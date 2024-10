Nowa poczekalnia Cloudflare pomaga chronić przed awariami witryny do rejestracji na szczepienia. Project Fair Shot zapewnia usługę poczekalni za darmo dowolnym placówkom administracji państwowej, gminom, szpitalom, aptekom i innym organizacjom odpowiedzialnym za dystrybucję szczepionek przeciwko COVID‑19. Projekt jest dostępny dla kwalifikujących się organizacji na całym świecie i pozostanie bezpłatny co najmniej do 1 lipca 2023 roku lub dłużej, jeśli w dalszym ciągu popyt na wizyty w celu przyjęcia szczepionki będzie wyższy niż jej podaż.

Wniosek o przyjęcie do projektu można złożyć na stronie: projectfairshot.org