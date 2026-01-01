CLOUDFLARE REGISTRAR
Ihre Domain, Ihr Fundament
Ihre Domain ist das Fundament Ihrer Online-Präsenz – und die Wahl des Registrars bestimmt mit, wie transparent und kosteneffizient Ihre digitale Infrastruktur wird.
Die Wahl eines bekannten Anbieters wie GoDaddy, Namecheap oder Squarespace mag naheliegen – aber ein genauer Blick auf die Alternativen ist entscheidend. Für viele Organisationen stellt Cloudflare eine benutzerfreundlichere, flexiblere und günstigere Alternative zu anderen Registraren dar.
DIE DOMAIN-LANDSCHAFT
Die Akteure verstehen
Ein Registrar verkauft Ihnen den Domainnamen, den Sie für Ihre Website ausgewählt haben. Auch wenn viele Registrare auf den ersten Blick ähnliche Leistungen anbieten, sind sie keineswegs gleich.
Achten Sie bei der Wahl eines Registrars nicht nur auf Startpreise oder Funktionslisten. Bewerten Sie das Geschäftsmodell jedes Registrars genau. Werden Ihnen zahlreiche Zusatzprodukte wie Website-Baukästen oder E-Mail-Hosting aufgedrängt? Werden für Zusatzfunktionen Gebühren erhoben? Viele traditionelle Registrare setzen eher auf Umsatzsteigerung als auf einfache Domainverwaltung.
Konkret bringen klassische Anbieter oft diverse Nachteile mit sich:
Die Nachteile traditioneller Registrare
Begrenzte integrierte Dienste
Viele Anbieter stellen nur grundlegende Domain-Dienste bereit – für Performance- und Sicherheitsfunktionen fallen zusätzliche Kosten an. Das zwingt Sie dazu, Lösungen verschiedener Anbieter zusammenzusetzen – was zu einer fragmentierten Infrastruktur führt.
Kein globales Netzwerk
Die meisten Registrare verfügen nicht über ein weitreichendes globales Netzwerk. Ohne ein solches Netzwerk leiden Performance und Resilienz. Ein globales Netzwerk trägt dazu bei, die Bereitstellung von Inhalten zu beschleunigen und einen besseren Schutz vor Cyberangriffen zu bieten.
Versteckte Gebühren und Upselling
Sie locken zunächst mit niedrigen Einstiegspreisen, drängen dann jedoch aggressiv auf „unverzichtbare“ Zusatzleistungen – oft zu überhöhten Preisen. Selbst grundlegende Funktionen wie WHOIS-Datenschutz können zusätzliche Gebühren verursachen.
Grundlagen zur Sicherheit
Sicherheit wird oft vernachlässigt oder nur gegen Aufpreis angeboten. Wählen Sie einen Registrar, der Sicherheit in den Mittelpunkt stellt – mit integrierter DDoS-Abwehr, DNSSEC und Web Application Firewall (WAF).
Fragmentierte Verwaltung
Die Verwaltung von Domains und Diensten über verschiedene Anbieter hinweg ist oft aufwendig und fehleranfällig – für Unternehmen wie Entwickler.
Warum Cloudflare: Entwickelt für das moderne Internet
Der Domainregistrierungsservice von Cloudflare stellt Infrastruktur in den Mittelpunkt – nicht Umsatz. Cloudflare ist in den Registrar-Markt eingestiegen, um einen sicheren, zuverlässigen und entwicklerfreundlichen Service bereitzustellen, der sich nahtlos in Performance- und Sicherheitsprodukte integrieren lässt.
Cloudflare bietet eine klare Alternative zu traditionellen Registraren. Wir sind überzeugt, dass eine Domain ein sicherer und fester Bestandteil Ihrer Online-Präsenz sein sollte – ohne ständige Upsells oder überraschende Zusatzkosten. Mit der Registrierung bei Cloudflare treten Sie einer umfassenden Sicherheits- und Performance-Plattform mit integrierten, kostenlosen Vorteilen bei, die uns auszeichnen.
Für Entwickler
Cloudflare optimiert Arbeitsabläufe. Eine bei Cloudflare registrierte Domain stellt sofort eine Verbindung zu unserem globalen Netzwerk her und automatisiert die DNS-Verwaltung, die Bereitstellung von SSL (Universal SSL) und andere wichtige Dienste. So können Sie sich auf Entwicklung und Bereitstellung konzentrieren – statt auf die Fehlersuche in fragmentierten Systemen.
Für Kleinunternehmer und Unternehmer
Cloudflare beseitigt die Komplexität, die kleine Teams belasten kann. Wir bieten transparente Preise zum Selbstkostenpreis – für Registrierung und Verlängerung. Keine versteckten Gebühren, keine aggressiven Zusatzverkäufe und kostenloser WHOIS-Datenschutz. Durch planbare Kosten können Sie sich ganz auf das sichere Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren.
Für sicherheitsbewusste Nutzer
Bei Cloudflare steht der Schutz Ihrer Domain von Anfang an im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu Registraren, die Sicherheit extra berechnen, ist unsere gesamte Plattform darauf ausgelegt. Ihre DNS-Einträge sind durch unsere starke Infrastruktur geschützt – mit integrierter DDoS-Abwehr, standardmäßigem DNSSEC und einem globalen Netzwerk zur Abwehr von Angriffen. Sie erhalten integrierte Sicherheitsfunktionen, die klassische Registrare nur gegen Aufpreis anbieten.
Jenseits der Domainregistrierung
Integration und Zukunftssicherheit
Die Registrierung Ihrer Domain bei Cloudflare bedeutet eine sofortige Integration in eine breitere Infrastruktur.
Mit Ihrer Domain eröffnen sich neue Möglichkeiten in puncto Geschwindigkeit, Schutz und Entwicklung. Mit Cloudflare erhalten Sie mehr als nur einen Domainnamen. Sie schaffen die Grundlage für eine robuste und skalierbare Infrastruktur. Sie können die Verwaltung erheblich vereinfachen und gleichzeitig die steigenden Kosten anderer Registrare vermeiden.
Globales CDN
Beschleunigen Sie die Ladezeiten Ihrer Website weltweit.
Dynamische Traffic-Beschleunigung
Optimieren Sie den globalen Traffic mit Argo Smart Routing, welches das CDN ergänzt, um Inhalte noch schneller bereitzustellen.
DDoS-Schutz
Setzen Sie auf umfassenden Schutz vor bösartigem Datenverkehr.
WAF
Schützen Sie Ihre Webanwendungen vor Sicherheitslücken.
SSL- / TLS-Verschlüsselung
Sichere Kommunikation für Ihre Website.
Serverlose Datenverarbeitung
Stellen Sie Funktionen an der Edge über Cloudflare Workers bereit.
KI-Bot-Management
Nutzen Sie moderne Tools, um automatisierte KI-Crawler zu erkennen und zu kontrollieren – zum Schutz Ihrer Inhalte und für Zukunftssicherheit Ihrer digitalen Assets.
Cloudflare Registrar
Ihre strategische Domain-Wahl
Die Wahl eines Domain-Registrars ist eine strategische Entscheidung, die die Basis Ihrer Online-Präsenz bildet. Das bedeutet, einen Partner zu wählen, der Ihre digitale Präsenz über den Erstkauf hinaus begleitet – in Wachstum, Weiterentwicklung und Sicherheit.
Entdecken Sie, wie einfach Domainregistrierung heute sein kann. Suchen Sie noch heute nach Ihrer Wunschdomain.