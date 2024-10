Japan Airlines tire parti de Cloudflare pour protéger ses collaborateurs contre les e-mails malveillants et réduire les inefficacités opérationnelles

Japan Airlines (JAL) est l'une des premières compagnies aériennes à service de qualité du Japon et compte plus de 35 000 collaborateurs. JAL propose un service de transport national et international pour les passagers et le fret vers des centaines de destinations à travers le monde. L'entreprise s'efforce ainsi de contribuer au flux stable des personnes et des marchandises. Cet exploitant d'infrastructure essentielle assure donc un service de transport public assorti d'une responsabilité sociale liée à la sécurité de l'information.

Problématique : garantir un haut niveau de sécurité au courrier électronique de Japan Airlines

Japan Airlines prend la sécurité des e-mails très au sérieux. Avec des dizaines de milliers de collaborateurs, le courrier électronique devient un important moyen de communication et de faire du commerce. Manabu Yamawaki, Assistant Manager du bureau des stratégies en matière de sécurité de l'information pour le service de la planification et de la gestion de l'informatique, nous fait part des réflexions suivantes : « la sécurité informatique est un problème courant au sein de la société moderne. En tant qu'exploitant d'infrastructure essentielle assurant un service de transport public, toutes nos parties prenantes exigent à juste titre la mise en œuvre d'une approche appropriée envers la sécurité de l'information, soutenue par une technologie de renommée mondiale en la matière. C'est l'une des responsabilités sociales de notre entreprise. »

M. Yamawaki compare la sécurité informatique à la sécurité des vols : elle est d'une importance primordiale et ne peut être assurée en maintenant le statu quo. Elle nécessite des actions et des évolutions constantes. Pour garantir la sécurité, il pense que JAL doit continuer à s'adapter au panorama en évolution perpétuelle des environnements informatiques et professionnels.

JAL avait besoin d'une solution de sécurité du courrier électronique de première classe, mais le logiciel que l'entreprise utilisait ne la satisfaisait pas suffisamment. Des e-mails contenant des logiciels malveillants parvenaient toujours à s'infiltrer à travers les failles.

« Nous disposions d'un autre produit de sécurité des e-mails. Toutefois, bien que nous ne connaissions pas de problèmes majeurs, certains e-mails de phishing, comme le logiciel malveillant Emotet, parvenaient néanmoins à franchir nos défenses. Nous avons donc commencé à chercher d'autres solutions, en particulier une qui pourrait cocher toutes les cases en termes de sécurité du courrier électronique lors du changement. C'est alors que JAL a découvert Cloudflare et opté pour ses produits. »

Cloudflare redynamise les entreprises à l'aide de fonctionnalités accrues

Les produits traditionnels de sécurité des e-mails fonctionnent en relation étroite avec les logiciels de courrier électronique selon une série de connexions, le produit de sécurité ne traitant que la sécurité des e-mails. Toutefois, Cloudflare tire pleinement parti des fonctions de sécurité natives du service de courrier électronique d'une entreprise.

M. Yamawaki a également observé que Cloudflare permettait de réduire les inefficacités opérationnelles et d'alléger la charge, à la fois pour les utilisateurs et les administrateurs. Avec l'ancienne solution de sécurité du courrier électronique, lorsqu'un utilisateur recevait un e-mail suspect, il recevait également un e-mail condensé reprenant la liste de tous les e-mails suspects. L'utilisateur devait ainsi vérifier si chaque e-mail était nécessaire et prendre des mesures le cas échéant. Aujourd'hui, il lui suffit de consulter son dossier des indésirables à intervalles réguliers.

Célébrer la simplicité d'utilisation

La configuration de la solution Email Security s'est effectuée en toute simplicité et en toute fluidité pour JAL. Toutes les étapes nécessaires sur le plan de l'architecture, de la migration et des besoins opérationnels se sont déroulées sur une courte période de temps, soit un avantage majeur compte tenu du peu de temps dont l'entreprise disposait à l'époque. Pour couronner le tout, JAL s'est révélée très satisfaite du degré de précision proposé pour la détection des e-mails malveillants et de la facilité d'utilisation de l'API.

« J'explique souvent à mes collaborateurs à quel point la solution Cloudflare Email Security (en tant que solution SaaS basée sur le cloud) se révèle à la fois simple et facile à utiliser, tout en ne manquant pas d'exprimer ma pleine satisfaction devant son haut degré de précision. » Manabu Yamawaki, JAL Security Strategy Office

Obtenir le soutien dont l'entreprise a besoin

M. Yamawaki s'est également montré ravi du niveau d'assistance qu'il a reçu du support Cloudflare dans le cadre de son offre Premium Success.

« De l'introduction du produit à aujourd'hui, l'équipe Cloudflare nous a proposé un niveau d'assistance des plus détaillés. Grâce à ce soutien, nous avons pu faire migrer notre solution de sécurité du courrier électronique de manière extraordinairement fluide. Nous avons eu des entretiens réguliers avec les équipes de Cloudflare, pendant lesquels les membres de ces dernières nous ont écoutés et ont compris nos problèmes, avant de nous fournir les informations nécessaires pour les résoudre. »

« Les équipes de support nous ont parlé de fonctionnalités dont nous n'aurions pas eu connaissance compte tenu de notre utilisation habituelle. Elles sont extrêmement serviables lorsque nous souhaitons avoir davantage d'informations. C'est un grand privilège de pouvoir recevoir des conseils utiles de leur part. »

Le fait de recevoir ce niveau de support et de partenariat de la part de Cloudflare s'est révélé hautement bénéfique pour JAL, qui jouit désormais d'une plus grande tranquillité d'esprit, en sachant que ses e-mails sont protégés contre les attaques.