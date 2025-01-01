Зарегистрироваться

Безопасность и производительность корпоративного уровня для поставщиков медицинских услуг

Преобразуйте предоставление медицинских услуг и предоставьте лечащим специалистам безопасный доступ к медицинским системам и защищенной медицинской информации (PHI). Усиливайте защиту от угроз, обеспечивайте удобство для пациентов и ускоряйте соблюдение нормативных требований — все это с помощью единой безопасной облачной платформы.

Trust Cloudflare to keep patient data safe

Защитите данные пациентов и ужесточите соблюдение нормативных требований

Обеспечьте защиту от программ-шантажистов, вредоносного ПО и несанкционированного доступа в облачные, SaaS и гибридные среды, снижая при этом риски и повышая соблюдение нормативных требований.

Повышайте производительность врачей из любого места

Обеспечьте удаленным специалистам быстрый и надежный доступ к медицинским системам из любого места, не используя неудобств, связанных с традиционными VPN.

Обеспечьте безопасные виртуальные визиты и цифровой опыт

Защитите приложения для пациентов с помощью унифицированной платформы безопасности и интеллектуальной глобальной сети, которые предотвращают утечки и обеспечивают бесперебойную доступность.

Повышайте эффективность ИТ-среды и средств безопасности

Подключайте новые приложения, управляйте разрешениями пользователей, расследуйте инциденты и обновляйте политики быстрее и с более широкими возможностями мониторинга благодаря единой плоскости управления и унифицированному механизму политик.

Революционные изменения в цифровом здравоохранении благодаря безопасности, скорости и возможности масштабирования

Опережайте развивающиеся киберугрозы

Решения SASE от Cloudflare защищают системы здравоохранения от фишинга, программ-шантажистов и вредоносного ПО, используя непревзойденный сбор и анализ информации об угрозах для превентивного блокирования сотен миллиардов угроз ежедневно. Такие решения, как Magic Firewall, Удаленная изоляция браузера и Cloud Email Security, снижают риск утечек данных, устраняют пробелы в безопасности и расширяют возможности мониторинга сети.

Подробнее
Обеспечьте безопасный доступ к системам и защищенной медицинской информации

Устраните зависимость от VPN с помощью сервисов Zero Trust от Cloudflare, обеспечивающих быстрый, безопасный и надежный доступ к основным медицинским системам и защищенной медицинской информации для врачей как своего, так и сторонних учреждений. Такие продукты, как сетевой доступ с нулевым доверием (Zero Trust) и предотвращение утечек данных (Data Loss Prevention), позволяют медицинским организациям контролировать доступ к конфиденциальным данным пациентов, быстрее подключать пользователей и упрощать применение политик.

Подробнее
Оптимизируйте соблюдение нормативных требований и минимизируйте риски

Единая компонуемая платформа и унифицированный механизм политик Cloudflare помогают обеспечивать соблюдение нормативных требований и управлять растущими рисками. Zero Trust и сетевые сервисы, включая Access, CASB, Gateway и Magic Firewall, работают вместе, позволяя устанавливать, обеспечивать и отслеживать доступ к приложениям, предотвращая проникновение вредоносного ПО и программ-шантажистов в вашу сеть.

Подробнее

Ускорьте работу и обеспечьте безопасность приложений для пациентов

Приложения для пациентов требуют надежной защиты для обработки конфиденциальных данных и поддержания доступности. Унифицированные средства безопасности приложений Cloudflare (WAF, Защита от DDoS-атак и Безопасность API ) и глобальный масштаб сети повышают производительность приложений и обеспечивают бесперебойную работу виртуальной медицинской помощи, обеспечивая при этом доверие пациентов.

Подробнее
Защитите данные, упростите аудит и уменьшите риск с помощью Cloudflare

65 %
Снижение вероятности утечки данных и связанных с ней расходов*
24 %
Сокращение ежегодных взносов за киберстрахование*
29 %
Повышение эффективности специалистов по безопасности*

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

Прочитать исследование
ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ
Cloudflare названа победителем в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2025 года в категории «Периферийный сервис безопасности (SSE)»

Мы считаем, что это признание отражает нашу неизменную приверженность предоставлению единой платформы безопасности, которая беспрепятственно масштабируется от сети до облака, защищая всех пользователей и данные в приложениях и ИИ.

Cloudflare — лидер в рейтинге "The Forrester Wave™: решения для межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г.

Cloudflare признана лидером в отчете «The Forrester Wave™: Решения межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г.» Cloudflare получила наивысший балл в соответствующей категории предложений.

Flo Health защищает персональные данные глобальной базы пользователей с помощью Cloudflare

Flo — самое популярное приложение по женскому здоровья в мире: общее число установок составляет 400 миллионов, а количество активных пользователей — 75 миллионов в месяц. Имея глобальную базу пользователей, Flo Health должно соответствовать многочисленным нормативным требованиям, таким как Общий регламент по защите данных (GDPR) ЕС. В то же время компания сталкивается с проблемой защиты от быстро меняющегося ландшафта угроз, для которого характерны все более изощренные и частые кибератаки.

После переноса своего трафика в глобальную сеть Cloudflare и подключения межсетевого экрана веб-приложений (WAF), средства безопасности DNS и решений по защите от DDoS-атак, они увидели немедленные улучшения: работа стала на 27 % быстрее и с более высоким коэффициентом попадания в кэш. При этом Cloudflare заблокировала почти 99 % всех атак до того, как они достигли веб-сайта компании.

«После выпуска GPT4 мы проанализировали нашу статистику в Cloudflare Email Security и обнаружили, что в течение одного месяца количество атак увеличилось на 20 %. Мы полагаемся на Cloudflare, и эти решения очень хорошо справляются с такими атаками».

Flo логотип

Роман Бугаев
Технический директор, Flo

Ресурсы

Обзор предлагаемых решений

Пять причин, по которым организации здравоохранения выбирают Cloudflare

Прочитать краткое описание
Zero trust resource thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Модернизация кибербезопасности для поставщиков медицинских услуг

Прочитать электронную книгу
Справочный документ Эскиз
Статья

Обеспечение безопасности удаленного доступа для медицинских работников

Читать статью
Education book learning
Начните работу с Cloudflare

Наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящее решение для вашей организации здравоохранения.

Обсудить с экспертомЗапросить демо

1 IBM Отчет "Cost of a Data Breach" («Стоимость утечки данных»)

2 TechValidate от Survey Monkey, Исследование TechValidate о Cloudflare

3 Исследование Forrester Total Economic Impact™ (Общее экономическое воздействие) об эффективности connectivity cloud от Cloudflare

