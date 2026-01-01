深入解析
Cloudflare 可以對您的網站流量進行深入解析，這是您無法從其他分析程式獲得的
除了訪客分析外，您可以監控威脅和搜尋引擎網路爬蟲。 對於大多數網站，這些威脅和網路爬蟲佔流量的 20％ 到 50％。 這是每個網站都應該瞭解的流量，但大多數分析服務都會忽略。
Cloudflare 與流行的分析程式一同合作，包括 Google Analytics。 Cloudflare 從您現有的分析解決方案中增加您已經偏愛的所有資訊，再加上您無法在其他任何地方獲得的新資訊。
Cloudflare 見解的優點
企業日志
對於企業客戶，我們可以提供來自世界各地的整合日誌。 內容非常豐富，包含有關每個請求和回應的詳細資訊。
威脅
當我們識別出本質為威脅的請求時，我們會記錄它們並封鎖它們。 這意味著我們不僅可以保護您的網站，還可以深入瞭解我們所看到的惡意活動。
分析
簡單概括，Cloudflare analytics 提供以下方面的可視性：WAF 事件，速率受限請求，Argo Smart Routing 效能，頻寬節省，訪客地理位置，DNS 查詢等。
稽核記錄
對於企業客戶，Cloudflare 提供查看和下載對網域或帳戶設定所做的最新變更的功能，使合規性審查和監控設定更改變得容易。
運作方式
《財星》1000 大中，約有 10% 的企業之網際網路請求透過 Cloudflare 的網路進行
數百萬個網站的網際網路請求是藉由 Cloudflare 的網路運作，這為我們提供前所未有的深入解析來瞭解客戶網路流量的資訊。無論快取與否、使用者是否有 adblock，或者是否已關閉 JavaScript，我們的網路邊緣都能看到對網站的所有請求。這使我們能夠為客戶提供可據以採取行動的深入解析。