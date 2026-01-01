Registrar seu domínio com a Cloudflare significa integração imediata em uma infraestrutura mais ampla.

Seu domínio se torna uma porta de entrada para ferramentas poderosas de desempenho, segurança e para desenvolvedores. Com a Cloudflare, você obtém mais do que um nome de domínio. Você ganha uma base para uma pilha robusta e escalável. Você pode simplificar drasticamente o gerenciamento e evitar os custos crescentes de outros registradores.