioni, con il prodotto per la sicurezza che gestisce solo la sicurezza della posta elettronica. Tuttavia, Cloudflare sfrutta appieno le funzioni di sicurezza native del servizio di posta elettronica di un'organizzazione.

Yamawaki ha inoltre osservato che Cloudflare ha ridotto le inefficienze operative e gli oneri sia per gli utenti che per gli amministratori. Con la soluzione di posta elettronica precedente, se un utente riceveva un'e-mail sospetta, riceveva un'e-mail di riepilogo con l'elenco di tutte le e-mail sospette. Ciò richiedeva all'utente di verificare se ciascuna e-mail fosse necessaria e quindi di agire; ora devono solo controllare periodicamente la cartella della posta indesiderata.

Celebrare la facilità d'uso

Per JAL, la configurazione di Email Security è stata semplice e fluida, con l'architettura, la migrazione e i requisiti operativi completati in un breve periodo di tempo: un grande vantaggio data la breve durata dell'attività in quel momento. Oltre a ciò, sono molto soddisfatti del livello di precisione nel rilevamento di e-mail dannose e della facilità d’uso dell’API.

"Dico spesso ai colleghi come Cloudflare Email Security sia semplice e facile da usare come soluzione SaaS basata su cloud e discuto di quanto sono soddisfatto del suo elevato livello di precisione". Manabu Yamawaki, JAL Security Strategy Office

Ottenere il supporto necessario

Il signor Yamawaki è stato inoltre soddisfatto del livello di assistenza ricevuto dal supporto Cloudflare con Premium Success.

"Dall'introduzione del prodotto fino ad oggi, il team Cloudflare ci ha fornito un livello di supporto dettagliato. Grazie a ciò, siamo stati in grado di migrare la nostra soluzione di sicurezza e-mail in modo eccezionalmente fluido. Abbiamo potuto tenere riunioni regolari con i team di Cloudflare in cui hanno ascoltato e compreso i nostri problemi e ci hanno fornito le informazioni necessarie per risolverli".

"I team di supporto ci hanno parlato di funzionalità di cui altrimenti potremmo non conoscere nel nostro utilizzo regolare e sono molto utili quando vogliamo saperne di più. C’è un grande merito nel poter ricevere consigli utili da loro”.

Ricevere questo livello di supporto e partnership con Cloudflare si è rivelato estremamente vantaggioso per JAL, poiché ora possono godere di maggiore tranquillità, sapendo che le loro e-mail sono al sicuro da attacchi dannosi.