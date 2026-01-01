CLOUDFLARE REGISTRAR
Votre domaine, votre fondation
Le choix d’un nom de domaine constitue la pierre angulaire de votre présence en ligne, et la sélection du bon serveur d'inscription est une décision cruciale pour le contrôle des coûts et la rationalisation de la gestion des noms de domaine.
Certes le choix parmi les serveurs d'inscriptions bien connus tels que GoDaddy, Namecheap et Squarespace n'est pas énorme, mais il n'en est pas moins essentiel de comprendre vos options. Pour de nombreuses organisations, Cloudflare offre une solution plus facile à utiliser, plus flexible et moins coûteuse que ces autres serveurs d'inscription.
LE PANORAMA DES DOMAINES
Comprendre qui sont les acteurs impliqués
Un serveur d’inscription vous vend le nom de domaine que vous choisissez pour votre site web. Certes de nombreux serveurs d'inscription semblent proposer des services similaires, ils ne sont toutefois pas tous identiques.
Lorsque vous choisissez un serveur d'inscription, ne vous arrêtez pas aux prix initiaux ou aux listes de fonctionnalités. Évaluez le modèle économique de chaque serveur d'enregistrement. Proposent-ils de nombreuses ventes incitatives, comme des créateurs de sites web ou l’hébergement de messagerie électronique ? Y a-t-il des frais pour les services supplémentaires ? De nombreux serveurs d'inscription traditionnels se concentrent davantage sur l’optimisation de leurs revenus que sur la rationalisation de la gestion de vos domaines.
Concrètement, les serveurs d'inscription traditionnels présentent souvent plusieurs inconvénients :
Inconvénients des serveurs d'inscription traditionnels
Services intégrés limités
Beaucoup d’entre eux proposent des services de domaine de base, mais les fonctionnalités d’amélioration des performances et de la sécurité sont vendues séparément. Cette situation vous oblige à assembler des solutions issues de fournisseurs différents, afin de créer une infrastructure fragmentée.
Pas de réseau mondial
La plupart des serveurs d'inscription n’exploitent pas de vastes réseaux mondiaux. Et sans ce réseau, les performances et la résilience peuvent en pâtir. Un réseau mondial permet d’accélérer la vitesse de diffusion de contenu et de garantir une meilleure défense contre les cyberattaques.
Frais cachés et ventes incitatives
Ils pourraient vous attirer avec des prix d'appel bas, puis vous pousser avec insistance des services supplémentaires « essentiels », souvent à des coûts gonflés. Même les besoins de base tels que la confidentialité WHOIS peuvent entraîner des coûts supplémentaires.
Sécurité de base
La sécurité n’est souvent qu’une réflexion a posteriori ou une mise à niveau coûteuse. Recherchez un serveur d’inscription conçu pour la sécurité, qui propose une atténuation intégrée des attaques par déni de service distribué (DDoS), des fonctionnalités DNSSEC et un pare-feu d’applications web (WAF) parmi les fonctionnalités de base.
Gestion fragmentée
La gestion des domaines et des services sur différentes plateformes de plusieurs fournisseurs peut être inefficace et complexe pour les développeurs et les entreprises.
Pourquoi Cloudflare : conçu pour l’Internet moderne
Le service d’enregistrement de domaines de Cloudflare met l’accent sur l’infrastructure, et non sur les revenus. Cloudflare est entré sur le marché des serveurs d'inscription dans le but de proposer un service sécurisé, fiable et adapté aux développeurs, qui s’intègre en toute fluidité aux produits d’amélioration des performances et de la sécurité.
Cloudflare offre une solution distincte des serveurs d'inscription traditionnels. Nous pensons que votre présente en ligne doit intégrer un domaine sécurisé, sans ventes incitatives ni frais inattendus. L’inscription avec Cloudflare implique de rejoindre une plateforme complète d’amélioration de la sécurité et des performances, dotée d’avantages intégrés et gratuits qui nous permettent de nous démarquer.
Pour développeurs
Cloudflare rationalise les flux de travail. Un domaine inscrit avec Cloudflare se connecte instantanément à notre réseau mondial, ce qui automatise la gestion DNS, l’approvisionnement SSL (Universal SSL) et d’autres services essentiels. Vous pouvez ainsi développer et déployer des systèmes disparates, et non vous contenter de les dépanner.
Pour les propriétaires de petites structures et les entrepreneurs
Cloudflare épargne toute complexité potentielle aux petites équipes. Nous proposons une tarification transparente, à prix coûtant, pour les inscriptions et les renouvellements. Pas de frais cachés, pas de ventes incitatives et une confidentialité WHOIS gratuite. Cette prévisibilité des coûts vous permet de vous concentrer sur le développement de votre activité en toute sécurité.
Pour les utilisateurs soucieux de la sécurité
Cloudflare accorde la priorité à la protection des domaines dès le premier jour. Contrairement aux serveurs d'inscription qui facturent la sécurité séparément, l’ensemble de notre plateforme est conçu pour la sécurité. Vos enregistrements DNS sont intrinsèquement protégés par notre infrastructure robuste, qui propose une atténuation intégrée des attaques DDoS, le protocole DNSSEC par défaut et un réseau mondial capable de dévier les attaques. Vous bénéficiez ainsi de fonctionnalités de sécurité intégrées que de nombreux bureaux d’enregistrement traditionnels ne peuvent égaler sans services supplémentaires coûteux.
Au-delà de l’achat
Intégration et pérennité
L’inscription de votre domaine sur Cloudflare implique une intégration immédiate au sein d’une infrastructure plus vaste.
Votre domaine devient une passerelle vers de puissants outils d’amélioration des performances et de la sécurité, ainsi que des outils pour développeurs. Avec Cloudflare, vous bénéficiez de bien plus qu’un nom de domaine. Vous bénéficiez des fondations d’un écosystème logiciel robuste et évolutif. Vous pouvez simplifier considérablement la gestion, tout en évitant l’escalade des coûts constatée par les autres serveurs d’inscription.
Réseau CDN mondial
Accélérez le chargement du site web dans le monde entier.
Accélération dynamique du trafic
Optimisez le trafic mondial grâce à Argo Smart Routing, qui complète le réseau CDN pour une diffusion encore plus rapide des contenus.
Protection contre les attaques DDoS
Déployez une défense exhaustive contre le trafic malveillant.
Pare-feu WAF
Protégez vos applications web contre les vulnérabilités.
Chiffrement SSL/TLS
Sécurisez les communications de votre site web.
Informatique serverless
Déployez des fonctions à la périphérie via Cloudflare Workers.
Gestion des bots IA
Accédez à des outils avancés afin d’identifier et de gérer les robots d’indexation automatisés, de protéger votre contenu et d’assurer la pérennité de vos ressources numériques.
Cloudflare Registrar
Votre choix stratégique en matière de domaine
Le choix d’un serveur d’inscription de noms de domaine est une décision stratégique qui pose les fondations de votre aventure en ligne. Cela implique de choisir un partenaire qui soutient votre présence numérique au-delà de l’achat initial, qui en favorise le développement, la croissance et la sécurité.
Prêt à vivre une expérience différente pour l’inscription de votre nom de domaine ? Recherchez votre nom de domaine aujourd’hui.