Además del análisis de los visitantes, puede controlar las amenazas y las arañas web (crawlers) del motor de búsqueda. Para la mayoría de los sitios web, estas amenazas y arañas web conforman entre el 20 % y el 50 % del tráfico. Todo sitio web debería aceptar este tráfico, pero la mayoría de los servicios de análisis lo ignoran.

Cloudflare trabaja con programas de análisis populares, entre ellos, Google Analytics. Cloudflare aumenta la información que más le gusta de su solución de análisis actual con la nueva información que no se puede conseguir en ningún otro lado.