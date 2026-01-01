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Approfondimenti

Cloudflare fornisce approfondimenti sul traffico del tuo sito Web che non potresti ottenere da altri programmi di analisi

Oltre a eseguire l'analisi dei visitatori, puoi monitorare le minacce e i crawler dei motori di ricerca. Per la maggior parte dei siti Web minacce e crawler rappresentano dal 20% al 50% del traffico. È il traffico che ogni sito Web dovrebbe analizzare, ma che viene ignorato dalla maggior parte dei servizi di analisi.

Cloudflare funziona con i programmi di analisi più diffusi, compreso Google Analytics. Cloudflare aggiunge a tutte le informazioni che ottieni già dalla tua soluzione di analisi attuale nuove informazioni che non troveresti altrimenti.

Cloudflare Insights - Illustrazione

Vantaggi di Cloudflare Insights

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Log Enterprise

Per quanto riguarda i clienti Enterprise, possiamo fornire log consolidati da tutto il mondo. Sono ricchi di contenuti, con informazioni dettagliate su ogni richiesta e risposta.

Icona quadrata - Attenzione
Minacce

Quando identifichiamo richieste che sono minacce, le registriamo e le blocchiamo. Ciò significa che non solo proteggiamo il tuo sito, ma forniamo anche approfondimenti sull'attività dannosa riscontrata.

Dati analitici - icona a mosaico
Analytics

Le analisi di Cloudflare offrono visibilità su eventi WAF, richieste con rate limiting, prestazioni di Argo Smart Routing, risparmi di larghezza di banda, informazioni sull'area geografica dei visitatori, query DNS e altro.

Regole della documentazione - Riquadro
Log di audit

Ai clienti aziendali Cloudflare offre la possibilità di visualizzare e scaricare le ultime modifiche apportate ai domini o alle impostazioni dell'account, effettuando revisioni di conformità e monitorando le modifiche di configurazione in un attimo.

COME FUNZIONA

Le richieste Internet di circa il 10% delle aziende Fortune 1000 passano attraverso la rete di Cloudflare

Le richieste Internet per milioni di siti Web passano attraverso la rete Cloudflare, dandoci una visione senza precedenti del traffico Web dei nostri clienti. Sul perimetro della nostra rete rileviamo tutte le richieste inoltrate a un sito Web, indipendentemente dal fatto che sia memorizzato nella cache o meno, che l'utente abbia attivato il blocco della pubblicità o che abbia disattivato JavaScript. In questo modo possiamo offrire informazioni utili ai nostri clienti.

Illustrazione di globo arancione e bianco

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