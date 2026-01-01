Milhões de solicitações a sites da internet passam pela rede da Cloudflare e, com isso, temos insights únicos sobre o tráfego de nossos clientes na web. Nossa borda vê tudo, em cache ou não, e independente de o usuário ter bloqueador de anúncios ou não, ou de o JavaScript estar ou não desativado. Isso nos permite fornecer informações práticas aos nossos clientes.