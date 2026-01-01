洞察
Cloudflare 提供对您网站流量的洞察，这是其他分析程序无法做到的。
除了访客分析，您还可以监控威胁和搜索引擎爬虫。 对于大多数网站，这些威胁和爬虫占据流量的 20% 到 50%。 这是每个网站都应了解的流量，但大多数分析服务都会忽略。
Cloudflare 兼容常用的分析程序，包括 Google Analytics。 在您从当前分析解决方案获得的所有信息的基础上，Cloudflare 还提供了您无法从其他任何地方获得的新信息。
Cloudflare 洞察的优势
企业日志
对于企业客户，我们能够提供来自世界各地的整合日志。 这些日志非常丰富，包含有关每个请求和响应的详细信息。
威胁
当我们识别出威胁请求时，我们会记录并阻止它们。 这意味着我们不仅能够保护您的网站，还能够针对我们所看到的恶意活动提供见解。
Analytics
简而言之，Cloudflare analytics 提供以下方面的可见性：WAF 事件、速率受限请求、Argo Smart Routing 性能、带宽节省、访问者地理位置、DNS 查询等。
审计日志
对于企业客户，Cloudflare 提供查看和下载对域名或帐户设置所做最新更改的功能，让审查合规性和监控配置更改变得容易。
工作原理
约 10% 的财富 1000 强公司通过 Cloudflare 的网络处理互联网请求
数以百万计网站的互联网请求通过 Cloudflare 传输，使我们对客户 web 流量获得前所未见的洞察。我们的网络边缘看到对网站的所有请求，无论其缓存与否，用户是否使用广告屏蔽，或者是否禁用了 JavaScript。因此我们能够为客户提供可据以行动的洞察。