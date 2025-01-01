Japan Airlines использует Cloudflare для защиты своих сотрудников от вредоносных электронных писем и снижения операционной эффективности.

Japan Airlines (JAL) — одна из ведущих японских авиакомпаний высокого класса, в которой работает более 35 000 сотрудников. JAL предоставляет внутренние и международные пассажирские и грузовые перевозки в сотни пунктов назначения по всему миру, стремясь способствовать стабильному потоку людей и товаров. JAL — оператор критической инфраструктуры, предоставляющий услуги общественных транспортных перевозок с корпоративной социальной ответственностью, связанной с информационной безопасностью.

Задача: обес�печение высокого уровня безопасности электронной почты Japan Airlines

Japan Airlines очень серьезно относится к безопасности электронной почты. В компании работают десятки тысяч сотрудников, поэтому электронная почта является важным средством коммуникации и коммерции. Манабу Ямаваки, помощник руководителя отдела стратегий информационной безопасности в отделе планирования и управления ИТ, отмечает: «ИТ-безопасность — распространенная проблема в современном обществе. Мы являемся оператором критической инфраструктуры, ответственным за общественные транспортные перевозки, поэтому все наши заинтересованные стороны по праву требуют соответствующего подхода к информационной безопасности, подкрепленного информационными технологиями мирового класса — это одна из наших корпоративных социальных обязанностей».

Г-н Ямаваки сравнивает ИТ-безопасность с безопасностью полетов: она имеет первостепенное значение, и ее невозможно поддерживать, сохраняя статус-кво. Она требует постоянных действий и развития. По его мнению, для обеспечения безопасности JAL должна продолжать оставаться в курсе постоянно меняющихся условий бизнеса и ИТ-среды.

JAL нуждалась в первоклассной системе безопасности электронной почты, а используемое ею программное обеспечение не удовлетворяло потребности компании должным образом. Вредоносные электронные письма все еще проникали сквозь «щели».

«У нас был еще один продукт для обеспечения безопасности электронной почты, и, хотя у нас не возникло серьезных проблем, некоторые фишинговые электронные письма, такие как вредоносное ПО Emotet, все равно «проскальзывали». Соответственно, мы начали искать другие решения для электронной почты, в частности, такое решение, которое могло бы обеспечить максимальную безопасность электронной почты на момент изменения продукта электронной почты. Именно тогда JAL открыла решение Cloudflare и перешла на него».

Cloudflare привносит новое ощущение большей функциональности

Традиционные продукты для защиты электронной почты тесно связаны с почтовым программным обеспечением посредством ряда соединений, при этом продукт безопасности обеспечивает только защиту электронной почты. Однако Cloudflare в полной мере использует встроенные функции безопасности почтовой службы организации.

Г-н Ямаваки также отметил, что Cloudflare снизила операционную неэффективность и нагрузку как для пользователей, так и для администраторов. В предыдущем решении для электронной почты, если пользователь получал подозрительное электронное письмо, он получал сообщение электронной почты с кратким описанием всех подозрительных электронных писем. Это требовало от пользователя проверки, является ли каждое электронное письмо полезным, и следует ли предпринимать какие-либо действия; теперь ему нужно только периодически проверять свою папку нежелательной почты.

Оценка по достоинству простоты использования

Для JAL настройка решения Email Security была легкой и бесперебойной, а архитектура, миграция и эксплуатационные требования были реализованы за короткий промежуток времени, что стало большим преимуществом, учитывая короткие сроки для внедрения в то время. Кроме того, компания была очень довольна уровнем точности обнаружения вредоносных писем и простотой использования API.

«Я часто рассказываю своим коллегам, что Email Security от Cloudflare — это простое и удобное в использовании облачное SaaS-решение, и что я чрезвычайно доволен его высоким уровнем точности.» Манабу Ямаваки, отдел стратегии безопасности JAL

Получение необходимой поддержки

Г-н Ямаваки также доволен уровнем помощи, которую он получил от поддержки Cloudflare с Premium Success.

«С момента внедрения продукта и по сей день команда Cloudflare оказывает нам всестороннюю поддержку. Благодаря этому мы смогли исключительно гладко перенести наше решение для защиты электронной почты. Мы могли проводить регулярные встречи с командами Cloudflare, на которых они услышали и поняли наши проблемы и предоставили нам необходимую информацию для их решения».

«Сотрудники службы поддержки рассказали нам о функциях, о которых мы могли бы не знать при обычном использовании, и которые очень полезны, когда мы хотим узнать больше. То, что мы могли получать полезные советы от Cloudflare, является большим достоинством этой компании».

Получение такого уровня поддержки и партнерства с Cloudflare оказалось очень выгодным для JAL, поскольку теперь они могут чувствовать себя более спокойно, зная, что их электронная почта защищена от вредоносных атак.