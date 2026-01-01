訪問者Analyticsに加えて、脅威や検索エンジンのクローラーを監視することができます。 大部分のWebサイトでは、これらの脅威およびクローラはトラフィックの20%～50％を構成します。 これはあらゆるWebサイトが理解すべきであるにもかかわらず、大半のAnalyticsサービスが無視しているトラフィックです。

Cloudflareは、Google Analyticsをはじめとする主要な分析プログラムと連携しています。 Cloudflareは、お客様が現在の分析ソリューションから普段得ている情報全体を、他のどこからも得られない新しい情報で補強します。