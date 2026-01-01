Zarejestruj się

Twoja domena, Twój fundament

Wybór nazwy domeny to podstawa Twojej obecności online, a wybór odpowiedniego rejestratora to kluczowa decyzja dla optymalizacji kosztów i usprawnienia zarządzania nazwami domen.

Chociaż możesz po prostu wybierać spośród kilku znanych rejestratorów — takich jak GoDaddy, Namecheap i Squarespace — istotne jest poznanie dostępnych opcji. Dla wielu organizacji Cloudflare oferuje łatwiejszą w użyciu, bardziej elastyczną i tańszą alternatywę dla innych rejestratorów.

Rejestracja domeny – alternatywa dla Namecheap – obraz główny
Poznanie uczestników rynku - Obraz

PRZEGLĄD DOMEN

Poznanie uczestników rynku

Rejestrator sprzedaje Ci nazwę domeny, którą wybierzesz dla swojej witryny. Chociaż wydaje się, że wiele rejestratorów oferuje podobne usługi, nie wszystkie są takie same.

Wybierając rejestrator, nie należy kierować się wyłącznie początkowymi cenami czy listami funkcji. Oceń model biznesowy każdego rejestratora. Czy oferują liczne dodatkowe płatne usługi, takie jak narzędzia do tworzenia witryn lub hosting poczty e-mail? Czy są opłaty za dodatki? Wielu tradycyjnych rejestratorów koncentruje się bardziej na maksymalizacji swoich przychodów niż na usprawnianiu zarządzania domenami.

W szczególności tradycyjni rejestratorzy często mają kilka wad:

Wady tradycyjnych rejestratorów

ikona - AI Audit
Ograniczone usługi zintegrowane

Wiele z nich oferuje podstawowe usługi domenowe, ale funkcje z zakresu wydajności i bezpieczeństwa są sprzedawane osobno. To zmusza do łączenia rozwiązań od różnych dostawców, co przekłada się na rozdrobnioną infrastrukturę.

ikona - internetowa kula ziemska
Brak globalnej sieci

Większość rejestratorów nie obsługuje rozległych sieci globalnych. A bez sieci może ucierpieć wydajność i odporność. Globalna sieć pomaga poprawić szybkość dostarczania treści i zapewnia doskonałą ochronę przed cyberatakami.

Ikona ceny
Ukryte opłaty i sprzedaż dodatkowa

Mogą przyciągać Cię niskimi cenami początkowymi, a następnie agresywnie oferować „niezbędne” dodatki, często po zawyżonych cenach. Nawet podstawowe elementy, takie jak prywatność WHOIS, mogą kosztować dodatkowo.

Tarcza bezpieczeństwa — ikona
Zabezpieczenia podstawowe

Bezpieczeństwo jest często refleksją lub kosztowną modernizacją. Poszukaj rejestratora zbudowanego na bezpieczeństwie, oferującego zintegrowaną ochronę przed atakiem DDoS, funkcje DNSSEC i zaporę aplikacji internetowych (WAF) jako podstawowe funkcje.

Kafelek rejestratora — ikona
Zarządzanie fragmentaryczne

Zarządzanie domenami i usługami od wielu dostawców na różnych platformach może być nieefektywne i skomplikowane dla programistów i firm.

Dlaczego Cloudflare: platforma dla współczesnego internetu

Oferowana przez Cloudflare usługa rejestracji domen dotyczy przede wszystkim infrastruktury, a nie przychodów. Firma Cloudflare weszła na rynek rejestratorów, aby zapewnić bezpieczną, niezawodną i przyjazną dla programistów usługę, która płynnie integruje się z produktami poprawiającymi wydajność i bezpieczeństwo.

Cloudflare oferuje wyraźną alternatywę dla tradycyjnych rejestratorów. Wierzymy, że domena powinna być bezpieczną, integralną częścią Twojej obecności online, wolną od ciągłego namawiania na dodatkowe usługi i nieoczekiwanych opłat. Rejestracja w Cloudflare oznacza dołączenie do kompleksowej platformy bezpieczeństwa i wydajności, z wbudowanymi, bezpłatnymi funkcjami, które nas wyróżniają.

Z myślą o współczesnym internecie — ilustracja
Kod - Kafelek
Dla programistów

Cloudflare usprawnia przepływy pracy. Domena zarejestrowana w Cloudflare natychmiast łączy się z naszą siecią globalną, automatyzując zarządzanie DNS, dostarczanie SSL (Universal SSL) i inne kluczowe usługi. Dzięki temu możesz budować i wdrażać, a nie rozwiązywać problemy z różnymi systemami.

Ikona ceny
Dla właścicieli małych firm i przedsiębiorców

Cloudflare eliminuje złożoność, która może obciążać małe zespoły. Oferujemy przejrzyste, niskie koszty rejestracji i odnowień. Żadnych ukrytych opłat, żadnych agresywnych prób sprzedaży dodatkowej i bezpłatna prywatność WHOIS. Ta przewidywalność kosztów pozwala Ci skupić się na bezpiecznym rozwoju firmy.

Kafelek ikony — Niezawodność
Dla użytkowników dbających o bezpieczeństwo

Cloudflare priorytetowo traktuje ochronę domeny od pierwszego dnia. W przeciwieństwie do rejestratorów, którzy pobierają opłaty za bezpieczeństwo, cała nasza platforma została zaprojektowana z myślą o nim. Twoje rekordy DNS są naturalnie chronione przez naszą solidną infrastrukturę, która zapewnia zintegrowaną ochronę przed atakami DDoS, domyślny DNSSEC oraz globalną sieć zdolną do odpierania ataków. Zyskujesz wbudowane funkcje bezpieczeństwa, których wiele tradycyjnych rejestratorów nie może zapewnić bez dodatkowych, kosztownych usług.

Więcej niż zakup

Integracja i przyszłościowe rozwiązania

Rejestracja domeny w Cloudflare oznacza natychmiastową integrację z szerszą infrastrukturą.

Twoja domena stanie się bramą do potężnych narzędzi wydajności, bezpieczeństwa i programistycznych. Z Cloudflare zyskujesz więcej niż tylko nazwę domeny. Zyskujesz podstawę dla solidnego, skalowalnego stosu technologicznego. Możesz znacznie uprościć zarządzanie, unikając jednocześnie rosnących kosztów innych rejestratorów.

ABM – Stryker – Zabezpiecz swoje inicjatywy AI dzięki Cloudflare – 6 ikon – Karta 1 – Ikona
Globalna sieć CDN

Przyspiesz ładowanie witryny na całym świecie.

Wydajny routing — kafelek z ikonami
Dynamiczne przyspieszenie ruchu

Optymalizuj globalny ruch za pomocą usługi Argo Smart Routing, uzupełniającej CDN w celu jeszcze szybszego dostarczania treści.

ikona zagrożenia
Ochrona przed atakami DDoS

Zastosuj kompleksową ochronę przed złośliwym ruchem.

Kafelek WAF bezpieczeństwa — ikona
WAF

Ochrona aplikacji internetowych przed lukami w zabezpieczeniach.

Tarcza bezpieczeństwa — ikona
Szyfrowanie SSL/TLS

Zabezpiecz komunikację dla Twojej witryny.

Platforma Workers — kafelek
Przetwarzanie bezserwerowe

Wdrażaj funkcje na brzegu sieci za pośrednictwem platformy Cloudflare Workers.

SI z uczeniem maszynowym — ikona
Zarządzanie botami AI

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi do identyfikowania zautomatyzowanych crawlerów SI i zarządzania nimi, chroniąc swoje treści i zabezpieczając swoje zasoby cyfrowe na przyszłość.

Cloudflare Registrar

Twój strategiczny wybór domeny

Wybór rejestratora domen to strategiczna decyzja, która kładzie fundamenty pod Twoją obecność w sieci. Oznacza to wybranie partnera, który będzie wspierał Twoją obecność cyfrową poza początkowym zakupem, umożliwiając jej rozwój i bezpieczeństwo.

Chcesz poznać inny rodzaj rejestracji domen? Wyszukaj domenę swojej witryny już dziś.