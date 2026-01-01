인사이트
Cloudflare는 다른 analytics 프로그램에서 얻을 수 없는 웹 사이트 트래픽에 대한 통찰력을 제공합니다.
방문자 analytics 이외에도 위협 및 검색 엔진 크롤러를 모니터링할 수 있습니다. 대부분 웹 사이트의 경우 이러한 위협과 크롤러가 트래픽의 20~50%를 차지합니다. 모든 웹 사이트가 트래픽을 이해해야 하지만 대부분의 analytics 서비스는 이를 무시합니다.
Cloudflare는 Google Analytics를 비롯하여 널리 사용되는 analytics 프로그램과 연동됩니다. Cloudflare는 다른 곳에서는 얻을 수 없는 새로운 정보를 사용하여 고객의 현재 analytics 솔루션에서 이미 확보된 고객의 선호 정보를 모두 증폭해 줍니다.
Cloudflare 인사이트의 이점
엔터프라이즈 로그
당사는 엔터프라이즈 고객에게 전 세계의 통합 로그를 제공할 수 있습니다. 이러한 로그는 매우 풍부하며 모든 요청과 응답에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다.
위협
Cloudflare는 위협이 되는 요청을 식별하면 해당 요청을 기록하고 차단합니다. 즉, Cloudflare는 사이트를 보호할 뿐만 아니라 확인 중인 악의적인 활동에 대한 통찰력도 제공합니다.
Analytics
Cloudflare analytics를 통해 WAF 이벤트, 속도가 제한된 요청, Argo Smart Routing 성능, 대역폭 절감, 방문자의 지리적 위치, DNS 쿼리 등을 한 눈에 파악할 수 있습니다.
감사 로그
엔터프라이즈 고객을 위해 Cloudflare는 도메인이나 계정 설정에 대한 가장 최근 변경 사항을 보고 다운로드하여 쉽게 규정 준수를 검토하고 구성 변경을 모니터링할 수 있는 기능을 제공합니다.
작동 방식
Fortune 1000대 기업 중 약 10%의 인터넷 요청이 Cloudflare의 네트워크를 통해 처리됩니다
웹 사이트 중 수백만 건의 인터넷 요청이 Cloudflare의 네트워크를 통해 실행되므로 고객의 웹 트래픽에 대한 전례 없는 통찰력을 얻을 수 있습니다. Cloudflare의 에지는 웹 사이트가 캐시되었는지, 캐시되지 않았는지, 사용자에게 애드블록이 있지는 않은지, 사용자가 JavaScript를 껐는지 여부와 관계없이 웹 사이트에 생성된 모든 요청을 봅니다. 이를 통해 당사는 고객에게 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다.