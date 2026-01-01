Oltre a eseguire l'analisi dei visitatori, puoi monitorare le minacce e i crawler dei motori di ricerca. Per la maggior parte dei siti Web minacce e crawler rappresentano dal 20% al 50% del traffico. È il traffico che ogni sito Web dovrebbe analizzare, ma che viene ignorato dalla maggior parte dei servizi di analisi.

Cloudflare funziona con i programmi di analisi più diffusi, compreso Google Analytics. Cloudflare aggiunge a tutte le informazioni che ottieni già dalla tua soluzione di analisi attuale nuove informazioni che non troveresti altrimenti.