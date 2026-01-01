Información
Cloudflare proporciona información del tráfico de tu sitio web que no puedes obtener de otros programas de analytics
Además del análisis de los visitantes, puede controlar las amenazas y las arañas web (crawlers) del motor de búsqueda. Para la mayoría de los sitios web, estas amenazas y arañas web conforman entre el 20 % y el 50 % del tráfico. Todo sitio web debería aceptar este tráfico, pero la mayoría de los servicios de análisis lo ignoran.
Cloudflare trabaja con programas de análisis populares, entre ellos, Google Analytics. Cloudflare aumenta la información que más le gusta de su solución de análisis actual con la nueva información que no se puede conseguir en ningún otro lado.
Beneficios de la información de Cloudflare
Registros en aplicaciones corporativas
Para los clientes del Plan Enterprise, proporcionamos registros consolidados alrededor del mundo. Estos son abundantes y contienen información detallada acerca de cada solicitud y respuesta.
Amenazas
Cuando identificamos solicitudes que son amenazas, las registramos y bloqueamos. Esto significa que no solo protegemos su sitio, sino que también ofrecemos información de la actividad maliciosa que vemos.
Análísis
Para los clientes del plan Enterprise, Cloudflare ofrece la posibilidad de ver y descargar los cambios más recientes realizados en dominios o en la configuración de la cuenta, por lo que facilita las revisiones de cumplimiento y el seguimiento de los cambios de configuración.
Registros de auditoría
Para los clientes del plan Enterprise, Cloudflare ofrece la posibilidad de ver y descargar los cambios más recientes realizados en dominios o en la configuración de la cuenta, por lo que facilita las revisiones de cumplimiento y el seguimiento de los cambios de configuración.
CÓMO FUNCIONA
Las solicitudes de Internet de aproximadamente el 10 % de las empresas de la lista Fortune 1000 se ejecutan a través de la red de Cloudflare
Las solicitudes de Internet de millones de sitios web pasan por la red de Cloudflare, lo que nos permite obtener información sin precedentes del tráfico web de nuestros clientes. Nuestro extremo de red global ve todas las solicitudes que recibe un sitio web, independientemente de si están o no almacenadas en caché, o si el usuario usa un bloqueador de anuncios o desactivó JavaScript. Esto nos permite brindar información práctica a nuestros clientes.