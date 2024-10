Le nouveau service Waiting Room de Cloudflare permet d’éviter les défaillances des sites d’inscriptions à la vaccination. Le projet Fair Shot propose gratuitement le service Waiting Room aux agences gouvernementales, municipalités, hôpitaux, pharmacies et autres organisations responsables de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Le programme est ouvert aux organisations admissibles du monde entier et restera gratuit jusqu'au 1er juillet 2023, voire plus si la demande de rendez-vous de vaccination demeure toujours plus importante que l'offre disponible.

Vous pouvez transmettre votre demande sur le site web : projectfairshot.org