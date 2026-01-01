CLOUDFLARE REGISTRAR
Tu dominio es tu base
Elegir un nombre de dominio es la base de tu presencia en línea, y seleccionar el registrador adecuado es una decisión crucial para controlar los costes y optimizar la gestión de nombres de dominio.
Aunque podrías simplemente elegir entre algunos registradores conocidos, como GoDaddy, Namecheap y Squarespace, es fundamental que comprendas tus opciones. Para muchas organizaciones, Cloudflare ofrece una alternativa más fácil de usar, más flexible y menos costosa a esos otros registradores.
EL PANORAMA DE LOS DOMINIOS
Entender las partes implicadas
Un registrador te vende el nombre de dominio que elijas para tu sitio web. Aunque muchos registradores parecen ofrecer servicios similares, no todos son iguales.
Al elegir un registrador, mira más allá de los precios iniciales o las listas de funciones. Evalúa el modelo de negocio de cada registrador. ¿Ofrecen muchas ventas complementarias, como servicios de creación de sitios web o de alojamiento de correo electrónico? ¿Los complementos tienen tarifas adicionales? Muchos registradores tradicionales dan más prioridad a maximizar sus ingresos que a la optimización de la gestión de sus dominios.
En concreto, los registradores tradicionales suelen presentar varios inconvenientes:
Inconvenientes de los registradores tradicionales
Servicios integrados limitados
Muchos registradores ofrecen servicios básicos de dominio, pero las funciones de rendimiento y seguridad se venden por separado. Esto te obliga a combinar soluciones de distintos proveedores, lo que resulta en una infraestructura fragmentada.
Sin una red global
La mayoría de los registradores no operan una extensa red global. Sin esa red, el rendimiento y la resiliencia pueden verse afectados. Una red global ayuda a mejorar la velocidad de entrega de contenido y proporciona una mayor protección contra los ciberataques.
Tarifas ocultas y ventas complementarias
Pueden atraerte con precios iniciales bajos, y luego promocionar agresivamente complementos "esenciales", a menudo a costes desorbitados. Incluso requisitos básicos (como la privacidad WHOIS) pueden tener un coste adicional.
Seguridad básica
La seguridad suele ser un aspecto secundario o una actualización costosa. Busca un registrador que se base en la seguridad y que ofrezca como funciones básicas un servicio integrado de mitigación de los ataques de denegación de servicio (DDoS), funciones de DNSSEC y un firewall de aplicaciones web (WAF).
Gestión fragmentada
La gestión de los dominios y servicios en las distintas plataformas correspondientes a diversos proveedores puede ser ineficaz y compleja para los desarrolladores y las empresas.
Por qué Cloudflare: diseñado para la Internet moderna
El servicio de registro de dominios de Cloudflare prioriza la infraestructura, no los ingresos. Cloudflare entró en el mercado de los registradores para ofrecer un servicio seguro, fiable y fácil de usar para los desarrolladores que se integra a la perfección con los productos de rendimiento y seguridad.
Cloudflare ofrece una alternativa distinta a los registradores tradicionales. Estamos convencidos de que un dominio debe ser un componente integral y seguro de tu presencia en línea, sin ventas complementarias constantes ni cargos inesperados. Registrarse en Cloudflare significa unirse a una plataforma integral dedicada a la seguridad y al rendimiento, con ventajas integradas y gratuitas que marcan la diferencia.
Para desarrolladores
Cloudflare optimiza los flujos de trabajo. Un dominio registrado en Cloudflare se conecta al instante a nuestra red global, automatizando la gestión de DNS, el aprovisionamiento de SSL (Universal SSL) y otros servicios esenciales. Esto te da la libertad necesaria para poder desarrollar e implementar, en lugar de tener que estar solucionando problemas en sistemas dispares.
Para los propietarios de pequeñas empresas y los emprendedores
Cloudflare elimina la complejidad que puede suponer una carga para los equipos pequeños. Ofrecemos precios transparentes y a precio de coste para los registros y las renovaciones. Sin tarifas ocultas, sin ventas complementarias agresivas y con privacidad WHOIS gratuita. Esta previsibilidad de los costes te permite centrarte en el crecimiento de tu negocio con total seguridad.
Para los usuarios que se preocupan por la seguridad
Cloudflare prioriza la protección de dominios desde el primer día. A diferencia de los registradores que aplican cargos adicionales por la seguridad, toda nuestra plataforma se ha diseñado priorizando la seguridad. Tus registros DNS están protegidos de forma inherente gracias a nuestra sólida infraestructura, que proporciona mitigación de DDoS integrada, DNSSEC por defecto y una red global capaz de desviar los ataques. Te beneficias de funciones de seguridad integradas que muchos registradores tradicionales no pueden igualar sin servicios adicionales y costosos.
Más allá de la compra
Integración y preparación para el futuro
Al registrar tu dominio en Cloudflare te beneficias de la integración inmediata en una infraestructura más amplia.
Tu dominio se convierte en una puerta de entrada a potentes herramientas de rendimiento, seguridad y desarrollo. Con Cloudflare, no solo obtienes un nombre de dominio. Te beneficias de una base para una pila eficaz y escalable. Puedes simplificar drásticamente la gestión y evitar los costes cada vez mayores de otros registradores.
CDN global
Acelera la carga de tus sitios web en todo el mundo.
Aceleración del tráfico dinámico
Optimiza tu tráfico global con Argo Smart Routing, que complementa la CDN para una entrega de contenido aún más rápida.
Protección contra DDoS
Aplica una protección integral contra el tráfico malicioso.
WAF
Protege tus aplicaciones web contra las vulnerabilidades.
Encriptación SSL/TLS
Protege las comunicaciones de tu sitio web.
Computación sin servidor
Implementa funciones en el perímetro a través de Cloudflare Workers.
Gestión de bots de IA
Aprovecha las herramientas avanzadas para identificar y gestionar los rastreadores automatizados de IA, proteger tu contenido y preparar tus activos digitales para el futuro.
Cloudflare Registrar
Tu elección estratégica de de dominio
Elegir un registrador de nombre de dominio es una decisión estratégica que sienta las bases para tu recorrido en línea. Significa seleccionar un socio que respalde tu presencia digital más allá de la compra inicial, facilitando su desarrollo, crecimiento y seguridad.
¿Estás listo para probar un tipo distinto de registro de dominio? Busca hoy mismo el dominio para tu sitio web.