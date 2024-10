Linie lotnicze Japan Airlines korzystają z platformy Cloudflare, aby chronić swoich pracowników przed złośliwymi wiadomościami e‑mail i zmniejszyć nieefektywności operacyjne

Japan Airlines (JAL) jest jednym z wiodących japońskich przewoźników lotniczych zatrudniającym ponad 35 tys. pracowników. JAL świadczy wysokiej jakości krajowe i międzynarodowe usługi pasażerskie oraz cargo do setek destynacji na całym świecie, dążąc do zapewnienia stabilnego przepływu ludzi i towarów. JAL jest operatorem infrastruktury krytycznej zapewniającym transport publiczny i przestrzegającym zasad społecznej odpowiedzialności biznesu związanych z bezpieczeństwem informacji.

Wyzwanie: zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa poczty e-mail Japan Airlines

Japan Airlines bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo poczty elektronicznej. Gdy zatrudnia się dziesiątki tysięcy pracowników, poczta e-mail jest ważnym środkiem komunikacji i handlu. Zdaniem Manabu Yamawakiego, zastępcy kierownika w Biurze ds. Strategii Bezpieczeństwa Informacji w dziale Planowania i Zarządzania IT, „bezpieczeństwo IT jest powszechnym problemem we współczesnym społeczeństwie. Wszyscy interesariusze naszej firmy, która jest operatorem infrastruktury krytycznej odpowiedzialnym za transport publiczny, słusznie wymagają odpowiedniego podejścia do bezpieczeństwa informacji, opartego na wykorzystaniu światowej klasy technologii informacyjnych — to jedna z naszych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu".

Pan Yamawaki porównuje bezpieczeństwo IT do bezpieczeństwa lotów — jest to kwestia najwyższej wagi, której nie można zapewnić, utrzymując status quo. Potrzebne są ciągłe działania i ewolucja. Jego zdaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo, firma JAL musi nieustannie śledzić stale zmieniający się krajobraz biznesowy i IT.

Linie lotnicze JAL potrzebowały pierwszorzędnej ochrony poczty e-mail, a dotychczas używane oprogramowanie nie było w tym zakresie odpowiednio zadowalające. Wiadomości e-mail ze złośliwym oprogramowaniem wciąż przedostawały się przez luki w zabezpieczeniach.

„Korzystaliśmy wcześniej z innego produktu zabezpieczającego pocztę e-mail i chociaż nie mieliśmy z nim poważnych problemów, niektóre phishingowe wiadomości e‑mail, takie jak złośliwe oprogramowanie Emotet, nadal się przedostawały. Zaczęliśmy zatem szukać innego rozwiązania dotyczącego poczty e‑mail, a konkretnie takiego, które mogłoby otrzymać maksymalną ocenę pod względem bezpieczeństwa w momencie zmiany produktu do obsługi poczty e‑mail. To właśnie wtedy JAL odkrył i przeszedł na rozwiązanie Cloudflare”.

Cloudflare daje nowe poczucie większej funkcjonalności

Tradycyjne produkty zabezpieczające pocztę e‑mail są ściśle powiązane z oprogramowaniem pocztowym poprzez szereg połączeń, przy czym produkt zabezpieczający zajmuje się wyłącznie bezpieczeństwem poczty e‑mail. Z kolei rozwiązanie Cloudflare w pełni wykorzystuje natywne funkcje bezpieczeństwa usługi poczty e‑mail organizacji.

Pan Yamawaki zauważył również, że dzięki platformie Cloudflare zmniejszyły się nieefektywności operacyjne oraz obciążenie zarówno użytkowników, jak i administratorów. Dawniej, gdy w firmie było stosowane poprzednie rozwiązanie pocztowe, użytkownik, do którego trafiała podejrzana wiadomość e‑mail, otrzymywał wiadomość streszczającą z wyszczególnieniem wszystkich podejrzanych wiadomości. Wymagało to od niego sprawdzenia każdej wiadomości pod kątem tego, czy jest potrzebna, a następnie podjęcia odpowiednich działań. Obecnie wystarczy, że okresowo sprawdzi folder ze spamem.

Godna pochwały łatwość użycia

Konfiguracja rozwiązania Email Security w firmie JAL przebiegła łatwo i bezproblemowo, a kwestie związane z architekturą, migracją i wymogami operacyjnymi zostały zrealizowane w krótkim czasie, co było dużą zaletę, biorąc pod uwagę napięte wówczas terminy. Co więcej, wysoce satysfakcjonujące okazały się poziom dokładności wykrywania złośliwych wiadomości e-mail oraz łatwość użytkowania interfejsu API.

„Często opowiadam współpracownikom o tym, że rozwiązanie Email Security firmy Cloudflare jest proste i łatwe w obsłudze jako rozwiązanie SaaS oparte na chmurze i że jestem bardzo zadowolony z jego wysokiego poziomu dokładności”. Manabu Yamawaki, Biuro ds. Strategii Bezpieczeństwa, JAL

Uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej

Pan Yamawaki wyraził również zadowolenie z poziomu wsparcia świadczonego przez dział pomocy technicznej Cloudflare w ramach oferty Premium Success.

„Od chwili wprowadzenia produktu zespół Cloudflare zapewnia nam szczegółową pomoc techniczną. Dzięki temu byliśmy w stanie przeprowadzić migrację naszego rozwiązania zabezpieczającego pocztę e-mail w wyjątkowo płynny sposób. Uczestniczyliśmy w regularnych spotkaniach z zespołami Cloudflare, w trakcie których ze zrozumieniem wysłuchiwano naszych problemów, a także przekazywano nam informacje niezbędne do ich rozwiązania”.

„Zespoły pomocy technicznej informowały nas o funkcjonalnościach, o których moglibyśmy nie wiedzieć przy regularnym użytkowaniu, a ich członkowie służą nam pomocą, gdy chcemy dowiedzieć się więcej. Możliwość otrzymywania od nich u żytecznych porad to ogromna korzyść”.

Pomoc techniczna uzyskiwana na takim poziomie oraz partnerstwo z Cloudflare okazały się bardzo korzystne dla firmy JAL, zapewniając jej większe poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że wiadomości e-mail są chronione przed złośliwymi atakami.