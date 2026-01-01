REGISTRAR DA CLOUDFLARE
Seu domínio, sua base
A escolha de um nome de domínio é a base de sua presença on-line e a seleção do registrador certo é uma decisão essencial para controlar custos e simplificar o gerenciamento de nomes de domínio.
Embora você possa simplesmente escolher entre alguns registradores bem conhecidos, como GoDaddy, Namecheap e Squarespace, é essencial entender suas opções. Para muitas organizações, a Cloudflare oferece uma alternativa mais fácil de usar, mais flexível e mais barata do que esses outros registradores.
O PANORAMA DO DOMÍNIO
Entendendo os participantes
Um registrador vende o nome de domínio que você escolhe para o seu site. Embora muitos registradores pareçam oferecer serviços semelhantes, eles não são todos iguais.
Ao escolher um registrador, vá além dos preços iniciais ou das listas de recursos. Avalie o modelo de negócios de cada registrador. Eles estão apresentam vendas adicionais, como criadores de sites ou hospedagem de e-mails? Existem taxas para complementos? Muitos registradores tradicionais estão mais focados em maximizar suas receitas do que em simplificar o gerenciamento de seus domínios.
Especificamente, os registradores tradicionais costumam apresentar várias desvantagens:
Desvantagens dos registradores tradicionais
Serviços integrados limitados
Muitos oferecem serviços básicos de domínio, mas os recursos de desempenho e segurança são vendidos separadamente. Isso força você a reunir soluções de vários fornecedores, criando uma infraestrutura fragmentada.
Sem rede global
A maioria dos registradores não opera redes globais extensas. Sem essa rede, o desempenho e a resiliência podem ser prejudicados. Uma rede global ajuda a aumentar a velocidade da distribuição de conteúdo e a fornecer uma defesa superior contra ataques cibernéticos.
Taxas ocultas e vendas adicionais
Eles podem atrair você com preços iniciais baixos e, em seguida, oferecer complementos "essenciais" agressivamente, muitas vezes a custos inflacionados. Até mesmo recursos básicos, como privacidade WHOIS, podem custar mais.
Segurança básica
A segurança é muitas vezes uma reflexão posterior ou uma atualização cara. Procure um registrador que seja focado em segurança, que ofereça mitigação integrada de ataques de negação de serviço distribuída (DDoS), recursos de DNSSEC e um firewall de aplicativos web (WAF) como recursos principais.
Gerenciamento fragmentado
Gerenciar domínios e serviços em diferentes plataformas de vários provedores pode ser ineficiente e complexo para desenvolvedores e empresas.
Por que a Cloudflare foi criada para a internet moderna
O serviço de registro de domínio da Cloudflare prioriza a infraestrutura, não a receita. A Cloudflare entrou no mercado de registradores para fornecer um serviço seguro, confiável e amigável para desenvolvedores que se integra perfeitamente a produtos de desempenho e segurança.
A Cloudflare oferece uma alternativa diferente dos registradores tradicionais. Acreditamos que um domínio deve ser uma parte segura e integrante da sua presença on-line, livre de vendas adicionais e cobranças inesperadas constantes. O registro com a Cloudflare significa ingressar em uma plataforma abrangente de segurança e desempenho, com benefícios gratuitos integrados que são nosso diferencial.
Para desenvolvedores
A Cloudflare agiliza os fluxos de trabalho. Um domínio registrado na Cloudflare é conectado instantaneamente com a nossa rede global, automatizando o gerenciamento de DNS, o provisionamento de SSL (Universal SSL) e outros serviços críticos. Isso libera você para criar e implantar, ao invés de solucionar problemas de sistemas diferentes.
Para proprietários de pequenos negócios e empreendedores
A Cloudflare elimina a complexidade que pode sobrecarregar equipes pequenas. Oferecemos preços de custo transparentes para registros e renovações. Sem taxas ocultas, sem vendas adicionais agressivas e privacidade WHOIS gratuita. Essa previsibilidade de custos permite que você se concentre no crescimento de sua empresa com segurança.
Para usuários preocupados com segurança
A Cloudflare prioriza a proteção de domínio desde o primeiro dia. Ao contrário dos registradores que cobram por segurança, toda a nossa plataforma é projetada para isso. Seus registros de DNS são protegidos de forma inerente por nossa infraestrutura robusta, que oferece mitigação de DDoS integrada, DNSSEC padrão e uma rede global capaz de desviar ataques. Você ganha recursos de segurança integrados que muitos registradores tradicionais não conseguem oferecer sem serviços extras e caros.
Além da compra
Integração e preparação para o futuro
Registrar seu domínio com a Cloudflare significa integração imediata em uma infraestrutura mais ampla.
Seu domínio se torna uma porta de entrada para ferramentas poderosas de desempenho, segurança e para desenvolvedores. Com a Cloudflare, você obtém mais do que um nome de domínio. Você ganha uma base para uma pilha robusta e escalável. Você pode simplificar drasticamente o gerenciamento e evitar os custos crescentes de outros registradores.
CDN global
Acelerar o carregamento de sites em todo o mundo.
Aceleração dinâmica do tráfego
Otimizar o tráfego global com o Argo Smart Routing, complementando a CDN para uma distribuição de conteúdo ainda mais rápida.
Proteção contra DDoS
Aplicar uma defesa abrangente contra tráfego malicioso.
WAF
Proteger aplicativos web contra vulnerabilidades.
Criptografia SSL / TLS
Comunicação segura para seu site.
Computação sem servidor
Implantar funções na borda com o Cloudflare Workers.
Gerenciamento de bots de IA
Aproveite ferramentas avançadas para identificar e gerenciar crawlers de IA automatizados, protegendo seu conteúdo e preparando seus ativos digitais para o futuro.
Registrar da Cloudflare
Sua escolha estratégica de domínio
A escolha de um registrador de nome de domínio é uma decisão estratégica que estabelece as bases para sua jornada on-line. Significa selecionar um parceiro que apoie sua presença digital além da compra inicial, permitindo seu desenvolvimento, crescimento e segurança.
Quer experimentar um tipo diferente de registro de domínio? Pesquise o domínio de seu site hoje.