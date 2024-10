Il nuovo servizio Waiting Room di Cloudflare aiuta a proteggere i siti di registrazione dei vaccini dagli arresti anomali. Progetto Fair Shot offre gratuitamente il servizio Sala d'attesa a qualsiasi governo, comune, ospedale, farmacia o altra organizzazione responsabile della distribuzione dei vaccini contro il COVID-19. È disponibile per le organizzazioni idonee in tutto il mondo e rimarrà gratuito almeno fino al 1 luglio 2023 o più a lungo se la richiesta di appuntamenti per il vaccino sarà ancora maggiore dell'offerta.

Puoi richiederlo visitando il sito all'indirizzo: projectfairshot.org