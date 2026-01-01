등록기관을 선택할 때에는 초기 가격이나 기능 목록만 보지 말고, 각 등록기관의 비즈니스 모델을 함께 검토하는 것이 중요합니다. 웹사이트 빌더나 이메일 호스팅과 같은 다양한 추가 상품을 지속적으로 제안하고 있는지, 또는 부가 기능에 별도의 비용이 발생하는지도 확인해여 합니다. 많은 기존 등록기관은 도메인 관리의 효율성을 높이기보다는 수익 극대화에 더 집중하는 경우가 있습니다.

특히 기존 등록기관에는 다음과 같은 몇 가지 단점이 있는 경우가 많습니다.