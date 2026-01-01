Erkenntnisse
Cloudflare bietet Einblicke in den Datenverkehr Ihrer Website, die Sie mit keinem anderen Analysetool bekommen.
Zusätzlich zu Besucheranalysen können Sie Bedrohungen und Suchmaschinen-Crawler überwachen. Bei den meisten Websites machen diese Bedrohungen und Crawler 20 % bis 50 % des Datenverkehrs aus. Diesen Datenverkehr sollten alle Websites nachvollziehen können. Die meisten Analysedienste ignorieren ihn jedoch.
Cloudflare kann zusammen mit gängigen Analysetools (z. B. Google Analytics) verwendet werden. Cloudflare ergänzt die Daten aus Ihrer aktuellen Analyselösung mit neuen Informationen, die Sie mit keiner anderen Technologie bekommen.
Vorteile von Cloudflare Insights
Enterprise-Protokolle
Enterprise-Kunden können wir konsolidierte Protokolle aus aller Welt zur Verfügung stellen. Sie sind sehr umfangreich und enthalten detaillierte Informationen zu allen Anfragen und Antworten.
Bedrohungen
Wenn wir erkennen, dass es sich bei Anfragen um Bedrohungen handelt, protokollieren und blockieren wir sie. So schützen wir nicht nur Ihre Website, sondern liefern Ihnen auch Erkenntnisse zu den böswilligen Aktivitäten, die wir beobachten.
Analytics
Die übersichtlichen Cloudflare-Analysen bieten Erkenntnisse zu WAF-Ereignissen, ratenbegrenzten Anfragen, der Performance von Argo Smart Routing, Bandbreiteneinsparungen, dem geographischen Standort der Besucher, DNS-Abfragen und vielem mehr.
Prüfprotokolle
Enterprise-Kunden können sich die neuesten Änderungen an Domains oder Kontoeinstellungen anzeigen lassen und diese herunterzuladen, Compliance-Prüfungen durchführen und Konfigurationsänderungen unkompliziert überwachen.
FUNKTIONSWEISE
Internetabfragen für ~10 % der Fortune 1.000 laufen über das Cloudflare-Netzwerk.
Die Internetanfragen von Millionen von Websites laufen über das Netzwerk von Cloudflare. Dadurch erhalten wir einen unvergleichlichen Einblick in den Web-Traffic unserer Kunden erhalten. Alle Anfragen von einer Website gehen bei unseren Edge-Servern ein – unabhängig davon, ob sie zwischengespeichert werden, ob der Benutzer einen Werbeblocker verwendet oder ob er JavaScript deaktiviert hat. So können wir unseren Kunden praktisch anwendbare Erkenntnisse bieten.