En plus de l'analyse des visiteurs, vous pouvez surveiller les menaces et les robots des moteurs de recherche. Pour la plupart des sites Web, ces menaces et ces robots représentent de 20 à 50 % du trafic. C'est le trafic que tout site Web devrait comprendre, mais la plupart des services d'analyse l'ignorent.

Cloudflare fonctionne avec des programmes d'analyse populaires, dont Google Analytics. Cloudflare enrichit toutes les informations que vous aimez déjà dans votre solution d'analyse actuelle avec de nouvelles informations que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs.