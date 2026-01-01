Además de los análisis de visitantes, puede monitorear amenazas y rastreadores de motores de búsqueda. Para la mayoría de los sitios web, estas amenazas y rastreadores conforman entre el 20 % y el 50 % del tráfico. Todo sitio web debería entender este tráfico, pero la mayoría de los servicios de análisis lo ignoran.

Cloudflare funciona con programas de análisis populares, entre ellos, Google Analytics. Cloudflare aumenta toda la información que ya te encanta de tu solución de análisis actual con la información nueva que no puedes conseguir en ningún otro lugar.