Approfondimenti
Cloudflare fornisce approfondimenti sul traffico del tuo sito Web che non potresti ottenere da altri programmi di analisi
Oltre a eseguire l'analisi dei visitatori, puoi monitorare le minacce e i crawler dei motori di ricerca. Per la maggior parte dei siti Web minacce e crawler rappresentano dal 20% al 50% del traffico. È il traffico che ogni sito Web dovrebbe analizzare, ma che viene ignorato dalla maggior parte dei servizi di analisi.
Cloudflare funziona con i programmi di analisi più diffusi, compreso Google Analytics. Cloudflare aggiunge a tutte le informazioni che ottieni già dalla tua soluzione di analisi attuale nuove informazioni che non troveresti altrimenti.
Vantaggi di Cloudflare Insights
Log Enterprise
Per quanto riguarda i clienti Enterprise, possiamo fornire log consolidati da tutto il mondo. Sono ricchi di contenuti, con informazioni dettagliate su ogni richiesta e risposta.
Minacce
Quando identifichiamo richieste che sono minacce, le registriamo e le blocchiamo. Ciò significa che non solo proteggiamo il tuo sito, ma forniamo anche approfondimenti sull'attività dannosa riscontrata.
Analytics
Le analisi di Cloudflare offrono visibilità su eventi WAF, richieste con rate limiting, prestazioni di Argo Smart Routing, risparmi di larghezza di banda, informazioni sull'area geografica dei visitatori, query DNS e altro.
Log di audit
Ai clienti aziendali Cloudflare offre la possibilità di visualizzare e scaricare le ultime modifiche apportate ai domini o alle impostazioni dell'account, effettuando revisioni di conformità e monitorando le modifiche di configurazione in un attimo.
COME FUNZIONA
Le richieste Internet di circa il 10% delle aziende Fortune 1000 passano attraverso la rete di Cloudflare
Le richieste Internet per milioni di siti Web passano attraverso la rete Cloudflare, dandoci una visione senza precedenti del traffico Web dei nostri clienti. Sul perimetro della nostra rete rileviamo tutte le richieste inoltrate a un sito Web, indipendentemente dal fatto che sia memorizzato nella cache o meno, che l'utente abbia attivato il blocco della pubblicità o che abbia disattivato JavaScript. In questo modo possiamo offrire informazioni utili ai nostri clienti.