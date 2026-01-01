가입

이메일 보안으로 직원 및 벤더 계정 보호하기
Cloudflare의 Email Security로 이메일 기반 맬웨어, BEC, 멀티 채널 피싱 공격을 선제적으로 감지하고 보호하세요.

이메일 보안 서비스로 피싱 위협에 대응

오늘날에도 정교한 피싱 공격은 기존의 보안 이메일 게이트웨이(SEG)를 우회하고 이메일 인증 조치를 우회하는 방법을 사용하고 있습니다. 맬웨어를 사용하지 않는 비즈니스 이메일 손상(BEC), 계정 탈취, 내부자 위협, QR 피싱 위협 등의 캠페인은 감지가 어려워 조직, 직원, 벤더가 악용될 위험에 노출되어 있습니다.

이메일 보안 서비스를 통해 조직에서는 멀티 채널 공격을 격리 및 차단하고, 매우 교묘하게 속이는 BEC 시도를 감지하며, 악성 첨부 파일 및 링크를 차단하여 직원과 벤더를 이메일 전송 전, 전송 중, 전송 후에 보호할 수 있습니다.

이메일 보안 서비스 사용의 이점

최종 사용자 장치에서 악성 링크를 차단하여 랜섬웨어 및 기타 맬웨어 기반 공격 방지
직원 및 벤더의 사칭 시도를 감지하여 비즈니스 이메일 손상(BEC) 및 기타 이메일 사기 방지
QR코드 피싱 사기 및 지연 공격을 포함한 멀티 채널 공격 차단 및 격리
스팸, 스푸핑, 맬웨어 방지 기능으로 이메일 위생을 강화하면서 기존 Gmail과 Microsoft의 기본 제공 보안 서비스 개선

이메일 보안 서비스 사용 사례

비즈니스 이메일 손상 위협 차단

금융 피싱 사기에 대응할 고급 기술.

이메일 링크 격리

격리된 브라우저에서 의심스러운 이메일 링크를 열면 잠재적인 맬웨어를 무력화할 수 있습니다. Cloudflare 브라우저 격리에 대해 자세히 알아보세요.

Zero Trust로 피싱 위험 줄이기

보안 의사 결정권자가 멀티 채널 피싱을 우려하는 이유와 Zero Trust 접근 방식으로 위험을 줄이고 비즈니스 연속성을 개선할 수 있는 방법을 알아보세요.

이메일 보안 서비스 기능

피싱 레트로 스캔

Cloudflare의 피싱 레트로 스캔을 사용하면 기존 방어 체계를 회피한 악의적 이메일을 비롯하여 사용자에게 이미 도달한 동적 위협을 즉시 파악할 수 있습니다.

무료 스캔 시작
Target icon
피싱 위협 대응

Forrester Consulting에서 실시한 “Zero Trust를 활용하는 멀티 채널 피싱 위협 대응” 연구에서는 최신 피싱 위협을 방어하기 위해 Zero Trust를 적용하는 것에 대한 관련성을 살펴봅니다.

연구 보고서 받기
Icon of a hand offering help
무료 피싱 위험 평가

등록하여 무료 피싱 위험 평가를 요청하고 여러분의 기존 이메일 방어에서 어떤 공격을 놓치는지 알아보세요.

평가 받기
핵심 산업을 위한 이메일 보안

오늘날의 디지털 환경에서는 정부, 전자 상거래, 의료, 금융 등 모든 산업 분야에서 강력한 이메일 보안 솔루션이 반드시 필요합니다. 이메일 보안에 대해 사전 예방적 접근 방식을 취하는 것은 데이터 기밀 유지, 금융 거래 보호, 중요한 정부 커뮤니케이션 보호, 비즈니스 연속성 보장에 매우 중요합니다.

어떤 피싱 위협이 침투 가능한지 확인할 준비가 되셨나요?

피싱 위험 평가

이메일 보안 서비스 FAQ

