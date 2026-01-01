除了访客分析，您还可以监控威胁和搜索引擎爬虫。 对于大多数网站，这些威胁和爬虫占据流量的 20% 到 50%。 这是每个网站都应了解的流量，但大多数分析服务都会忽略。

Cloudflare 兼容常用的分析程序，包括 Google Analytics。 在您从当前分析解决方案获得的所有信息的基础上，Cloudflare 还提供了您无法从其他任何地方获得的新信息。