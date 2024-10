Japan Airlines nutzt Cloudflare, um seine Mitarbeitenden vor bösartigen E-Mails zu schützen und betriebliche Ineffizienzen zu reduzieren

Japan Airlines (JAL) ist eine der führenden Premium-Fluggesellschaften Japans mit über 35.000 Mitarbeitenden. JAL bietet nationale und internationale Passagier- und Frachtdienste zu Hunderten von Destinationen weltweit an und ist bestrebt, einen Beitrag zum stabilen Personen- und Warenverkehr zu leisten. JAL ist ein Betreiber kritischer Infrastrukturen, der im öffentlichen Verkehr tätig ist und im Rahmen seiner sozialen Verantwortung für die Informationssicherheit zuständig ist.

Herausforderung: Hochgradige Sicherheit für die E-Mail-Kommunikation von Japan Airlines

Japan Airlines nimmt die E-Mail-Sicherheit sehr ernst. Angesichts von Zehntausenden von Mitarbeitenden ist E-Mail ein wichtiges Kommunikations- und Handelsmittel. Manabu Yamawaki, Assistant Manager of Information Security Strategies Office in der Abteilung für IT-Planung und -Management, erklärt: „IT-Sicherheit ist ein allgegenwärtiges Problem in der modernen Gesellschaft. Als Betreiber einer kritischen Infrastruktur, der für den öffentlichen Nahverkehr verantwortlich ist, fordern alle unsere Stakeholder zurecht einen angemessenen Ansatz für die Informationssicherheit, der durch eine erstklassige Informationstechnologie unterstützt wird – dies ist eine unserer sozialen Verpflichtungen als Unternehmen.”

Herr Yamawaki vergleicht IT-Sicherheit mit Flugsicherheit – sie ist von größter Bedeutung und kann nicht durch Beibehaltung des Status quo gewährleistet werden. Es bedarf ständiger Maßnahmen und Weiterentwicklung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss JAL seiner Meinung nach weiterhin die sich ständig verändernde Geschäfts- und IT-Umgebung im Auge behalten.

JAL benötigte erstklassige E-Mail-Sicherheit; dabei wurde die bisher eingesetzte Software den Anforderungen einfach nicht gerecht. Malware-E-Mails konnten noch immer durchschlüpfen.

„Wir hatten bereits ein anderes E-Mail-Sicherheitsprodukt im Einsatz, und obwohl wir keine größeren Probleme hatten, kamen immer noch einige Phishing-E-Mails, wie z. B. die Emotet-Malware, durch. Also begannen wir, nach anderen E-Mail-Lösungen zu suchen, insbesondere nach einer, die zum Zeitpunkt der Umstellung auf ein anderes E-Mail-Produkt in puncto E-Mail-Sicherheit mit Bestnoten abschneiden konnte. So wurde JAL schließlich auf Cloudflare aufmerksam und entschied sich, zu Cloudflare zu wechseln.”

Cloudflare bietet eine höhere Funktionsvielfalt

Herkömmliche E-Mail-Sicherheitsprodukte sind eng mit der E-Mail-Software verbunden und über eine Reihe von Verbindungen miteinander verknüpft, wobei das Sicherheitsprodukt nur für die E-Mail-Sicherheit zuständig ist. Cloudflare schöpft die nativen Sicherheitsfunktionen des E-Mail-Dienstes eines Unternehmens jedoch voll aus.

Herr Yamawaki stellte außerdem fest, dass Cloudflare die betrieblichen Ineffizienzen und die Belastung für Benutzer und Administratoren reduziert hat. Bei der vorherigen E-Mail-Lösung erhielt ein Benutzer, der eine verdächtige E-Mail erhalten hatte, eine E-Mail-Zusammenfassung, in der alle verdächtigen E-Mails aufgeführt waren. Bisher musste der Benutzer jede E-Mail einzeln auf die Notwendigkeit der Isolierung überprüfen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Jetzt muss er nur noch regelmäßig seinen Junk-Mail-Ordner überprüfen.

Besonders zufrieden mit der Benutzerfreundlichkeit

Für JAL war die Einrichtung der Email Security einfach und problemlos, da die Architektur, die Migration und die betrieblichen Anforderungen in nur kurzer Zeit umgesetzt wurden — ein großer Vorteil angesichts des damals sehr knappen Zeitrahmens. Außerdem sind sie mit der hohen Genauigkeit bei der Erkennung von bösartigen E-Mails und der einfachen Bedienung der API sehr zufrieden.

„Ich erzähle meinen Kollegen oft, wie einfach und benutzerfreundlich Cloudflare Email Security als cloudbasierte SaaS-Lösung ist, und wie zufrieden ich mit der hohen Trefferquote bin.“ Manabu Yamawaki, JAL Security Strategy Office

Tatkräftiger Support auf Schritt und Tritt

Herr Yamawaki ist auch von der Unterstützung durch den Cloudflare-Support bei Premium Success begeistert.

„Von der Einführung des Produkts bis heute hat uns das Cloudflare-Team einen umfassenden Support geboten. Dank dieser Unterstützung konnten wir unsere E-Mail-Sicherheitslösung außergewöhnlich reibungslos migrieren. In regelmäßigen Besprechungen mit den Cloudflare-Teams konnten wir unsere Probleme schildern und erläutern und erhielten die nötigen Informationen, um sie zu lösen.”

„Die Support-Teams haben uns über Funktionen informiert, die wir bei der normalen Nutzung womöglich nicht erkannt hätten, und antworten äußerst hilfsbereit auf unsere Nachfragen. Ihre wertvollen Ratschläge sind für uns sehr nützlich.“

Die Zusammenarbeit mit Cloudflare und der erstklassige Support hat sich für JAL als äußerst vorteilhaft erwiesen, da das Unternehmen nun sicher sein kann, dass seine E-Mails vor böswilligen Angriffen geschützt sind.