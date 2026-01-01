이메일 보안 서비스

오늘날에도 정교한 피싱 공격은 기존의 보안 이메일 게이트웨이(SEG)를 우회하고 이메일 인증 조치를 우회하는 방법을 사용하고 있습니다. 맬웨어를 사용하지 않는 비즈니스 이메일 손상(BEC), 계정 탈취, 내부자 위협, QR 피싱 위협 등의 캠페인은 감지가 어려워 조직, 직원, 벤더가 악용될 위험에 노출되어 있습니다.

이메일 보안 서비스를 통해 조직에서는 멀티 채널 공격을 격리 및 차단하고, 매우 교묘하게 속이는 BEC 시도를 감지하며, 악성 첨부 파일 및 링크를 차단하여 직원과 벤더를 이메일 전송 전, 전송 중, 전송 후에 보호할 수 있습니다.