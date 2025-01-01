Преобразуйте предоставление медицинских услуг и предоставьте лечащим специалистам безопасный доступ к медицинским системам и защищенной медицинской информации (PHI). Усиливайте защиту от угроз, обеспечивайте удобство для пациентов и ускоряйте соблюдение нормативных требований — все это с помощью единой безопасной облачной платформы.
Обеспечьте защиту от программ-шантажистов, вредоносного ПО и несанкционированного доступа в облачные, SaaS и гибридные среды, снижая при этом риски и повышая соблюдение нормативных требований.
Обеспечьте удаленным специалистам быстрый и надежный доступ к медицинским системам из любого места, не используя неудобств, связанных с традиционными VPN.
Защитите приложения для пациентов с помощью унифицированной платформы безопасности и интеллектуальной глобальной сети, которые предотвращают утечки и обеспечивают бесперебойную доступность.
Подключайте новые приложения, управляйте разрешениями пользователей, расследуйте инциденты и об�новляйте политики быстрее и с более широкими возможностями мониторинга благодаря единой плоскости управления и унифицированному механизму политик.
Решения SASE от Cloudflare защищают системы здравоохранения от фишинга, программ-шантажистов и вредоносного ПО, используя непревзойденный сбор и анализ информации об угрозах для превентивного блокирования сотен миллиардов угроз ежедневно. Такие решения, как Magic Firewall, Удаленная изоляция браузера и Cloud Email Security, снижают риск утечек данных, устраняют пробелы в безопасности и расширяют возможности мониторинга сети.
Устраните зависимость от VPN с помощью сервисов Zero Trust от Cloudflare, обеспечивающих быстрый, безопасный и надежный доступ к основным медицинским системам и защищенной медицинской информации для врачей как своего, так и сторонних учреждений. Такие продукты, как сетевой доступ с нулевым дов�ерием (Zero Trust) и предотвращение утечек данных (Data Loss Prevention), позволяют медицинским организациям контролировать доступ к конфиденциальным данным пациентов, быстрее подключать пользователей и упрощать применение политик.
Единая компонуемая платформа и унифицированный механизм политик Cloudflare помогают обеспечивать соблюдение нормативных требований и управлять растущими рисками. Zero Trust и сетевые сервисы, включая Access, CASB, Gateway и Magic Firewall, работают вместе, позволяя устанавливать, обеспечивать и отслеживать доступ к приложениям, предотвращая проникновение вредоносного ПО и программ-шантажистов в вашу сеть.
Приложения для пациентов требуют надежной защиты для обработки конфиденциальных данных и поддержания доступности. Унифицированные средства безопасности приложений Cloudflare (WAF, Защита от DDoS-атак и Безопасность API ) и глобальный масштаб сети повышают производи�тельность приложений и обеспечивают бесперебойную работу виртуальной медицинской помощи, обеспечивая при этом доверие пациентов.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
Мы считаем, что это признание отражает нашу неизменную приверженность предоставлению единой платформы безопасности, которая беспрепятственно масштабируется от сети до облака, защищая всех пользователей и данные в приложениях и ИИ.
Cloudflare признана лидером в отчете «The Forrester Wave™: Решения межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г.» Cloudflare получила наивысший балл в соответствующей категории предложений.
Flo — самое популярное приложение по женскому здоровья в мире: общее число установок составляет 400 миллионов, а количество активных пользователей — 75 миллионов в месяц. Имея глобальную базу пользователей, Flo Health должно соответствовать многочисленным нормативным требованиям, таким как Общий регламент по защите данных (GDPR) ЕС. В то же время компания сталкивается с проблемой защиты от быстро меняющегося ландшафта угроз, для которого характерны все более изощренные и частые кибератаки.
После переноса своего трафика в глобальную сеть Cloudflare и подключения межсетевого экрана веб-приложений (WAF), средства безопасности DNS и решений по защите от DDoS-атак, они увидели немедленные улучшения: работа стала на 27 % быстрее и с более высоким коэффициентом попадания в кэш. При этом Cloudflare заблокировала почти 99 % всех атак до того, как они достигли веб-сайта компании.
«После выпуска GPT4 мы проанализировали нашу статистику в Cloudflare Email Security и обнаружили, что в течение одного месяца количество атак увеличилось на 20 %. Мы полагаемся на Cloudflare, и эти решения очень хорошо справляются с такими атаками».
Роман Бугаев
Технический директор, Flo
Наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящее решение для вашей организации здравоохранения.