CLOUDFLARE REGISTRAR
您的網域，就是您的基石
選擇網域名稱是您線上業務的基礎，而選擇合適的註冊商是控製成本與簡化網域名稱管理的關鍵決策。
雖然您可以直接從幾個知名註冊商中選擇，例如 GoDaddy、Namecheap 和 Squarespace，但瞭解自己的選擇至關重要。對許多組織而言，Cloudflare 提供了比這些註冊商更易使用、更靈活且成本更低的替代方案。
網域生態全景
瞭解參與者
註冊商是向您銷售網站所需網域名稱的服務商。儘管許多註冊商看似提供相似的服務，但它們並非完全相同。
選擇網域註冊商時，不要只看價格或功能清單，也要評估每個註冊商的商業模式。他們是否推銷大量附加服務（例如網站建立工具或電子郵件託管服務）？附加服務是否收費？許多傳統註冊商更專注於最大化自身效益，而不是簡化您的網域管理流程。
具體而言，傳統網域名稱註冊商通常有幾個缺點：
傳統網域名稱註冊商的缺點
有限的整合服務
許多註冊商雖提供基本的網域服務，但效能與安全功能卻需另外購買。這迫使您從不同供應商拼湊解決方案，導致基礎架構零散且不易管理。
無全球網路
大多數註冊商並未營運大規模的全球網路。而若沒有這樣的網路，效能與韌性可能會受到影響。全球網路有助於提升內容傳遞速度，並提供更強大的網路攻擊防禦能力。
隱藏費用和追加銷售
他們可能以低廉的初始價格吸引您，然後強力推銷「必需」的附加服務，且往往標價虛高。即便是像 WHOIS 隱私保護這樣的基本需求，也可能需要額外付費。
基本安全性
安全性往往被忽視或被視為昂貴的升級選項。應尋找以安全性為核心的網域註冊商，其核心功能包括整合的分散式阻斷服務 (DDoS) 緩解、DNSSEC 功能和 Web 應用防火牆 (WAF)。
分散式管理
對於開發人員和企業而言，在多個供應商的不同平台上管理網域與服務，可能既缺乏效率又過於複雜。
為什麼選擇 Cloudflare：為現代網際網路而建置
Cloudflare 的網域註冊服務以基礎架構為先，而非營收至上。Cloudflare 進軍註冊商市場，旨在提供一個無縫整合效能與安全產品、安全可靠且對開發人員友好的服務。
Cloudflare 提供有別於傳統註冊商的獨特替代方案。我們認為網域應該是您線上形象的安全、不可或缺的一部分，不應出現持續的追加銷售和意外費用。選擇 Cloudflare 註冊，意味著加入一個全面的安全與效能平台，享受我們內建且免費的優勢服務，這正是我們與眾不同的所在。
開發人員適用
Cloudflare 可簡化工作流程。在 Cloudflare 註冊的網域可立即連接到我們的全球網路，自動執行 DNS 管理、SSL 佈建 (Universal SSL) 和其他關鍵服務。這讓您能夠專注於建置和部署，而不是排查各種不同系統的故障。
適用於小型企業主和企業家
Cloudflare 幫助小型團隊擺脫繁瑣與複雜。我們提供透明、接近成本的網域註冊與續費價格，沒有隱藏費用、沒有強制升級推銷，並且免費提供 WHOIS 隱私保護。這種費用可預測性讓您可以專注於安全地發展您的業務。
對於具有安全意識的使用者
Cloudflare 從第一天起就將網域保護視為首要任務。與那些需額外收費才能提供安全功能的註冊商不同，我們的整個平台從設計之初就以安全性為核心。您的 DNS 記錄天生就受到我們強大基礎架構的保護，其中包含整合式的 DDoS 緩解、預設啟用的 DNSSEC，以及能夠抵禦攻擊的全球網路。您可以享有內建的安全功能，而許多傳統註冊商僅會在收取昂貴的額外服務費用後才會提供這些功能。
超越購買
整合與未來適應性
透過 Cloudflare 註冊網域意味著您將立即融入一個更強大的基礎架構之中。
您的網域將成為通往強大效能、安全防護與開發人員工具的入口。選擇 Cloudflare，您得到的不只是一個網域名稱，而是打造穩定、可擴展技術堆疊的堅實基礎。您能大幅簡化管理流程，同時避免其他註冊商不斷攀升的成本。
全球 CDN
加速全球網站載入。
動態流量加速
利用 Argo Smart Routing 最佳化全球流量，與 CDN 相輔相成，實現更快的內容交付。
DDoS 防護
對惡意流量實施全面防禦。
WAF
保護 Web 應用程式免受漏洞影響。
SSL/TLS 加密
保護您網站的通訊安全。
無伺服器運算
透過 Cloudflare Workers 在邊緣部署函數。
AI 機器人管理
利用進階工具來識別和管理自動化 AI 網路爬蟲，保護您的內容並為數位資產做好未來防護。
Cloudflare Registrar
您的策略網域選擇
選擇網域名稱註冊商是一項策略性的決策，它為您的網路旅程奠定基礎。這代表您要挑選一位合作夥伴，不僅協助您完成初始購買，更能在未來持續支援您網站的發展、成長與安全。
