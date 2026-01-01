インサイト
CloudflareはほかのAnalyticsプログラムから入手できないWebサイトのトラフィックに関する情報を提供します。
訪問者Analyticsに加えて、脅威や検索エンジンのクローラーを監視することができます。 大部分のWebサイトでは、これらの脅威およびクローラはトラフィックの20%～50％を構成します。 これはあらゆるWebサイトが理解すべきであるにもかかわらず、大半のAnalyticsサービスが無視しているトラフィックです。
Cloudflareは、Google Analyticsをはじめとする主要な分析プログラムと連携しています。 Cloudflareは、お客様が現在の分析ソリューションから普段得ている情報全体を、他のどこからも得られない新しい情報で補強します。
Cloudflareのインサイトのメリット
Enterpriseログ
Enterpriseプランのお客様には、世界中から集めた連結ログを提供することができます。 これらは非常に情報が豊富で、あらゆるリクエストおよびレスポンスに関する詳細情報が含まれています。
脅威
脅威となるリクエストを発見した場合は、記録しブロックします。 このことは、Cloudflareがお客様のサイトを保護しているばかりでなく、監視している悪意のある活動に関するインサイトを提供できることを意味します。
分析
一目瞭然なCloudflareのアナリティクスは、WAFイベント、Rate Limitingが適用されたリクエスト、Argo Smart Routingのパフォーマンス、帯域幅の節約、訪問者の地理的情報、DNSクエリなどを可視化します。
監査ログ
Enterpriseプランのお客様には、ドメインまたはアカウント設定に対して最近行われた変更を表示およびダウンロードする機能が提供されるため、コンプライアンスの確認や設定変更の監視を簡単に行うことができます。
仕組み
Fortune 1000企業の約10%のインターネットリクエストがCloudflareのネットワークを経由しています
数百万のWebサイトへのインターネットリクエストがCloudflareのネットワークを経由しており、当社はお客様のWebトラフィックに関してかつてなく充実したインサイトを得ています。Cloudflareのエッジは、キャッシュされたかどうかに関係なく、またAdblockが利用されているか、JavaScriptが無効にされているかどうかに関係なく、Webサイトに対するあらゆるリクエストをモニターしています。このため、実用的なインサイトをお客様に提供することができます。