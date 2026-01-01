CLOUDFLARE REGISTRAR
Twoja domena, Twój fundament
Wybór nazwy domeny to podstawa Twojej obecności online, a wybór odpowiedniego rejestratora to kluczowa decyzja dla optymalizacji kosztów i usprawnienia zarządzania nazwami domen.
Chociaż możesz po prostu wybierać spośród kilku znanych rejestratorów — takich jak GoDaddy, Namecheap i Squarespace — istotne jest poznanie dostępnych opcji. Dla wielu organizacji Cloudflare oferuje łatwiejszą w użyciu, bardziej elastyczną i tańszą alternatywę dla innych rejestratorów.
PRZEGLĄD DOMEN
Poznanie uczestników rynku
Rejestrator sprzedaje Ci nazwę domeny, którą wybierzesz dla swojej witryny. Chociaż wydaje się, że wiele rejestratorów oferuje podobne usługi, nie wszystkie są takie same.
Wybierając rejestrator, nie należy kierować się wyłącznie początkowymi cenami czy listami funkcji. Oceń model biznesowy każdego rejestratora. Czy oferują liczne dodatkowe płatne usługi, takie jak narzędzia do tworzenia witryn lub hosting poczty e-mail? Czy są opłaty za dodatki? Wielu tradycyjnych rejestratorów koncentruje się bardziej na maksymalizacji swoich przychodów niż na usprawnianiu zarządzania domenami.
W szczególności tradycyjni rejestratorzy często mają kilka wad:
Wady tradycyjnych rejestratorów
Ograniczone usługi zintegrowane
Wiele z nich oferuje podstawowe usługi domenowe, ale funkcje z zakresu wydajności i bezpieczeństwa są sprzedawane osobno. To zmusza do łączenia rozwiązań od różnych dostawców, co przekłada się na rozdrobnioną infrastrukturę.
Brak globalnej sieci
Większość rejestratorów nie obsługuje rozległych sieci globalnych. A bez sieci może ucierpieć wydajność i odporność. Globalna sieć pomaga poprawić szybkość dostarczania treści i zapewnia doskonałą ochronę przed cyberatakami.
Ukryte opłaty i sprzedaż dodatkowa
Mogą przyciągać Cię niskimi cenami początkowymi, a następnie agresywnie oferować „niezbędne” dodatki, często po zawyżonych cenach. Nawet podstawowe elementy, takie jak prywatność WHOIS, mogą kosztować dodatkowo.
Zabezpieczenia podstawowe
Bezpieczeństwo jest często refleksją lub kosztowną modernizacją. Poszukaj rejestratora zbudowanego na bezpieczeństwie, oferującego zintegrowaną ochronę przed atakiem DDoS, funkcje DNSSEC i zaporę aplikacji internetowych (WAF) jako podstawowe funkcje.
Zarządzanie fragmentaryczne
Zarządzanie domenami i usługami od wielu dostawców na różnych platformach może być nieefektywne i skomplikowane dla programistów i firm.
Dlaczego Cloudflare: platforma dla współczesnego internetu
Oferowana przez Cloudflare usługa rejestracji domen dotyczy przede wszystkim infrastruktury, a nie przychodów. Firma Cloudflare weszła na rynek rejestratorów, aby zapewnić bezpieczną, niezawodną i przyjazną dla programistów usługę, która płynnie integruje się z produktami poprawiającymi wydajność i bezpieczeństwo.
Cloudflare oferuje wyraźną alternatywę dla tradycyjnych rejestratorów. Wierzymy, że domena powinna być bezpieczną, integralną częścią Twojej obecności online, wolną od ciągłego namawiania na dodatkowe usługi i nieoczekiwanych opłat. Rejestracja w Cloudflare oznacza dołączenie do kompleksowej platformy bezpieczeństwa i wydajności, z wbudowanymi, bezpłatnymi funkcjami, które nas wyróżniają.
Dla programistów
Cloudflare usprawnia przepływy pracy. Domena zarejestrowana w Cloudflare natychmiast łączy się z naszą siecią globalną, automatyzując zarządzanie DNS, dostarczanie SSL (Universal SSL) i inne kluczowe usługi. Dzięki temu możesz budować i wdrażać, a nie rozwiązywać problemy z różnymi systemami.
Dla właścicieli małych firm i przedsiębiorców
Cloudflare eliminuje złożoność, która może obciążać małe zespoły. Oferujemy przejrzyste, niskie koszty rejestracji i odnowień. Żadnych ukrytych opłat, żadnych agresywnych prób sprzedaży dodatkowej i bezpłatna prywatność WHOIS. Ta przewidywalność kosztów pozwala Ci skupić się na bezpiecznym rozwoju firmy.
Dla użytkowników dbających o bezpieczeństwo
Cloudflare priorytetowo traktuje ochronę domeny od pierwszego dnia. W przeciwieństwie do rejestratorów, którzy pobierają opłaty za bezpieczeństwo, cała nasza platforma została zaprojektowana z myślą o nim. Twoje rekordy DNS są naturalnie chronione przez naszą solidną infrastrukturę, która zapewnia zintegrowaną ochronę przed atakami DDoS, domyślny DNSSEC oraz globalną sieć zdolną do odpierania ataków. Zyskujesz wbudowane funkcje bezpieczeństwa, których wiele tradycyjnych rejestratorów nie może zapewnić bez dodatkowych, kosztownych usług.
Więcej niż zakup
Integracja i przyszłościowe rozwiązania
Rejestracja domeny w Cloudflare oznacza natychmiastową integrację z szerszą infrastrukturą.
Twoja domena stanie się bramą do potężnych narzędzi wydajności, bezpieczeństwa i programistycznych. Z Cloudflare zyskujesz więcej niż tylko nazwę domeny. Zyskujesz podstawę dla solidnego, skalowalnego stosu technologicznego. Możesz znacznie uprościć zarządzanie, unikając jednocześnie rosnących kosztów innych rejestratorów.
Globalna sieć CDN
Przyspiesz ładowanie witryny na całym świecie.
Dynamiczne przyspieszenie ruchu
Optymalizuj globalny ruch za pomocą usługi Argo Smart Routing, uzupełniającej CDN w celu jeszcze szybszego dostarczania treści.
Ochrona przed atakami DDoS
Zastosuj kompleksową ochronę przed złośliwym ruchem.
WAF
Ochrona aplikacji internetowych przed lukami w zabezpieczeniach.
Szyfrowanie SSL/TLS
Zabezpiecz komunikację dla Twojej witryny.
Przetwarzanie bezserwerowe
Wdrażaj funkcje na brzegu sieci za pośrednictwem platformy Cloudflare Workers.
Zarządzanie botami AI
Korzystaj z zaawansowanych narzędzi do identyfikowania zautomatyzowanych crawlerów SI i zarządzania nimi, chroniąc swoje treści i zabezpieczając swoje zasoby cyfrowe na przyszłość.
Cloudflare Registrar
Twój strategiczny wybór domeny
Wybór rejestratora domen to strategiczna decyzja, która kładzie fundamenty pod Twoją obecność w sieci. Oznacza to wybranie partnera, który będzie wspierał Twoją obecność cyfrową poza początkowym zakupem, umożliwiając jej rozwój i bezpieczeństwo.
Chcesz poznać inny rodzaj rejestracji domen? Wyszukaj domenę swojej witryny już dziś.