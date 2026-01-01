Información
Cloudflare aporta información sobre el tráfico de tu sitio web que no puedes conseguir a través de otros programas de analytics
Además de los análisis de visitantes, puede monitorear amenazas y rastreadores de motores de búsqueda. Para la mayoría de los sitios web, estas amenazas y rastreadores conforman entre el 20 % y el 50 % del tráfico. Todo sitio web debería entender este tráfico, pero la mayoría de los servicios de análisis lo ignoran.
Cloudflare funciona con programas de análisis populares, entre ellos, Google Analytics. Cloudflare aumenta toda la información que ya te encanta de tu solución de análisis actual con la información nueva que no puedes conseguir en ningún otro lugar.
Ventajas de la información de Cloudflare
Registros en aplicaciones corporativas
Para los clientes de Enterprise, proporcionamos registros consolidados alrededor del mundo. Estos son abundantes y contienen información detallada acerca de cada solicitud y respuesta.
Amenazas
Cuando identificamos solicitudes que son amenazas, las registramos y las bloqueamos. Esto significa que no solo protegemos su sitio, sino que también ofrecemos información de la actividad maliciosa que vemos.
Análisis
El analytics instantáneo de Cloudflare proporciona visibilidad de los eventos WAF, las solicitudes de velocidad limitada, el rendimiento de Argo Smart Routing, el ahorro de ancho de banda, la geografía de los visitantes, las consultas DNS, etc.
Registros de auditoría
Para los clientes del plan Enterprise, Cloudflare ofrece la posibilidad de ver y descargar los cambios más recientes realizados en dominios o en la configuración de la cuenta, lo que facilita las revisiones de cumplimiento y el seguimiento de los cambios de configuración.
CÓMO FUNCIONA
Las solicitudes de Internet de aproximadamente el 10 % de las empresas de la lista Fortune 1000 se ejecutan a través de la red de Cloudflare
Las solicitudes de Internet de millones de sitios web pasan por la red de Cloudflare, lo que nos permite obtener información sin precedentes del tráfico web de nuestros clientes. Nuestro perímetro de red global ve todas las solicitudes que recibe un sitio web, independientemente de si están o no almacenadas en la memoria caché, o si el usuario usa un bloqueador de anuncios o desactivó JavaScript. De este modo, podemos proporcionar información útil a nuestros clientes.