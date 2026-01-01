Zusätzlich zu Besucheranalysen können Sie Bedrohungen und Suchmaschinen-Crawler überwachen. Bei den meisten Websites machen diese Bedrohungen und Crawler 20 % bis 50 % des Datenverkehrs aus. Diesen Datenverkehr sollten alle Websites nachvollziehen können. Die meisten Analysedienste ignorieren ihn jedoch.

Cloudflare kann zusammen mit gängigen Analysetools (z. B. Google Analytics) verwendet werden. Cloudflare ergänzt die Daten aus Ihrer aktuellen Analyselösung mit neuen Informationen, die Sie mit keiner anderen Technologie bekommen.