Устраните зависимость от VPN с помощью сервисов Zero Trust от Cloudflare, обеспечивающих быстрый, безопасный и надежный доступ к основным медицинским системам и защищенной медицинской информации для врачей как своего, так и сторонних учреждений. Такие продукты, как сетевой доступ с нулевым дов�ерием (Zero Trust) и предотвращение утечек данных (Data Loss Prevention), позволяют медицинским организациям контролировать доступ к конфиденциальным данным пациентов, быстрее подключать пользователей и упрощать применение политик.