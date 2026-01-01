Insights
A Cloudflare fornece informações sobre o tráfego do seu site que não estão disponíveis em outros programas de analytics
Além de analytics de visitantes, você pode monitorar ameaças e crawlers de mecanismos de busca. Na maioria dos sites, essas ameaças e crawlers representam de 20% a 50% do tráfego. Todos os sites deveriam entender esse tráfego, mas a maioria dos serviços de analytics o ignora.
A Cloudflare trabalha com programas de analytics conhecidos, inclusive o Google Analytics. A Cloudflare amplia todas as informações que você já aprecia na sua solução de analytics atual com novas informações que você não verá em nenhum outro lugar.
Benefícios dos insights da Cloudflare
Históricos corporativos
Para clientes Enterprise podemos oferecer logs consolidados do mundo todo. Esses logs são bastante abrangentes, com informações detalhadas sobre cada solicitação e resposta.
Ameaças
Quando identificamos solicitações que são ameaças, nós as registramos e bloqueamos. Isso significa que não somente protegemos seu site, mas, também, apresentamos informações sobre a atividade mal-intencionada que percebemos.
Análise de Dados
A visão rápida da analytics da Cloudflare oferece visibilidade sobre: eventos WAF, solicitações com taxa limitada, desempenho do Argo Smart Routing, economia com largura de banda, geografia de visitantes, consultas de DNS e muito mais.
Logs de auditoria
Para clientes empresariais, a Cloudflare oferece a possibilidade de consultar e baixar as alterações mais recentes efetuadas em domínios ou configurações de conta, facilitando a configuração das consultas e do monitoramento da conformidade.
COMO FUNCIONA
As solicitações na internet de cerca de 10% das empresas da Fortune 1.000 passam pela rede da Cloudflare
Milhões de solicitações a sites da internet passam pela rede da Cloudflare e, com isso, temos insights únicos sobre o tráfego de nossos clientes na web. Nossa borda vê tudo, em cache ou não, e independente de o usuário ter bloqueador de anúncios ou não, ou de o JavaScript estar ou não desativado. Isso nos permite fornecer informações práticas aos nossos clientes.