Cloudflare 的網域註冊服務以基礎架構為先，而非營收至上。Cloudflare 進軍註冊商市場，旨在提供一個無縫整合效能與安全產品、安全可靠且對開發人員友好的服務。

Cloudflare 提供有別於傳統註冊商的獨特替代方案。我們認為網域應該是您線上形象的安全、不可或缺的一部分，不應出現持續的追加銷售和意外費用。選擇 Cloudflare 註冊，意味著加入一個全面的安全與效能平台，享受我們內建且免費的優勢服務，這正是我們與眾不同的所在。