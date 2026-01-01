El servicio de registro de dominios de Cloudflare prioriza la infraestructura, no los ingresos. Cloudflare entró en el mercado de los registradores para ofrecer un servicio seguro, fiable y fácil de usar para los desarrolladores que se integra a la perfección con los productos de rendimiento y seguridad.

Cloudflare ofrece una alternativa distinta a los registradores tradicionales. Estamos convencidos de que un dominio debe ser un componente integral y seguro de tu presencia en línea, sin ventas complementarias constantes ni cargos inesperados. Registrarse en Cloudflare significa unirse a una plataforma integral dedicada a la seguridad y al rendimiento, con ventajas integradas y gratuitas que marcan la diferencia.