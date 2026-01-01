방문자 analytics 이외에도 위협 및 검색 엔진 크롤러를 모니터링할 수 있습니다. 대부분 웹 사이트의 경우 이러한 위협과 크롤러가 트래픽의 20~50%를 차지합니다. 모든 웹 사이트가 트래픽을 이해해야 하지만 대부분의 analytics 서비스는 이를 무시합니다.

Cloudflare는 Google Analytics를 비롯하여 널리 사용되는 analytics 프로그램과 연동됩니다. Cloudflare는 다른 곳에서는 얻을 수 없는 새로운 정보를 사용하여 고객의 현재 analytics 솔루션에서 이미 확보된 고객의 선호 정보를 모두 증폭해 줍니다.