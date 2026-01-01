Informations approfondies
Cloudflare vous propose des statistiques détaillées sur le trafic de votre site web qu’aucun autre programme d'analyse ne peut vous offrir.
En plus de l'analyse des visiteurs, vous pouvez surveiller les menaces et les robots des moteurs de recherche. Pour la plupart des sites Web, ces menaces et ces robots représentent de 20 à 50 % du trafic. C'est le trafic que tout site Web devrait comprendre, mais la plupart des services d'analyse l'ignorent.
Cloudflare fonctionne avec des programmes d'analyse populaires, dont Google Analytics. Cloudflare enrichit toutes les informations que vous aimez déjà dans votre solution d'analyse actuelle avec de nouvelles informations que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs.
Avantages des Statistiques Cloudflare
Journalisation Entreprise
Pour les clients d'entreprise, nous pouvons fournir des journaux consolidés du monde entier. Ceux-ci sont très riches, contenant des informations détaillées sur chaque requête et chaque réponse.
Menaces
Lorsque nous identifions des requêtes qui constituent des menaces, nous les enregistrons et les bloquons. Cela signifie que non seulement nous protégeons votre site, mais nous vous donnons également un aperçu des activités malveillantes que nous interceptons.
Outils d'analyse
Les outils d’analyse Cloudflare présentent une visibilité immédiate sur un certain nombre de points, notamment les événements du pare-feu WAF, les requêtes dont le débit a été limité, les performances d’Argo Smart Routing, les économies de bande passante réalisées, la situation géographique des visiteurs et les requêtes DNS.
Journaux d'audit
Afin de faciliter les examens de conformité et le suivi des ajustements de la configuration, Cloudflare offre à ses clients Entreprise la possibilité d'afficher et de télécharger les modifications les plus récentes concernant les domaines ou les paramètres des comptes.
FONCTIONNEMENT
Les requêtes Internet d'environ 10 % des entreprises classées au Fortune 1000 transitent par le réseau Cloudflare
Les requêtes Internet de millions de sites web transitent par le réseau de Cloudflare, soit un volume qui nous assure un aperçu sans précédent sur le trafic web de nos clients. Notre réseau périphérique voit ainsi passer l'ensemble des requêtes effectuées vers un site web, peu importe que ce dernier soit mis en cache (ou non), que l'utilisateur dispose d'un bloqueur de publicités ou encore qu'il ait désactivé JavaScript. Il s'agit là d'un avantage qui nous permet, là encore, de proposer des informations exploitables à nos clients.