Me interesa

Servicios de seguridad del correo electrónico

Protege las cuentas de tus empleados y tus proveedores con la seguridad del correo electrónico
Cloud Email Security illustration

Detecta y protégete de forma preventiva contra el malware transmitido por correo electrónico, las amenazas BEC y los ataques de phishing multicanal con la solución Email Security de Cloudflare.

Cloud Email Security illustration

Combate las amenazas de phishing con los servicios de seguridad del correo electrónico

Email security services overview illustration

Los sofisticados ataques de phishing actuales siguen accediendo a través de las puertas de enlace de correo electrónico seguro (SEG) tradicionales y eludiendo las medidas de autenticación del correo electrónico. Campañas como los ataques al correo electrónico corporativo (BEC) sin malware, las apropiaciones de cuentas, las amenazas internas o las amenazas de phishing oculto en códigos QR son difíciles de detectar, por lo que las organizaciones, los empleados y los proveedores están desprotegidos contra la explotación.

Con los servicios de seguridad del correo electrónico, las organizaciones pueden aislar y bloquear los ataques multicanal, detectar intentos de ataques BEC muy engañosos y bloquear los enlaces y los archivos adjuntos maliciosos a fin de proteger a los empleados y los proveedores antes, durante y después de la entrega de correo electrónico.

Más información sobre los servicios de seguridad del correo electrónico
Email security services overview illustration

Ventajas de utilizar los servicios de seguridad del correo electrónico

Evitar el ransomware y otros ataques basados en malware bloqueando los enlaces maliciosos en los dispositivos de los usuarios finales
Detener los ataques al correo electrónico corporativo (BEC) y otros fraudes por correo electrónico gracias a la detección de los intentos de suplantación de empleados y proveedores
Bloquear y aislar los ataques multicanal, incluidos las estafas de phishing de código QR y los ataques diferidos
Mejorar los servicios de seguridad integrados de Gmail and Microsoft existentes, al mismo tiempo que mejora la depuración del correo electrónico con funciones de protección contra el correo electrónico no deseado, la suplantación y el malware

Casos de uso para los servicios de seguridad del correo electrónico

Evita las amenazas al correo electrónico corporativo

Técnicas avanzadas para hacer frente al fraude de phishing financiero

Aislamiento de enlaces por correo electrónico

[En inglés] Abrir enlaces de correo electrónico sospechosos en un navegador aislado neutraliza cualquier malware potencial. Obtén más información sobre el aislamiento de navegador de Cloudflare.

Reduce los riesgos de phishing con Zero Trust

[En inglés] Descubre por qué los responsables de seguridad están preocupados por el phishing multicanal y cómo un enfoque Zero Trust puede reducir el riesgo y mejorar la continuidad de las actividades empresariales.

Qué ofrecen los servicios de seguridad del correo electrónico

Slide 1 of 3
Análisis retroactivo de phishing

Con Retro Scan para phishing de Cloudflare, puedes identificar de inmediato las amenazas activas que ya han llegado a tus usuarios, incluidos los correos electrónicos maliciosos que han eludido las defensas existentes.

Inicia un análisis gratuito
Target icon
Combate las amenazas de phishing

"Leverage Zero Trust to Combat Multichannel Phishing Threats", un estudio realizado por Forrester Consulting, analiza la importancia de la aplicación de Zero Trust para la protección contra las amenazas de phishing modernas.

Recibir el estudio
Icon of a hand offering help
Evaluación gratuita del riesgo de phishing

Regístrate para solicitar una evaluación gratuita del riesgo de phishing y comprueba qué ataques están superando tus sistemas de protección de correo electrónico existentes.

Solicita una evaluación
Análisis retroactivo de phishing

Con Retro Scan para phishing de Cloudflare, puedes identificar de inmediato las amenazas activas que ya han llegado a tus usuarios, incluidos los correos electrónicos maliciosos que han eludido las defensas existentes.

Inicia un análisis gratuito
Target icon
Combate las amenazas de phishing

"Leverage Zero Trust to Combat Multichannel Phishing Threats", un estudio realizado por Forrester Consulting, analiza la importancia de la aplicación de Zero Trust para la protección contra las amenazas de phishing modernas.

Recibir el estudio
Icon of a hand offering help
Evaluación gratuita del riesgo de phishing

Regístrate para solicitar una evaluación gratuita del riesgo de phishing y comprueba qué ataques están superando tus sistemas de protección de correo electrónico existentes.

Solicita una evaluación
Análisis retroactivo de phishing

Con Retro Scan para phishing de Cloudflare, puedes identificar de inmediato las amenazas activas que ya han llegado a tus usuarios, incluidos los correos electrónicos maliciosos que han eludido las defensas existentes.

Inicia un análisis gratuito
Target icon
Combate las amenazas de phishing

"Leverage Zero Trust to Combat Multichannel Phishing Threats", un estudio realizado por Forrester Consulting, analiza la importancia de la aplicación de Zero Trust para la protección contra las amenazas de phishing modernas.

Recibir el estudio
Icon of a hand offering help
Evaluación gratuita del riesgo de phishing

Regístrate para solicitar una evaluación gratuita del riesgo de phishing y comprueba qué ataques están superando tus sistemas de protección de correo electrónico existentes.

Solicita una evaluación

Seguridad del correo electrónico para sectores esenciales

Email security for critical industries illustration

En el entorno digital actual, las soluciones eficaces de seguridad del correo electrónico son imprescindibles en todos los sectores, como el gobierno, el comercio electrónico, la sanidad y las finanzas. Un enfoque proactivo de la seguridad del correo electrónico es esencial para preservar la confidencialidad de los datos, para proteger las transacciones financieras y las comunicaciones confidenciales del gobierno y para garantizar la continuidad de las actividades empresariales.

Email security for critical industries illustration

¿Estás listo para ver qué amenazas de phishing evaden los controles?

Evaluación riesgo de phishing

Preguntas frecuentes sobre los servicios de seguridad del correo electrónico

CÓMO EMPEZAR

SOLUCIONES

SOPORTE

CONFORMIDAD

INTERÉS PÚBLICO

EMPRESA

© 2026 Cloudflare, Inc.Política de privacidadCondiciones de usoInformar sobre problemas de seguridadConfianza y seguridadMarca